2k8 ơi, đừng để mùa hè trôi qua vô ích: Làm ngay 3 việc này để "out trình" khi lên Đại học

Kỳ thi tốt nghiệp THPT đã khép lại, nhưng hành trình của 2K8 thực sự chỉ mới bắt đầu.

Sau khi trải qua kỳ thi THPT, nhiều thí sinh có tâm lý nghỉ ngơi trong thời gian chờ điểm. Tuy nhiên, đây lại chính là khoảng thời gian vàng để trang bị thêm kiến thức, chuẩn bị hành trang cho chặng đường đại học sắp tới. Thay vì để những ngày hè trôi qua lãng phí, các “sinh viên tương lai” nên chủ động tìm hiểu và thực hiện 3 điều sau để tự tin làm chủ cuộc chơi và tạo thêm ưu thế cho bản thân ngay từ vạch xuất phát.

Rà soát điểm số dự kiến và chuẩn bị phương án đăng ký nguyện vọng

Lựa chọn ngành học đại học là một trong những quyết định quan trọng nhất cuộc đời mỗi người nên cần được cân nhắc vô cùng kỹ lưỡng. Thế nhưng, trong thời điểm này, nhiều sĩ tử lại có tâm lý chủ quan “đợi đến khi có điểm rồi tính”. Hệ quả là khi hệ thống chính thức mở cổng, áp lực thời gian và tâm lý đám đông rất dễ khiến bạn đưa ra những quyết định cảm tính, vội vàng chọn đại một ngành không phù hợp.

Chính vì vậy, đây là thời điểm thích hợp nhất để các sinh viên tương lai xem xét lại danh sách nguyện vọng một cách khách quan và lý trí hơn thay vì chọn theo sở thích nhất thời. Bằng cách chủ động đối chiếu đáp án, dự đoán tương đối điểm số và tìm hiểu kỹ chương trình đào tạo cũng như điểm chuẩn các năm trước của những trường phù hợp với khả năng, bạn sẽ dễ dàng đưa ra quyết định thay đổi hoặc chốt nguyện vọng chính xác, nhanh chóng ngay khi hệ thống cho phép.

Đầu tư ngoại ngữ và bộ kỹ năng "ước gì mình biết sớm hơn"

Ngoại ngữ vẫn là một trong những khoản đầu tư hiệu quả nhất đối với sinh viên. Nhiều trường đại học hiện nay áp dụng chính sách miễn hoặc quy đổi các học phần tiếng Anh nếu sinh viên sở hữu chứng chỉ quốc tế phù hợp. Điều đó không chỉ giúp tiết kiệm chi phí học tập mà còn mở ra nhiều cơ hội tiếp cận học bổng, chương trình trao đổi quốc tế và cơ hội việc làm trong tương lai.

Bên cạnh ngoại ngữ, mùa hè trước khi vào đại học cũng là thời điểm lý tưởng để làm quen với những kỹ năng mà sinh viên thường xuyên sử dụng nhưng ít được đào tạo ở bậc THPT. Từ kỹ năng làm slide, thuyết trình, làm việc nhóm, ghi chú hiệu quả cho đến việc tận dụng các công cụ AI để nghiên cứu và xử lý thông tin, tất cả đều có thể trở thành lợi thế cạnh tranh đáng kể khi bước vào môi trường đại học. Nhiều sinh viên năm nhất chia sẻ rằng họ từng ước mình biết những kỹ năng này sớm hơn thay vì vừa học chuyên ngành vừa phải tự mày mò từ đầu.

Chọn đúng công cụ học tập trước khi bước vào đại học

Nếu ngoại ngữ là hành trang tri thức và kỹ năng mềm là lợi thế cạnh tranh, thì công cụ học tập chính là người bạn đồng hành xuyên suốt 4 năm đại học.

Khác với môi trường THPT, sinh viên ngày nay không chỉ ghi chép bài giảng. Các hoạt động như làm bài tập nhóm, thuyết trình, nghiên cứu tài liệu, học trực tuyến, xây dựng CV hay portfolio cá nhân xuất hiện từ rất sớm và kéo dài trong suốt quá trình học tập. Vì vậy, nhiều bạn trẻ đang dần ưu tiên những thiết bị có thể đáp ứng đồng thời nhu cầu ghi chú, xử lý tài liệu, sáng tạo nội dung và giải trí thay vì chỉ tập trung vào cấu hình đơn thuần.

Nắm bắt nhu cầu đó, Huawei tiết lộ sẽ cho ra mắt HUAWEI MatePad 11.5 (2026) - mẫu máy tính bảng mới với mức giá dễ tiếp cận dành riêng cho học sinh, sinh viên.

Thiết bị được phát triển theo định hướng trở thành một giải pháp học tập toàn diện cho môi trường đại học. Người dùng có thể ghi âm bài giảng, ghi chú trực tiếp bằng bút cảm ứng và quản lý tài liệu học tập thông qua HUAWEI Notes. Bên cạnh đó, bộ ứng dụng văn phòng WPS Office 3.0 cho phép xử lý văn bản, bảng tính và bài thuyết trình với giao diện quen thuộc như trên máy tính. Đặc biệt, các công cụ AI tích hợp hỗ trợ tóm tắt tài liệu, phát triển ý tưởng và tối ưu nội dung, giúp sinh viên tiết kiệm đáng kể thời gian cho các tác vụ học tập thường ngày.

Thay vì phải mua thêm nhiều phụ kiện riêng lẻ, trong tháng đầu mở bán, HUAWEI MatePad 11.5 (2026) còn đi kèm bộ giải pháp học tập gồm bàn phím, chuột và bút cảm ứng, sẵn sàng đáp ứng nhu cầu học tập, làm việc nhóm và sáng tạo nội dung ngay từ những ngày đầu nhập học.

Điểm thi có thể quyết định cánh cửa đại học bạn bước vào, nhưng sự chuẩn bị trong những tuần hè này mới là yếu tố quyết định bạn sẽ bắt đầu hành trình đó như thế nào. Từ chiến lược chọn ngành, năng lực ngoại ngữ, kỹ năng mềm đến công cụ học tập phù hợp, mọi sự chuẩn bị hôm nay đều có thể trở thành lợi thế của ngày mai.