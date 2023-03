Nữ sinh Đại học Công Nghiệp Hà Nội bén duyên với nghề MC

SVVN - Phan Kim Ngân (sinh năm 2002) là sinh viên năm 3 ngành Tài chính ngân hàng, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội (HaUI). Cô nàng gen Z được biết đến là một lớp trưởng có nhan sắc ngọt ngào, cuốn hút cùng với thành tích học tập xuất sắc. Cô đã đạt được nhiều thành tích tiêu biểu: Sinh viên 5 tốt cấp trường 2021-2022, Giải Nhì cuộc thi sinh viên NCKH cấp trường 2021-2022, Giải Ba cuộc thi HAUI LOGIMASTER 2022, Á Khôi 2 Khoa Quản lý Kinh doanh, Top 10 cuộc thi MC on the MIC 2022…

Đối với mình để cân bằng việc học và tham gia nhiều hoạt động ngoại khóa cũng như quản lý công việc của lớp trưởng cũng khá là khó khăn. Mình đã nghĩ rằng không thể kiêm nổi hết nhiều việc nên sẽ bỏ hết mọi thứ và chỉ tập trung cho học tập. Tuy nhiên, các thầy cô, anh chị, bạn bè có nói với mình rằng: “Thời sinh viên là quãng thời gian đẹp nhất, khoảng trời thanh xuân tuyệt vời nhất trong cuộc đời của mỗi người. Đó là khi ta đã bước vào thời kỳ được làm chủ chính mình, làm chủ sự lựa chọn của bản thân, bắt đầu cuộc sống tự lập, được tự do theo đuổi ước mơ và chịu trách nhiệm với từng quyết định của mình. Nếu chỉ đâm đầu vào học suốt 4-5 năm thì thật sự quá là phí”.

Cũng từ đó mình thấy rằng: Là sinh viên, tức là mình đang có trong tay những điều kiện tốt nhất, ta có sức trẻ, có thời gian, có đam mê, tràn đầy nhiệt huyết và khát khao được cống hiến, được thể hiện bản thân. Chính vì thế, mình đã hạn chế những cuộc chơi của bạn bè, tập từ chối những gì mình cảm thấy là không cần thiết, tập trung học những điều mình thích, làm những gì mình muốn để luôn phát triển bản thân, với mong muốn Kim Ngân của ngày hôm nay sẽ tốt hơn ngày hôm qua. Mình không có bí kíp gì đặc biệt nhưng có lẽ đối với mình, để cân bằng được thì trước hết cần phải lập kế hoạch và tạo thời gian biểu cho bản thân. Việc này trước đây mình cứ nghĩ rằng không quan trọng nhưng khi vào việc mới thấy nếu không sắp xếp mọi thứ sẽ không theo trật tự và cứ thế rối tung lên. Tiếp đến, để cân bằng hiệu quả mình thấy việc sắp xếp thời gian là điều thiết yếu. Ví dụ, như trong một quỹ thời gian nhất định, ta phải biết ưu tiên công việc nào trước, việc nào sau. Nếu bạn đang trong giai đoạn thi cuối kỳ, hãy dành 1 tuần trước ngày thi để tập trung học tập, gác lại toàn bộ công việc của câu lạc bộ và việc làm thêm để không bị ảnh hưởng đến kết quả. Còn trong những ngày hè thảnh thơi, thoải mái, hãy tìm hiểu và tham gia thêm nhiều hoạt động, nỗ lực tìm kiếm nhiều công việc hơn để có thể trau dồi được nhiều kiến thức và kỹ năng cho bản thân…

Và cuối cùng, để có thể cân bằng được việc học, làm và tham gia các hoạt động thì SỨC KHỎE là thứ vô cùng quý giá. Có đợt mình mải làm, tham gia các hoạt động mà bỏ bê chăm sóc bản thân khiến mình của ngày đó ốm yếu và phải nhập viện do tình trạng ăn uống không hợp lý và đó cũng là điều khiến mình vô cùng hối hận. Chúng ta vẫn biết rằng làm việc không chỉ là nhất thời nên cần có sức khỏe để làm việc lâu dài. Tài sản lớn nhất của tuổi trẻ đó chính là SỨC KHỎE. Vì chủ quan nghĩ mình còn trẻ nên đa số các bạn sinh viên trong đó có cả mình vẫn thường thức khuya để làm việc, bận rộn rồi bỏ bữa sáng… những điều đó khiến cho sức khỏe của chúng ta không được đảm bảo. Có lẽ đây là điều khó nhất đối với mình và mình vẫn luôn cố gắng để hoàn thiện và chăm sóc bản thân tốt hơn.

