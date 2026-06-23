Trường Đại học Mở TP. HCM công bố nghiên cứu tâm lý học cảnh báo áp lực nghề nghiệp với người lao động

Theo thông tin tại Hội thảo khoa học 'Thực trạng sức khỏe tâm thần của người lao động làm việc trong khu vực hành chính công' do Trường Đại học Mở TP. HCM tổ chức mới đây, nhiều nghiên cứu cho thấy, người lao động ở cả khu vực công và tư đang chịu mức áp lực tâm lý cao, với tỷ lệ căng thẳng, lo âu và trầm cảm đáng chú ý. Hội thảo thu hút sự tham dự của các chuyên gia, nhà nghiên cứu và gần 100 sinh viên ngành Tâm lý học.

TS. Nguyễn Hữu Long - Ủy viên Ban Chấp hành Hội Tâm lý học Việt Nam, Giám đốc Chương trình đào tạo Tâm lý học Trường Đại học Mở TP. HCM cho biết, sức khỏe tâm thần của người lao động khu vực hành chính công đang trở thành vấn đề đáng quan tâm trong bối cảnh áp lực nghề nghiệp gia tăng. Theo ông, các nghiên cứu được công bố tại hội thảo góp phần bổ sung cơ sở khoa học và gợi mở hướng tiếp cận thực tiễn trong chăm sóc sức khỏe tinh thần cho người lao động.

TS Nguyễn Hữu Long chụp ảnh lưu niệm cùng các giảng viên của Trường Đại học Mở TP. HCM và nhóm tác giả nghiên cứu đề tài “Thực trạng sức khỏe tâm thần của người lao động đang làm việc trong khu vực hành chính công”.﻿

Một trong những nghiên cứu được trình bày tại hội thảo do ThS Nguyễn Hiếu Văn thực hiện, khảo sát 65 người lao động tại TP. HCM bằng các thang đo về kiệt sức nghề nghiệp, căng thẳng, lo âu và trầm cảm.

Báo cáo viên - ThS Nguyễn Hiếu Văn trình bày tham luận tại Hội thảo.

Kết quả cho thấy, tỷ lệ người lao động có dấu hiệu căng thẳng đạt 91,3% ở khu vực hành chính công và 92,9% ở khu vực tư nhân. Tỷ lệ lo âu lần lượt là 95,7% và 88,1%, trong khi tỷ lệ có dấu hiệu trầm cảm đạt 82,6% và 78,6%.

Theo nhóm nghiên cứu, các biểu hiện tổn thương tâm lý xuất hiện phổ biến ở cả hai nhóm, phản ánh áp lực công việc đang ảnh hưởng rõ rệt đến sức khỏe tinh thần. Khu vực hành chính công ghi nhận xu hướng kiệt sức cảm xúc và hoài nghi nghề nghiệp cao hơn, trong khi khu vực tư nhân chịu áp lực từ yêu cầu hiệu suất và tính ổn định việc làm.

Nghiên cứu cũng ghi nhận nhóm người có trình độ tiến sĩ có mức độ hoài nghi nghề nghiệp cao hơn so với các nhóm khác, tuy nhiên cần thêm nghiên cứu để làm rõ nguyên nhân.

Từ kết quả khảo sát, nhóm nghiên cứu đề xuất giảm áp lực thủ tục hành chính và tăng cường tham vấn tâm lý định kỳ trong khu vực công. Với khu vực tư nhân, cần xây dựng cơ chế đánh giá minh bạch, bảo đảm an toàn tâm lý và lộ trình phát triển nghề nghiệp rõ ràng cho người lao động.

Ở một tham luận khác, ThS Trần Thị Thanh Trà tiếp cận vấn đề từ góc độ tâm lý học tích cực, với mô hình PERMA trong xây dựng hạnh phúc nghề nghiệp. Theo bà, hạnh phúc trong công việc được hình thành từ năm yếu tố, gồm cảm xúc tích cực, sự gắn kết, mối quan hệ tích cực, ý nghĩa công việc và thành tựu.

Theo phân tích của ThS.l Trần Thị Thanh Trà, nhiều người lao động trong khu vực hành chính công gặp khó khăn trong việc duy trì sự gắn kết do tính chất công việc lặp lại và áp lực tổ chức, dẫn đến làm giảm cảm nhận về ý nghĩa nghề nghiệp.

Từ đó, nghiên cứu đề xuất xây dựng môi trường làm việc dựa trên mô hình PERMA, tăng cường hoạt động ghi nhận, tri ân, phát huy thế mạnh cá nhân, cải thiện quan hệ đồng nghiệp và mở rộng tiêu chí đánh giá kết quả công việc.

Các tham luận tại hội thảo nhìn chung cho thấy sức khỏe tâm thần không còn là vấn đề cá nhân mà đang trở thành yếu tố đáng chú ý trong quản trị nguồn nhân lực. Việc xây dựng môi trường làm việc tích cực, giảm áp lực không cần thiết và tăng cường hỗ trợ tâm lý được xem là giải pháp quan trọng nhằm hạn chế nguy cơ kiệt sức nghề nghiệp và nâng cao chất lượng lao động.