Nữ sinh Học viện Hành chính Quốc gia dành tình yêu với âm nhạc truyền thống

SVVN - Được tiếp cận và lắng nghe những làn điệu dân ca, làn điệu Chèo của quê hương Hà Nam từ nhỏ, đã nuôi dưỡng trong Trà My một tình yêu dành cho âm nhạc truyền thống. Sinh ra thuộc thế hệ Gen Z năng động và đầy cá tính, Trà My mong muốn được lan tỏa đến các bạn trẻ niềm yêu thích dòng nhạc dân ca, mang đậm đà bản sắc dân tộc.

Hoàng Trà My hay còn có biệt danh là Miee (sinh năm 2003) hiện đang theo học tại Học viện Hành chính Quốc gia. Với sở thích trải nghiệm và dành niềm đam mê cho ca hát đặc biệt là dòng nhạc dân ca, trữ tình. Mặc dù, sinh ra trong gia gia đình không có ai làm nghệ thuật, tuy nhiên từ nhỏ Trà My đã được tiếp cận và lắng nghe những làn điệu dân ca, làn điệu Chèo của quê hương Hà Nam. Từ đó, khơi gợi tình yêu dành cho âm nhạc truyền thống của Việt Nam trong cô bạn.

Trà My chia sẻ: “Vì bố mình rất hay hát và hát cũng rất hay, bố thường bật những thể loại nhạc dân ca, trữ tình, vậy nên có lẽ mình cũng bị ảnh hưởng từ đó. Mình hay bắt chước hát theo và đã đem lòng yêu những làn điệu dân ca từ khi nào không biết. Tất cả những điều đó đã giúp mình có một tình yêu dành cho ca hát, một niềm đam mê với lĩnh vực âm nhạc, cũng như nghệ thuật biểu diễn. Cá nhân mình nghĩ, là Gen Z, các bạn trẻ thường yêu thích những dòng nhạc trẻ, nhạc rap, nhạc ngoại hơn,... Nhưng, mình lại luôn mong muốn được lan tỏa đến các bạn trẻ niềm yêu thích dòng nhạc dân ca, rất hay, ngọt ngào và đầy ý nghĩa, mang đậm bản sắc dân tộc”.

Trước đó hoàn toàn không phát hiện ra năng khiếu của bản thân, cho đến năm 13 tuổi Trà My được bạn bè, thầy cô phát hiện ra tố chất bên trong và đã kết nối cho cô bạn có cơ hội được tham gia vào các chương trình văn nghệ của trường, lớp, các chương trình của thành phố, của tỉnh,... Đến năm 2020, bằng sự cố gắng và nỗ lực của bản thân, Trà My đã mang về thành tích đáng nhớ cho riêng mình với giải Nhì cuộc thi Liên hoan tiếng hát học sinh – sinh viên tỉnh Hà Nam.

Trà My thổ lộ: “Mình từng không đủ can đảm để thuyết phục gia đình cho bản thân theo đuổi con đường nghệ thuật – ca hát. Sở dĩ, bố mẹ mình luôn muốn con gái có công việc ổn định, vì theo nghệ thuật khá vất vả, bấp bênh. Vậy nên, dù bản thân muốn theo nghệ thuật, nhưng mình mình đã nghe theo bố mẹ lựa chọn một ngành học khác, và không muốn bố mẹ phải phiền lòng”.

Dù theo bất cứ ngành học nào, nhưng niềm đam mê với ca hát vẫn luôn tồn tại cháy bỏng bên trong Trà My. Ngay từ năm nhất đại học, cô bạn đã rất năng động, nhiệt huyết, thử sức với công việc văn phòng (vừa đi học vừa đi làm), sau đó làm tuyển dụng, rồi làm trợ lý phụ trách mảng nhân sự cho giám đốc của một công ty viễn thông. Song Trà My vẫn luôn tự đặt ra câu hỏi cho chính bản thân mình, cũng như luôn suy nghĩ: “Mình thật sự muốn gì? Mình là ai?”. Và để trả lời cho câu hỏi đó, cô bạn đã quyết định tạm gác lại công việc văn phòng, cũng như bắt đầu thử sức với công việc ca sĩ, người mẫu ảnh, diễn viên TVC tự do.

Trên hành trình tìm lại chính mình ấy, Trà My luôn ý thức được những khó khăn cần phải đương đầu. Dù là một người mới bước chân vào nghề, còn nhiều bỡ ngỡ và ít kinh nghiệm, nhưng Trà My không vì thế mà từ bỏ. Mà thay vào đó, cô bạn luôn sẵn sàng tiếp thu sự góp ý của mọi người, chắt lọc những lời nhận xét chất lượng để cải thiện bản thân. Do đó, sau hơn một năm theo đuổi, Trà My đã được nhiều anh, chị trong nghề tin tưởng và kết nối hợp tác nhiều hơn. Đồng thời, cô bạn cũng cảm thấy rất hạnh phúc khi được làm công việc bản thân yêu thích. Và chắc chắn, Trà My sẽ còn cố gắng nhiều hơn nữa để có thể minh chứng với bố mẹ về quyết định của bản thân.

Với những dự định sắp tới trong tương lai, để hiện thực hóa ước mơ được đứng trên sân khấu, Trà My dự định sẽ rèn luyện chuyên sâu hơn về ca hát, trau dồi thêm những kỹ năng giúp bản thân trở nên thêm tự tin hơn trước ống kính, trên sân khấu. Bên cạnh đó, liên tục trau dồi và hoàn thiện bản thân hơn mỗi ngày.

Một câu nói yêu thích nhất của Trà My: “Nếu cuộc đời cho bạn một trái chanh, hãy vắt nó thành ly nước chanh”.

(Ảnh: NVCC)