Đại học Phenikaa liên tiếp được 'Times Higher Education' vinh danh trên trường quốc tế

SVO - Chỉ trong vòng hai tháng, ĐH Phenikaa liên tiếp được Times Higher Education (THE) ghi nhận ở hai lĩnh vực quan trọng gồm năng lực quản trị đại học và mức độ tạo tác động tích cực cho xã hội, đánh dấu bước tiến mạnh mẽ của một cơ sở giáo dục đại học Việt Nam trên bản đồ giáo dục thế giới.

Theo công bố mới nhất của THE Impact Rankings 2026 ngày 24/6, ĐH Phenikaa vươn lên nhóm 401 - 600 trường đại học có ảnh hưởng nhất thế giới, tăng mạnh so với vị trí nhóm 1001 - 1500 ở kỳ xếp hạng trước.

Đây là kết quả cao nhất của nhà trường kể từ khi tham gia bảng xếp hạng đánh giá mức độ thực hiện các Mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc (SDGs).

Đại học Phenikaa liên tiếp được 'Times Higher Education' vinh danh trên trường quốc tế.

Đáng chú ý, nhiều lĩnh vực thế mạnh của Phenikaa ghi nhận bước tiến vượt bậc. Trong đó, các mục tiêu về Sức khỏe và Cuộc sống tốt (SDG 3) và Năng lượng sạch với giá thành hợp lý (SDG 7) được xếp trong nhóm 101 - 200 thế giới. Các lĩnh vực Giáo dục chất lượng (SDG 4) và Việc làm tốt và tăng trưởng kinh tế (SDG 8) nằm trong nhóm 201 - 300 thế giới.

Trước đó, tháng 4/2026, ĐH Phenikaa cũng trở thành cơ sở giáo dục đại học đầu tiên của Việt Nam được trao giải thưởng "Leadership and Management Team of the Year" tại THE Awards Asia 2026. Giải thưởng tôn vinh những tập thể lãnh đạo tạo ra chuyển đổi nổi bật trong quản trị, chiến lược phát triển và năng lực vận hành đại học tại khu vực châu Á.

Theo đại diện nhà trường, hai sự ghi nhận liên tiếp từ THE phản ánh hiệu quả của chiến lược phát triển toàn diện mà Phenikaa theo đuổi nhiều năm qua. Tại đây, phát triển bền vững không được xem là hoạt động riêng lẻ mà được tích hợp trong quản trị, đào tạo, nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và phục vụ cộng đồng.

Sinh viên ĐH Phenikaa.

Theo PGS. TS Nguyễn Phú Khánh - Phó Tổng Giám đốc ĐH Phenikaa, việc liên tiếp được THE ghi nhận là nguồn động viên lớn đối với nhà trường.

"Điều quan trọng nhất không phải là thứ hạng hay giải thưởng, mà là những giá trị mà các thành quả đó mang lại cho người học và xã hội. Chúng tôi mong muốn xây dựng một môi trường nơi sinh viên không chỉ tiếp nhận tri thức mà còn có khả năng tạo ra giá trị, tác động tích cực và phụng sự cộng đồng", PGS. TS Nguyễn Phú Khánh chia sẻ.

Những kết quả được ghi nhận trên bảng xếp hạng THE Impact Rankings 2026 gắn liền với nhiều hoạt động cụ thể trong các lĩnh vực giáo dục, y tế, đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững.

Hiện, Phenikaa đang phát triển hệ sinh thái kết nối giữa đại học, viện nghiên cứu, doanh nghiệp và bệnh viện; đồng thời thúc đẩy đào tạo, nghiên cứu trong các lĩnh vực chiến lược như trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, công nghệ số và khoa học sức khỏe.

Nhiều sản phẩm nghiên cứu của nhà trường đã được ứng dụng vào thực tiễn như robot tự hành, phương tiện tự hành chạy điện, hệ thống Drone-in-a-Box phục vụ quản lý tài nguyên và môi trường, cùng các nghiên cứu về vật liệu xanh, kinh tế tuần hoàn và công nghệ giảm phát thải CO₂.

Song song với đó, nhà trường đẩy mạnh hợp tác quốc tế, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho các ngành công nghệ chiến lược và mở rộng các hoạt động nghiên cứu, chăm sóc sức khỏe cộng đồng, đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp dành cho sinh viên.

Năm 2026, ĐH Phenikaa triển khai chương trình thạc sĩ tích hợp trong lĩnh vực Khoa học máy tính và Khoa học - Công nghệ bán dẫn theo đề án đào tạo nguồn nhân lực phục vụ phát triển công nghệ cao của Chính phủ. Sinh viên trúng tuyển được hỗ trợ 100% học phí, miễn phí ký túc xá và có cơ hội nhận học bổng với tổng giá trị hỗ trợ lên tới khoảng 625 triệu đồng cho toàn khóa học.

Trong bối cảnh giáo dục đại học toàn cầu ngày càng được đánh giá dựa trên khả năng tạo ra tác động thực chất thay vì chỉ dựa vào danh tiếng, những ghi nhận từ THE được xem là minh chứng cho nỗ lực của ĐH Phenikaa trong hành trình xây dựng mô hình đại học đổi mới sáng tạo, hướng đến phục vụ cộng đồng và phát triển bền vững.