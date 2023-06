Nữ sinh Đại học Nam Cần Thơ tỏa sáng với nhan sắc ngọt ngào

SVVN - Huỳnh Diễm My sinh năm 2002 đang là sinh viên năm 3 Đại học Nam Cần Thơ. Cô gái sở hữu nét đẹp trong trẻo, cuốn hút người nhìn và là gương mặt quen thuộc được nhiều nhãn hàng chú ý chọn làm mẫu ảnh.

Sinh ra và lớn lên trên mảnh đất Cà Mau, Diễm My luôn tự hào về con người nơi đây chất phác thật thà dễ mến, đầy ắp sự yêu thương, nơi mà khi đi đâu cũng khiến Diễm My nhớ tới và muốn trở về. Trong đó gia đình luôn là điểm tựa to lớn để cô gái có thể cố gắng nỗ lực không ngừng và thành công hơn trong cuộc sống.

Ngoài việc đi học thì hiện nay My còn làm người mẫu ảnh và hỗ trợ sự kiện. Những công việc đó giúp My được phần nào về chi phí sinh hoạt, tăng khả năng giao tiếp với mọi người, biết thêm nhiều thứ và học hỏi được những người lớn tuổi hơn. Diễm My với ngoại hình thu hút và sự tự tin, cô gái người Cà Mau tích cực tham gia các cuộc thi người đẹp. “Trong 3 năm học đại học thì mình có tham gia những cuộc thi sắc đẹp như Hoa khôi Đại học Nam Cần Thơ, may mắn được giải người đẹp thân thiện và tham gia cuộc thi Miss tourism asean+ được thành tích top 10 chung cuộc. Những thành tích đáng nhớ đó giúp mình có những trải nghiệm tuyệt vời” - My chia sẻ.

Suy nghĩ về những đóng góp tích cực của bản thân tới cộng đồng xã hội, Diễm My trộm nghĩ bản thân còn quá nhỏ để có thể làm những chuyện lớn như những cuộc thiện nguyện xa xôi. Nhưng cô cho rằng giúp đỡ những người nghèo trong phạm vi quanh mình cho phép cũng là hành động tốt đẹp, đóng góp cho cuộc đời thêm phần ý nghĩa. Đơn cử là việc đóng tiền ủng hộ quyên góp hay giúp đỡ những người đi đường già cả neo đơn, cô gái mong sau khi trưởng thành hơn, thành công hơn thì bản thân sẽ làm được nhiều hơn như vậy.

Trong tương lai, Diễm My vẫn tiếp tục theo đuổi con đường mẫu ảnh và tìm kiếm cơ hội để được đóng góp những mặt tích cực nhiều hơn cho cộng đồng. Xuất phát từ nền tảng gia đình luôn là điểm tựa mang yêu thương và ủng hộ cô trên mọi chặng đường, Diễm My mong muốn được trao yêu thương con người Cà Mau tới đồng bào nói chung và những mảnh đời khó khăn nói riêng.