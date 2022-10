Nữ sinh Hà Thành với điểm IELTS 7.5 ấn tượng và chiều cao 'khủng' tại 'Hoa hậu Việt Nam 2022'

Đặng Thị Mỹ Hạnh (năm thứ nhất, trường ĐH Kinh tế Quốc dân) vừa được chọn vào vòng chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2022. Cô nàng sinh năm 2004 sở hữu bảng điểm IELTS 7.5, thành thạo nhiều ngoại ngữ, khiến cư dân mạng dự đoán sẽ làm nên chuyện tại đấu trường nhan sắc cấp quốc gia.

Hiện tại, Mỹ Hạnh đang sinh sống tại Hà Nội và là sinh viên chuyên ngành Khởi nghiệp và Phát triển kinh doanh, tại trường ĐH Kinh tế Quốc dân (NEU). Sau thành công của Hoa hậu Đỗ Thị Hà, Á hậu Phương Nga, nhiều người nhận định ĐH Kinh tế Quốc dân trở thành “cái nôi” tiềm năng cho những cuộc thi nhan sắc.

Được biết, Mỹ Hạnh có mẹ đang đảm nhận công việc phiên dịch viên tiếng Nhật. Ngay từ nhỏ, cô nàng được tiếp xúc với ngoại ngữ. Gia đình định hướng sớm để nữ sinh nhận ra tầm quan trọng của việc học tiếng Anh trong việc phát triển bản thân, cơ hội làm việc và thăng tiến trong môi trường giao tiếp bằng ngôn ngữ Anh.

Đặc biệt, thành tích nổi bật là cô nàng đạt số điểm IELTS đáng ngưỡng mộ là 7.5 điểm (trong kỳ thi vào tháng 11/2021). Ngoài ra, nữ sinh hiện có thể giao tiếp bằng ba thứ tiếng: Anh, Nhật, Pháp.

Tiết lộ bí quyết để có thể dung nạp được 3 ngoại ngữ, 'người đẹp' cho biết, cô có niềm yêu thích đặc biệt với ngoại ngữ. Khi yêu thích ngoại ngữ nào, Hạnh sẽ học ngoại ngữ đấy. Về tiếng Nhật, mẹ là người truyền cảm hứng cho cô tự học. Khả năng đọc - viết tiếng Nhật chưa được tốt, Mỹ Hạnh luôn cố gắng giao tiếp với những người bạn Nhật của mẹ, nhằm tăng dần vốn từ và coi đó ​như cơ hội làm quen nhiều người bạn mới.

Đồng thời, Hạnh học thêm tiếng Pháp, xem ngôn ngữ mới này là sự giao thoa giữa tiếng Việt và tiếng Anh. Điều này giúp cô bạn dễ dàng dung nạp 3 thứ tiếng cùng lúc.

Chia sẻ thêm về phương pháp học tập Mỹ Hạnh khiêm tốn cho biết, để đạt được điểm số cao 7.5 trong kỳ thi IELTS là do bản thân luôn chăm chỉ học tập, trau dồi thêm nhiều khối lượng kiến thức mới. Với 4 kỹ năng Nghe - Nói - Đọc - Viết, nữ sinh đạt phân bổ thời gian làm 4 đề/tuần và luôn chú trọng theo dõi sự tiến bộ của mình theo mỗi ngày.

“Thực ra, phương pháp của mình không có gì đặc biệt, có lẽ chỉ gói gọn trong hai từ, quyết tâm và sự yêu thích. Học tập bất kỳ ngôn ngữ nào điều là dành thời gian để luyện tập, tìm hiểu thêm về văn hóa của đất nước đó. Nếu bạn luôn giữ thái độ phải học thì bạn chỉ mong muốn học qua loa đối phó cho xong môn thôi.

Khi xem việc học tiếng Anh là niềm vui, bạn sẽ ở trong trạng thái cởi mở tiếp nhận ngôn ngữ mới một cách tự nhiên mà không bị thúc ép hay cố nhồi nhét”, Mỹ Hạnh quan niệm.

Nói về phương châm sống, Mỹ Hạnh tâm đắc cụm từ: “Fake it till you make it” (tạm dịch: “Giả vờ cho đến khi thành sự thật” - PV). Ngay từ nhỏ, cô nàng có ước mơ tỏa sáng trên sân khấu của các đấu trường sắc đẹp. Ngoài giờ học, thời gian rảnh, Mỹ Hạnh thường xem các cuộc thi sắc đẹp rồi tự tập luyện cử chỉ, tự đặt mình vào vai trò thí sinh… để trả lời phần ứng xử. Theo cô nàng, việc giả lập giúp Hạnh có thêm sự tự tin đến khi bản thân thực hiện hóa mục tiêu ngoài thực tế.

Khi được hỏi, ước mơ “giả lập” thử sức ở cuộc thi sắc đẹp thuở bé đã thành sự thật, điều mà bạn kỳ vọng khi đến với Hoa hậu Việt Nam 2022, Mỹ Hạnh chia sẻ: “Mình đã theo dõi và tìm hiểu rất kỹ lưỡng thông tin cuộc thi Hoa hậu Việt Nam. Qua các mùa thi, mình thần tượng tài năng, vẻ đẹp trí tuệ của Hoa hậu Đỗ Thị Hà và Á hậu Phương Nga. Thời điểm hiện tại, mình tự nhận thấy, bản thân đủ điều kiện, kinh nghiệm và đây là cơ hội để thử sức ở sân chơi mới.

Với kinh nghiệm catwalk, khả năng ngoại ngữ… mình mong muốn mang đến Hoa hậu Việt Nam 2022, một hình ảnh Mỹ Hạnh khác biệt - cô nàng 18 tuổi, vừa mới bước ra khỏi vùng an toàn, nổi bật tính cách ngây ngô và quyến rũ hơn…”, cô bạn nói.

Trước khi lọt vào vòng chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2022, cô nàng cung Thiên Yết luôn giữ danh hiệu học sinh giỏi cùng nhiều thành tích nổi trội so với bạn bè đồng trang lứa. Có thể kể đến, thành tích Giải Ba môn Sinh học cấp thành phố Hà Nội; Học sinh giỏi tiêu biểu quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) năm học 2018 - 2019; Đại sứ xanh của GLUE Project 2020 - Dự án về tiêu dùng bền vững do Đại sứ quán Mỹ bảo trợ; thành viên dự án The Ishtar Project về bảo vệ nữ quyền và tham gia một số các hoạt động thiện nguyện vì cộng đồng...