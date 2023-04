Nữ sinh ngành Báo chí đạt giải Á quân The Mic 2023

SVVN - Nguyễn Thị Quỳnh Chiêu (sinh năm 2001) đang là sinh viên năm 4 của khoa Báo chí – Truyền thông, trường Đại học Khoa học, Đại học Huế. Vừa qua, nữ sinh ngành Báo chí đã vượt qua hàng trăm thí sinh và xuất sắc đạt được giải Á quân của cuộc thi The Mic 2023 do Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Thừa Thiên Huế tổ chức.

Hành trình chinh phục đam mê “cầm mic”

Nguyễn Thị Quỳnh Chiêu sinh ra và lớn lên tại xã Bình Lãnh, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam. Năm 2019, nữ sinh thi đỗ vào ngành Báo chí, khoa Báo chí- Truyền thông, trường Đại học Khoa học, Đại học Huế. Mái trường này cũng chính là nơi chắp cánh đam mê cho người con gái xứ Quảng.

Ngày từ khi còn ngồi trên ghế Tiểu học, Quỳnh Chiêu đã được thầy cô trao cơ hội “cầm mic”. Cô học sinh ngày ấy có cơ hội được tham gia dẫn những chương trình, sự kiện nhỏ trong nhà trường. Theo thời gian, người con gái xứ Quảng dần cảm nhận và cảm thấy hạnh phúc khi được “cầm mic” nói trước mọi người. Từ đó, Chiêu phát hiện bản thân đã có niềm đam mê với nghề dẫn chương trình.

Sau khi bước chân vào giảng đường Đại học, Quỳnh Chiêu chọn khoa Báo chí – Truyền thông là nơi học tập và rèn luyện bản thân. Tại đây, nữ sinh có cơ hội được trải nghiệm, tham gia được nhiều cuộc thi từ cấp trường đến cấp tỉnh Thừa Thiên Huế. Quỳnh Chiêu cho biết: “Mỗi cuộc thi đối với mình đều là một cơ hội. Cơ hội giúp mình trưởng thành hơn, trau dồi nhiều kỹ năng dẫn chương trình như phong cách dẫn, kỹ năng biên tập và kiểm soát giọng nói... Tham gia mỗi cuộc thi đều là mỗi lần mình được khám phá bản thân được nhiều hơn để biết được mình cần thay đổi, cần học hỏi thêm những gì”.

Trong hành trình chinh phục đam mê, nữ sinh ngành Báo chí vẫn luôn nỗ lực và phấn đấu hết mình để thực hiện đam mê được “cầm mic” và được đứng trên sân khấu, Chiêu tâm sự: “Mình luôn nắm bắt, trân trọng tất cả những cơ hội để có thể phát triển bản thân, luôn mong muốn học hỏi về nghề nhiều hơn. Mình luôn cho bản thân được va chạm, trải nghiệm nhiều nhất có thể qua việc nhận công việc đi dẫn. Đối với mình, khi bản thân được trải nghiệm, được đi dẫn những chương trình lớn nhỏ thì mình mới có thêm được nhiều bài học giúp mình hoàn thiện và tiến đến con đường chuyên nghiệp. Tuy nhiên, có những lúc mình đã rất nản, mệt mỏi, tưởng chừng như không thể viết tiếp đam mê này được nữa vì những áp lực xung quanh công việc. Nhưng có lẽ vì tình yêu quá lớn nên mình đã cố gắng để giữ được sự đam mê của bản thân và quyết định đứng dậy đi tiếp”.

Dù là một sinh viên có đam mê với nghề dẫn chương trình nhưng Quỳnh Chiêu vẫn dành sự ưu tiên cho việc học trên lớp. Chiêu bộc bạch: “Việc đi dẫn cũng không ảnh hưởng quá nhiều đến việc học của mình. Có những lần mình phải xin phép vắng học để đi dẫn chương trình, lúc đó thì mình sẽ liên hệ thầy cô để xin phép cũng như xin lại bài giảng của ngày hôm đó. Một điều may mắn là thầy cô trong khoa Báo chí - Truyền thông luôn tạo điều kiện tốt nhất cho sinh viên”. Với sự đam mê và nhiệt huyết trong nghề dẫn chương trình, nữ sinh Quỳnh Chiêu đã đạt được chiếc cúp Quán quân của cuộc thi “Tôi là MC mùa 1” do khoa Báo chí – Truyền thông, trường Đại học Khoa học tổ chức và đạt giải Á quân của cuộc thi The Mic 2023 do Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Thừa Thiên Huế tổ chức.

Đã đam mê thì đừng bỏ cuộc

Khi đến với những cuộc thi, hành trang nữ sinh mang theo là sự đam mê. Trong hành trình chinh phục đam mê của mỗi người, không phải lúc nào chúng ta cũng “thuận buồm xuôi gió” mà trên hành trình đó ta phải thấm đủ nước mắt và cần một tinh thần vững vàng để vượt qua. Người con gái xứ Quảng trải lòng: “Khi nói đến đam mê, ba từ mà mình nghĩ đến là đừng bỏ cuộc. Vì mình hiểu để đạt được những điều mình đam mê và mơ ước không phải là điều dễ dàng, chúng ta phải trải qua rất nhiều khó khăn và nhiều khi nản lòng và muốn từ bỏ. Nhưng mình luôn tin rằng, nếu như chúng ta cháy hết mình, sống hết mình với đam mê, đặc biệt là biết nắm bắt cơ hội thì chúng ta sẽ chạm tới được những gì mình mơ ước. Nếu bạn có đam mê dẫn chương trình thì hãy cứ nuôi dưỡng đam mê đó, rồi cũng đến một ngày các bạn được cầm mic, được đứng trên sân khấu, đứng trước mọi người và được tỏa sáng. Chúng ta còn trẻ, còn nhiệt huyết, còn sức trẻ, nên cố gắng hết sức có thể để đạt được những gì mình mơ ước. Trên bất kì con đường nào để chạm đến được ước mơ thì đều gặp phải những khó khăn. Bản thân mình cũng không ngoại lệ, khó khăn lớn nhất mà mình phải trải qua đó là sự hoàn thiện bản thân. Vì mình hiểu rằng, để trở thành một MC chuyên nghiệp không phải là điều dễ dàng. Mình còn phải học hỏi rất nhiều và luôn trau dồi bản thân, bản thân của hôm nay phải tốt hơn bản thân của ngày hôm qua”.

Ngôi vị Á quân của cuộc thi The Mic là giải thưởng ghi dấu ấn quan trọng trong cuộc đời của nữ sinh ngành Báo chí. Đây còn là nguồn động viên tinh thần to lớn trong quá trình chinh phục đam mê của người con xứ Quảng. Cô gái nhỏ sẽ luôn nỗ lực và cố gắng để hoàn thiện mình trong tương lai với châm ngôn sống: “Để trở nên thực sự hạnh phúc ta phải trở thành tất cả những gì mình có thể trở thành. Trở thành một con người mà mình đã từng tưởng tượng và mơ ước, khi đó mình sẽ chạm được hết hạnh phúc”.