Trường ĐH Tài chính - Ngân hàng Hà Nội tổ chức hội thảo quốc tế về tài sản số trong kỷ nguyên Web3

SVO - Sáng 25/6, Hội thảo Khoa học quốc tế ICDA 2026 với chủ đề “Tài sản số: Hành lang pháp lý, kinh tế và công nghệ trong kỷ nguyên Web3” đã khai mạc tại Trường Đại học Tài chính - Ngân hàng Hà Nội (FBU). Sự kiện quy tụ các chuyên gia hàng đầu từ Nga, Úc, Singapore, Hàn Quốc và Trung Quốc, nhằm tìm kiếm những giải pháp toàn diện cho quá trình phát triển hệ sinh thái tài sản số tại Việt Nam.

Tài sản số không còn là "phép thử"

Hội thảo Khoa học quốc tế ICDA 2026 với chủ đề “Tài sản số: Hành lang pháp lý, kinh tế và công nghệ trong kỷ nguyên Web3” được tổ chức tại Trường Đại học Tài chính - Ngân hàng Hà Nội (FBU). Phát biểu khai mạc hội thảo, PGS. TS. TSKH. Bùi Xuân Biên, Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Tài chính - Ngân hàng Hà Nội nhấn mạnh, kỷ nguyên Web3 đang mở ra những chân trời mới, nơi sự giao thoa sâu rộng giữa trí tuệ nhân tạo (AI) và công nghệ chuỗi khối (blockchain) trở thành động lực quan trọng thúc đẩy đổi mới tài chính và hội nhập quốc tế. Trước bối cảnh Việt Nam đang tiến trình xây dựng và hoàn thiện khung pháp lý, hội thảo là diễn đàn chiến lược để tìm kiếm các khuyến nghị chính sách thiết thực nhằm tạo đà cho sự phát triển bền vững của hệ sinh thái tài sản số.

Đại diện đối tác quốc tế, ông Andrey Borodenko - Phó Giám đốc Trung tâm Khoa học và Văn hóa Nga tại Hà Nội (Đại sứ quán Liên bang Nga tại Việt Nam) nhận định, quan hệ hợp tác truyền thống bền vững giữa hai nước đang ngày càng được mở rộng sang các lĩnh vực mới như kinh tế số và công nghệ chuỗi khối. Sự kiện lần này là minh chứng sinh động cho tinh thần hợp tác đa phương, kết nối tri thức xuyên biên giới mà cả Việt Nam và Liên bang Nga cùng theo đuổi. Theo ông Andrey Borodenko, tài sản số hay sự giao thoa giữa trí tuệ nhân tạo và blockchain đang trở thành phần tất yếu của nền kinh tế toàn cầu thế kỷ XXI. “Cả Liên bang Nga và Việt Nam đều đang nỗ lực xây dựng những khung pháp lý phù hợp, vừa khuyến khích đổi mới sáng tạo, vừa bảo đảm an toàn hệ thống tài chính và bảo vệ quyền lợi các bên tham gia. Những kinh nghiệm thực tiễn được chia sẻ tại hội thảo không chỉ mang lại giá trị cho Việt Nam mà còn là nguồn tham khảo hữu ích cho các đối tác quốc tế”, ông Andrey Borodenko chia sẻ.

Phát biểu đề dẫn, PGS. TS Phạm Ngọc Ánh, Hiệu trưởng nhà trường khẳng định, trong dòng chảy của kỷ nguyên Web3, tài sản số không còn là khái niệm mang tính thử nghiệm mà đã trở thành một cấu phần tất yếu của nền kinh tế thực. Sự trỗi dậy của tài sản số đang định hình lại cấu trúc tài chính và phương thức vận động của dòng vốn toàn cầu. Việc từng bước hoàn thiện hành lang pháp lý, đặc biệt với những định hướng từ Luật Công nghiệp công nghệ số, đang mở ra không gian phát triển rộng lớn nhưng đồng thời cũng đặt ra hàng loạt thách thức về quản trị rủi ro hệ thống và bảo vệ nhà đầu tư.

