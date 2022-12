Nữ sinh Học viện Hàng không được làm thực tập sinh tại các công ty giải trí Việt Nam và Hàn Quốc

SVVN - Tú Uyên hiện đang là sinh viên năm nhất của Học viện Hàng không Việt Nam. Dành niềm đam mê ca hát từ nhỏ, tài năng của Tú Uyên được nhiều công ty giải trí trong nước và Hàn Quốc công nhận, trở thành thực tập sinh. Ngoài ra, bên cạnh công việc học, cô bạn còn được biết đến là người mẫu ảnh tự do, với ước mơ là được làm những công việc liên quan đến nghệ thuật.

Mình là Nguyễn Thị Tú Uyên (sinh năm 2004) sinh ra và lớn lên tại Long An. Hiện, mình đang là sinh viên năm nhất của Học viện Hàng không Việt Nam. Bên cạnh công việc học, mọi người còn biết đến mình qua các clip hát cover trên mạng xã hội, là nhà sáng tạo nội dung hay người mẫu ảnh. Mình đam mê ca hát và những công việc liên quan đến nghệ thuật.

Ngay từ những năm học Tiểu học, mình đã được tiếp xúc và rất thích nghe các thể loại nhạc hiện đại của các nước khác nhau, trong đó có: Kpop, USUK, hay Anime,... Ở thời điểm mà nhiều bạn đồng trang lứa với mình nghe nhạc thiếu nhi là đa số. Lúc đó, mình thường hát theo và thuộc lời bài hát khá nhanh. Dần âm nhạc cứ “ăn sâu vào máu” mình lúc nào không hay. Cùng khoảng thời gian đó, mình còn có một năng khiếu khác là vẽ. Năm lớp 3, mình đã có bắt đầu bán tranh. Mỗi đêm mình thường vẽ một bức tranh để bán cho các bạn trong trường với giá 500 đồng/tấm, tuy không nhiều nhưng những nỗ lực mà mình dành dụm kiếm ra trong suốt khoảng thời gian đó chính là kỉ niệm và là lần đầu tiên mình bắt đầu biết tự kiếm tiền, tự lo phí sinh hoạt của bản thân khi đến lớp mà không cần phải xin bố mẹ.

Con đường ca hát đến với mình cũng giống như một cái duyên. Năm lớp 7, trường mình tổ chức một cuộc thi hát với chủ đề tự do. Được bạn bè xung quanh khuyến khích rất nhiều, khi ấy, mình chỉ nghĩ bản thân mình thích và mong muốn được thử sức. Nhưng đến vòng sơ khảo, lần đầu tiên được cầm mic hát trước đám đông. Sau khi mình vừa hát hết câu, cả khán giả trong phòng đều phấn khích và vỗ tay rất nhiều về tiết mục đó. Cảm xúc khi ấy của mình thật sự rất khó tả, nước mắt cứ vậy mà tuôn ra. Ngay từ giây phút đó, mình đã nhận ra, đây chính là những điều mà mình đang tìm kiếm bấy lâu nay, mình cảm thấy thật sự hạnh phúc khi được làm điều đó, và nó chính là một phần linh hồn trong mình không thể thiếu suốt chặng đường vừa qua.

Trong suốt những năm học Trung học cơ sở, Trung học phổ thông, mình thường xuyên tham gia các cuộc thi hát do trường, huyện, tỉnh tổ chức, và may mắn đều được các giải lớn, nhỏ khác nhau. Không để bản thân cứ mãi một màu nhạt nhoà trong mắt mọi người, mình luôn nỗ lực tìm kiếm, thử sức với nhiều thể loại nhạc khác nhau. Một ngày, vô tình mình thấy được clip của một bạn cover một số bài hát Kpop. Khi ấy, trong đầu mình đã nảy ra một suy nghĩ: “Bạn ấy làm được này, tại sao mình lại không thử nhỉ? Một điều mà từ lúc nhỏ đến bây giờ mình chỉ nghĩ đó là sở thích?” Và chính nhờ vào những bài hát Kpop, cho đến hiện tại mình đã thi đậu được vào một số công ty giải trí trong nước và công ty nhỏ ở Hàn Quốc, trở thành thực tập sinh. Những bài hát cover trên các group nhỏ cũng giúp mình dành được nhiều sự chú ý, yêu mến của mọi người và tương tác khá cao trên mạng xã hội.

Những lần nhận được mail pass từ các vòng audition khiến mình cảm thấy thật sự vỡ òa vì hạnh phúc, cảm giác đó rất khó tả và là một dấu mốc kỉ niệm trong đời mà mình không thể nào quên. Cũng nhờ Kpop, mình được bén duyên với Rap, Hiphop. Những thể loại mà nếu ở quá khứ mình có nghĩ đến, cũng không thể tin là bản thân hiện tại lại thật sự phù hợp với nó nhất.

Trải qua một khoảng thời gian làm thực tập sinh, mình học hỏi được nhiều kinh nghiệm và bài học khác nhau từ các anh, chị làm nghề. Cho đến hiện tại, mình vẫn đang cố gắng chinh phục và theo đuổi con đường mình chọn. Bản thân mình cũng xác định ở khoảng thời gian này, mình cần phải rèn luyện rất nhiều, bao nhiêu công sức, nỗ lực, nước mắt, tuy có vất vả nhưng mình nhất định sẽ không bao giờ bỏ cuộc. Bởi, ước mơ của mình là được làm công việc liên quan đến nghệ thuật.

Ở khoảng thời gian gần cuối Trung học cơ sở, vì chưa để ý chăm chút bản thân nhiều nên ngoại hình mình không mấy nổi bật. Cho đến sau này, nhận lại những lời đánh giá tiêu cực về ngoại hình của bản thân, mình mới càng để ý và nhận thức được sự thay đổi này cực kỳ quan trọng. Bản thân mình hiện tại đã cải thiện khá nhiều so với 5 - 6 năm về trước. Lúc đấy, mình cũng hay thỉnh thoảng thử sức chụp ảnh bằng máy cơ. Qua những tấm ảnh đầu tiên up lên mạng xã hội, mình nhận được sự chú ý từ mọi người, cùng những lời khen. Công việc mẫu ảnh cũng bén duyên với mình từ đó. Bắt đầu từ năm học lớp 10, tính đến nay mình đã theo đuổi nghề được hơn 3 năm. Trong 3 năm Trung học phổ thông, có những lần, mình cố gắng miệt mài chạy xe máy từ Long An lên Sài Gòn để làm và thực hiện được những điều mình thích, mình muốn. Lúc đầu chạy xe một mình, còn chút lo sợ nhưng dần dần về sau, mình cũng quen dần và những điều đó làm mình cảm thấy mãn nguyện và hạnh phúc. Có thêm được thu nhập từ công việc mẫu ảnh, đã giúp mình dành dụm được số vốn để đầu tư cho mục tiêu đam mê của bản thân và một chút chi phí sinh hoạt cá nhân.

Với mình: “Mọi khoảnh khắc đều có giá trị đối với bạn. Vì vậy hãy biến thời gian của bạn thành những khoảnh khắc thật đặc biệt, hãy đảm bảo rằng bạn làm điều gì đó mà bạn sẽ thấy hạnh phúc khi nhớ lại. Tôi muốn trở thành một người luôn đi theo hướng riêng của mình mà không đánh mất ước mơ của mình. Đến một lúc nào đó, tôi muốn trở thành người biết chính xác mình muốn gì và chạy đến đó!”.