Với một niềm đam mê, yêu thích nghề dẫn chương trình cũng như việc đem giọng nói của mình đi xa hơn thì ngay từ đầu năm nhất mình đã học tập và rèn luyện để có thể phát triển bản thân mình hơn nữa trong lĩnh vực này. MC on the MIC 2022 đến với mình như một cái duyên. Mình được 1 người anh cùng đam mê nghề dẫn chương trình giới thiệu cuộc thi này, chính anh cũng là người động viên mình tham gia, từ đó mình đã tự tin hơn và mạnh dạn bước ra khỏi vùng an toàn của bản thân. Được đứng trên sân khấu, được thể hiện cá tính, con người của mình, được dùng giọng nói của bản thân để thu hút sự chú ý của người khác cũng chính là điều mà mình luôn mong muốn. Chính vì vậy, ngay từ khi tham gia cuộc thi mình luôn mang tâm thế học hỏi, tự tin cố gắng vượt qua chính bản thân và cũng thật may mắn khi được gặp gỡ và lắng nghe những lời chia sẻ nhận xét vô cùng ý nghĩa, sâu sắc để mình rút được kinh nghiệm cho bản thân. Dù dừng chân tại top 10 cuộc thi những mình vẫn luôn tự hào vì điều ấy và vẫn luôn tự nhủ sẽ ngày một cố gắng nhiều hơn.

Danh hiệu Á khôi 2 Khoa Quản lý Kinh doanh cũng là một thành tích khiến mình vô cùng tự hào và hạnh phúc. Qua cuộc thi của Khoa, mình được học hỏi và trau dồi rất nhiều kĩ năng cũng từ đó mình cảm thấy bản thân đã trưởng thành hơn. Thành tích này dường như là bàn đạp để mình tiến xa hơn nữa và cũng là bước đệm để mình một lần nữa quyết định tham gia cuộc thi MISS HaUI 2022- Nữ sinh tài năng - thanh lịch của trường. Một lần nữa mình quyết định chọn bước ra khỏi vùng an toàn và khám phá những thứ ẩn sâu trong con người mình. Kỷ niệm đáng nhớ nhất trong cuộc thi Hoa khôi Khoa Quản lý Kinh doanh vừa rồi đó là mình bất ngờ với tình cảm yêu quý của mọi người dành cho mình. Điều tuyệt vời nhất là khi giải Á khôi 2 gọi tên Kim Ngân chính là khoảnh khắc những người bạn, anh chị yêu quý mình lên tặng hoa và hơn thế nữa, quá đỗi xúc động khi mình được mẹ lên tặng bó hoa và dành những lời động viên khích lệ tinh thần mình. Ngày hôm đó thật sự là ngày hạnh phúc của cuộc đời Kim Ngân.

Dù tham gia nhiều hoạt động nhưng Ngân sẽ không quên nhiệm vụ của mình là học tập và ra trường với mục tiêu bằng Giỏi. Ngoài việc học mình cũng rất thích nghề dẫn chương trình, mình có nhận các job về MC, thu âm, quay TVC, quay video dẫn bản tin để có thể phát triển, tích lũy kinh nghiệm và kiếm thêm thu nhập cho bản thân mình. Hiện tại và trong thời gian tới, mình vẫn sẽ học tập và trau dồi thêm các kĩ năng của một MC từ cơ bản đến chuyên nghiệp để có thể phát triển bản thân hơn ở lĩnh vực này. Và không chỉ là học và trau dồi những kỹ năng cần thiết, mình sẽ ngày một tích cực hơn, cố gắng cống hiến hết mình ở tuổi trẻ để quãng thời gian tươi đẹp nhất này trở nên thật ý nghĩa khi nhắc lại.

Mình cảm thấy bản thân may mắn khi được sinh ra và lớn lên trong một cuộc sống ấm no đủ đầy. Và mình cũng rất mong muốn được lan tỏa nhiều điều tích cực dù là nhỏ nhặt tới những người kém may mắn hơn mình. Mỗi khi được tham gia một hoạt động tình nguyện mình đều cảm thấy biết ơn vì điều đó. Đối với Ngân, niềm vui và niềm hạnh phúc lớn nhất đó chính là cho đi để cuộc sống trở nên ý nghĩa hơn. Chừng nào còn được sống, còn trẻ, có sức khỏe mình sẽ luôn cố gắng cống hiến và tham gia thật nhiều công tác thiện nguyện hơn nữa.

Câu nói mình luôn tâm đắc và lấy nó làm động lực sống cho bản thân: “Đừng cảm thấy tiếc vì bụi hoa hồng có gai mà hãy vui vì trong bụi gai có hoa hồng". Đôi khi, tình hình trở nên bi đát không phải vì bản chất thực của nó mà vì thái độ bi quan đã khiến bạn tối tăm mặt mũi, không thể nghĩ được gì cả. Góc nhìn trong tâm thế tích cực sẽ cho ta thấy cuộc sống tràn đầy những mảng màu đa sắc, rực rỡ. Ta sẽ có nhiều điều hay để khám phá thay vì chỉ có những vòng lặp an toàn. Mọi vấn đề đều có con đường để giải quyết, chỉ cần bạn ngồi lại bình tĩnh suy xét, thay vì cho tất cả đi vào ngõ cụt để rồi tràn ngập bạn là tuyệt vọng và bế tắc. Việc công nhận những điểm tốt, những vẻ đẹp sẽ giúp chúng ta biết yêu thương nhiều hơn, đồng cảm, bao dung và sẻ chia nhiều hơn…