Nữ sinh học cùng lúc ba trường, là giáo viên IELTS ở tuổi 19

SVVN - Từng gây chú ý với bài chia sẻ đạt 7.5 IELTS trong khi vừa ôn thi HSK5 tiếng Trung và thi Học sinh giỏi quốc gia ở năm cuối cấp, Ngân Giang gây bất ngờ khi tiết lộ đang học cùng lúc ba trường đại học và làm giáo viên dạy tiếng Anh bán thời gian.

Không có công thức hoàn hảo để quản lý thời gian

Nguyễn Ngân Giang từng là thủ khoa đầu vào ngành Triết học năm 2021 của trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội. Cô cũng là sinh viên ngành Luật học, Trường Đại học Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội và ngành Hán ngữ quốc tế, Trường Đại học Ngôn ngữ và Văn hoá Bắc Kinh (Bắc Ngữ). Do phía Trung Quốc chưa mở cửa hoàn toàn cho du học sinh, hiện cô vẫn phải theo học dưới hình thức trực tuyến.

“Mình ứng tuyển vào chương trình 1+4 (năm đầu học tiếng Trung, 4 năm sau học chuyên ngành) của Bắc Ngữ vào cuối lớp 12 bởi thấy khá phù hợp với bản thân. Tình hình dịch bệnh lúc đó còn căng thẳng và mình cũng chưa thật sự sẵn sàng, cả về kinh tế lẫn sức khỏe để chinh chiến nơi đất khách.” - cô nhớ lại.

Sau giờ học, nữ sinh 19 tuổi là giáo viên tại một trung tâm ngoại ngữ, giảng dạy các lớp tiếng Anh bổ trợ và luyện thi chứng chỉ IELTS. Học viên chủ yếu là các em học sinh cấp 3, sinh viên và cả những anh, chị lớn tuổi với nhiều trình độ khác nhau. Theo cô, những người đi làm thường có thái độ học tập nghiêm túc, kiên trì và biết lắng nghe, bởi họ thấu hiểu hơn hết giá trị của đồng tiền cũng như giá trị của kiến thức. Vậy nên dù còn ít tuổi, cô không gặp nhiều khó khăn trong công việc.

Chưa dừng ở đó, Ngân Giang cũng tích cực tham gia vào một số hoạt động ngoại khoá, ví dụ như: Chương trình trao đổi văn hoá trực tuyến "My Ten Years of Change" - Từ sự phát triển cá nhân đến góc nhìn toàn cảnh về sự phát triển xã hội Trung Quốc và Việt Nam hiện nay, được tổ chức bởi Đại học Ngoại ngữ và Văn hoá Bắc Kinh (BLCU); Sinh viên trao đổi tại Trại hè Đại học Chiết Giang, Trung Quốc; Đại diện sinh viên tham gia kiểm tra công tác SEA Games 31 cùng Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại Nhà thi đấu Bắc Ninh.

Khi đùa rằng "cân" một lúc nhiều việc như thế thì lấy thời gian đâu để ngủ, cô cho biết: “Đây cũng là điều mà mình được bạn bè và học viên hỏi nhiều nhất. Mình chỉ đơn giản sắp xếp thời gian bằng việc phân chia ra 2 phần: fixed (cố định) và flexible (linh hoạt). Những phần cố định thì luôn được ưu tiên như việc học trên lớp, sau đó là tự học. Còn những việc dễ thay đổi như lịch dạy, lịch sinh hoạt Đoàn hay các hoạt động ngoại khoá thì có thể cân nhắc tuỳ từng thời điểm.”

Cô cho rằng không có công thức hoàn hảo để quản lý thời gian hiệu quả, bởi mỗi người sẽ tìm thấy một cách riêng phù hợp với bản thân. Điều mấu chốt là chúng ta nên xác định rõ đâu là ưu tiên, là công việc cần được đặt lên hàng đầu theo từng giai đoạn của cuộc sống.

Chọn học Triết vì hay tự vấn “ngớ ngẩn” về cuộc đời

Ngân Giang là cựu học sinh trường THPT Khoa học Giáo dục, trực thuộc Trường Đại học Giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội. Cô từng đạt giải Nhất (năm 2020) và giải Nhì (năm 2019) môn Lịch sử tại Kỳ thi chọn Học sinh giỏi cấp Đại học Quốc gia Hà Nội và tham gia đội tuyển thi chọn Học sinh giỏi cấp Quốc gia. Niềm say mê môn Lịch sử cùng những văn bản thời cổ đại đã dẫn lối đưa cô đến với tiếng Trung.

Trái lại, cô tâm sự rằng ban đầu mình không hề thích tiếng Anh. Bởi vì thấy ngoại ngữ này quá phổ biến và dường như trở thành một thứ “tiêu chuẩn” cho tất cả mọi người. Vậy mà càng học lại càng thấy có hứng thú hơn, để giờ đây mỗi ngày được đi dạy tiếng Anh với cô là một niềm hạnh phúc. Ngoài tiếng Anh và tiếng Trung, cô cũng đang học thêm tiếng Pháp.

Châm ngôn sống của cô được gói gọn trong những vần thơ đậm chất triết lý của nhà thơ người Áo Rainer Maria Rilke: “Let everything happen to you/ Beauty and terror/ Just keep going/ No feeling is final” (tạm dịch: Hãy để mọi chuyện được diễn ra/ Dù đẹp đẽ hay khủng khiếp/ Hãy cứ tiếp tục sống/ Không có cảm xúc nào là mãi mãi). Cô miêu tả bản thân là một người “rất thích đọc, hay làm thơ, thích tìm hiểu và thường tự hỏi mấy câu ‘ngớ ngẩn’ về cuộc đời”. Vì thế mà lúc điền nguyện vọng vào đại học, cô thấy Triết học chính ngành học có thể giúp mình tìm được đáp án cho những nghĩ suy trăn trở đó.

Ở trường, Ngân Giang là Bí thư lớp, Phó Bí thư Liên chi Đoàn khoa. Khi là sinh viên năm nhất, cô vinh dự trở thành đại diện phát biểu tại Lễ kỷ niệm 45 năm thành lập khoa Triết học. Hai năm học qua, cô ẵm trọn Học bổng khuyến khích học tập các kỳ, Học bổng từ Tập đoàn Danko và hai lần giành Học bổng của Quỹ Phát triển Châu Á, Hàn Quốc (Học bổng ADF).

Trong các hoạt động xã hội, cô chú ý lựa chọn tham gia những chương trình thể hiện tính bền vững hoặc liên quan đến những thế mạnh của bản thân. Cô là tình nguyện viên online của Liên Hợp Quốc, thành viên Ban tổ chức Hội nghị Mô phỏng Liên Hợp Quốc Hà Nội (Hanoi Model United Nations - HMUN), Diễn đàn kết nối ý tưởng (Vietnam Innovation Summit), sự kiện “TEDxTrangThiSt 2020: Xoay Quanh Chúng Ta”.

Những lúc không phải quay cuồng vì deadline, Ngân Giang hay chơi bóng rổ, cầu lông hoặc thưởng thức món đồ uống yêu thích - cafe hạt phỉ thêm kem tươi và sốt caramel. Cô vẫn luôn khiêm tốn bảo rằng thành tích của mình chưa có gì đáng kể và cần cố gắng nhiều hơn nữa. Cô tự đặt mục tiêu sớm tốt nghiệp hai ngành học tại Việt Nam trong vòng 1.5 năm tới và khi Trung Quốc mở cửa cho du học sinh, Ngân Giang sẽ sẵn sàng vi vu xứ người để hoàn thành nốt tấm bằng còn lại.