Từ những vấn đề chung đó, các diễn giả đã mang đến những góc nhìn chuyên sâu mang tính chất gợi mở giải pháp. Dưới góc độ quản lý công nghệ, TS. Đào Đình Khả, nguyên Vụ trưởng Vụ Công nghệ Thông tin (Bộ Khoa học và Công nghệ) đưa ra từ khóa "thích ứng" trong việc xây dựng hành lang pháp lý. "Chúng ta không thể kỳ vọng có một bộ khung trọn vẹn, áp dụng bất biến trong nhiều chục năm như truyền thống. Cách tiếp cận hiện nay là vừa làm, vừa liên tục điều chỉnh dựa trên dữ liệu thực tế", Ông Khả nhận định. Theo ông, khung pháp lý của Việt Nam đang được thiết kế nhằm hướng tới mục tiêu kép: vừa tạo không gian mở để thu hút dòng vốn đầu tư quốc tế, vừa thiết lập các chốt chặn đảm bảo an toàn tài chính.

Các chuyên gia trình bày tham luận tại hội thảo.

Đồng quan điểm, TS Kenny Katis (đại diện APIC, Australia) lưu ý các nhà hoạch định chính sách cần cân bằng giữa việc khuyến khích phát triển và duy trì niềm tin công chúng, xem an ninh mạng là một chính sách kinh tế cốt lõi.

Ở quy mô quản trị doanh nghiệp, PGS. TS. Sergey A. Perekhod (Đại học Tài chính trực thuộc Chính phủ Liên bang Nga) và TS C.M. Wayne (Tập đoàn SimplyFi Bizpal) cùng mang đến giải pháp token hóa (mã hóa) công ty chưa niêm yết và ứng dụng Blockchain để minh bạch hóa dữ liệu của các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME), giúp tối ưu hóa khả năng tiếp cận dòng vốn và nâng cao năng lực cạnh tranh trong khu vực ASEAN.

Không khí thảo luận sôi nổi tại hội thảo.

Khép lại phiên làm việc buổi sáng, GS.TS Hoàng Trần Hậu, Chủ tịch Hội đồng Giám sát giáo dục FBU, đã đúc kết lại những giá trị cốt lõi từ 6 bài tham luận và các ý kiến tranh luận. Giáo sư nhấn mạnh một sự đồng thuận lớn giữa các học giả: Tài sản mã hóa là bước tiến tất yếu của công nghệ tài chính, là công cụ thúc đẩy hoạt động kinh tế, hoàn toàn không mang chức năng tiền tệ để thay thế các đồng tiền pháp định.

GS. TS. Hoàng Trần Hậu tổng kết quả làm việc của phiên buổi sáng,

GS.TS Hoàng Trần Hậu cũng đánh giá cao những bài học kinh nghiệm cởi mở về chuyển đổi số, RWA từ các thị trường quốc tế. Đồng thời, Giáo sư tái khẳng định vai trò không thể phủ nhận của Chính phủ các nước trong việc xây dựng, hoàn thiện thể chế pháp lý. Việc đưa tài sản lên môi trường số giao dịch ẩn chứa nhiều rủi ro hơn tài sản thực, do đó, một khung pháp lý vững chắc là nền tảng sống còn để bảo vệ nhà đầu tư và phát triển thị trường bền vững.

Các chuyên gia tiếp tục các phiên thảo luận chuyên sâu chiều 25/6.

Buổi chiều cùng ngày, hội thảo tiếp tục triển khai các phiên thảo luận chuyên đề song song, đào sâu vào các trục nội dung kỹ thuật và giải pháp thực tiễn. Tại các không gian thảo luận, đại biểu và giới chuyên gia đã trao đổi thẳng thắn về nhiều nút thắt thực tiễn đang đặt ra hiện nay. Trọng tâm xoay quanh chính sách thuế đối với tài sản mã hóa, cơ chế lưu ký tài sản số, ứng dụng công nghệ Zero-Knowledge trong bảo mật dữ liệu, đồng thời đi sâu phân tích các nghiên cứu tình huống cụ thể tại Việt Nam cũng như trên thế giới.

Hội thảo Khoa học quốc tế ICDA 2026 đã khép lại thành công tốt đẹp. Các bài viết khoa học đạt chất lượng sẽ được ban tổ chức tổng hợp và công bố chính thức trong Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc tế có mã ISBN. Sự kiện không chỉ khẳng định năng lực tổ chức nghiên cứu liên ngành của Trường Đại học Tài chính - Ngân hàng Hà Nội mà còn đóng góp những luận cứ khoa học giá trị, hỗ trợ các cơ quan quản lý nhà nước trong tiến trình thúc đẩy nền kinh tế số quốc gia phát triển bền vững.