Nữ sinh người gốc Huế dành tình yêu lớn với vẻ đẹp truyền thống

SVVN - Mặc dù thuộc thế hệ trẻ Gen Z năng động và đầy phá cách, tuy nhiên Diễm Trinh vẫn luôn dành niềm yêu thích cho sự truyền thống, gắn liền với tà áo dài Việt Nam, đặc biệt là tà áo dài Huế. Bên cạnh công việc học tập theo ngành du lịch, Diễm Trinh hiện đang là người mẫu áo dài tại Huế.

Mình là Hồ Hồng Diễm Trinh (sinh năm 2004) đang là sinh viên năm hai của trường Du lịch – Đại học Huế. Mình sinh ra và lớn lên ở Thừa Thiên Huế - nơi nổi tiếng với những quần thể di tích, di sản có từ lâu đời. Vốn là một người hoạt ngôn, thích giao tiếp và được đặt chân đến nhiều nơi. Vậy nên, mình đã lựa chọn theo đuổi ngành Hướng dẫn viên du lịch, với mong muốn trở thành một hướng dẫn viên, được giới thiệu với mọi người về vùng đất quê hương, nơi có hình ảnh dòng sông Hương thơ mộng, những tà áo dài tím tung bay trong gió cùng chiếc nón bài thơ, những hình ảnh của con người thân thiện, hiền lành chân chất tại nơi đây.

Bên cạnh công việc học, mọi người còn biết đến mình với vai trò là một người mẫu áo dài tại Huế. Riêng đối với bản thân, mình cũng dành một tình yêu to lớn đối với tà áo dài Việt Nam, đặc biệt là áo dài của Huế. Khác với áo dài của miền Bắc, Huế chọn cho mình một phong cách rất riêng, từ màu sắc, cách may, cho đến kiểu mặc,... Tà áo dài Huế không dài chấm gót, cổ áo cao vừa phải, giữa đôi tà áo không xẻ quá cao. Người thợ Huế cũng khéo léo chọn lựa cắt may, để vừa tôn lên được đường cong mềm mại của người phụ nữ, nhưng lại không quá bó sát vào người, tạo nên cảm giác thoải mái. Chính sự tiện ích đó nên áo dài luôn hiện diện trong đời sống hằng ngày của người dân xứ Huế.

Hay, chỉ khi đến Huế ta mới có thể tìm thấy màu áo dài tím đúng nhất. Màu tím thường là màu sắc áo dài được phụ nữ Huế mặc, kết hợp cùng nón bài thơ, đứng thấp thoáng giữa thành phố trầm mặc tạo nên một sự hấp dẫn lạ kỳ. Có rất nhiều màu sắc trong bảng màu áo dài, thế nhưng người con gái Huế đã chọn cho mình một màu sắc đặc trưng – màu tím Huế thương. Áo dài màu tím Huế hấp dẫn về mặt cảm xúc hơn là thị giác, bởi luôn đem lại cảm giác dịu dàng, lạnh và kín đáo, đó là một cảm giác rất riêng.

Có thể nói, áo dài cố đô như một minh chứng lịch sử, từ khi hình thành, đi qua nhiều chặng đường của những cuộc chiến tranh khói lửa. Đi qua bao nhiêu thập niên khó khăn, từ vất vả cơ cực đến tỏa nắng rực rỡ. Áo dài luôn được may, dù vẫn được giữ gìn theo nét cũ nhưng lại được biến tấu rất nhiều. Với tâm sức và tình cảm của những thợ may, đã tạo nên những tà áo cho đàn ông – phụ nữ vô cùng đẹp đẽ. Qua bao nhiêu thăng trầm, tà áo dài Huế luôn là một nhân chứng đã tận mắt chứng kiến tất cả những thay đổi lịch sử của dân tộc.

Mặc dù có niềm yêu thích catwalk từ nhỏ, tuy nhiên vì trước đó dành thời gian tập trung học tập, vậy nên mãi cho đến khi Festival Huế diễn ra năm 2022, mình mới quyết tâm tham gia thử sức, đăng ký casting trình diễn áo dài. Bằng sự nỗ lực và niềm say mê ấy, mình đã có cơ hội trở thành người mẫu trình diễn áo dài cho sự kiện. Từ đó, bắt đầu bén duyên với công việc, tập luyện và trở thành người mẫu áo dài, có được cơ hội trình diễn trong nhiều bộ sưu tập cho nhiều nhà thiết kế. Và mới đây, mình cũng đang thử lấn sân sang với lĩnh vực người mẫu ảnh, cũng như may mắn đạt giải Ba cuộc thi “Tìm hiểu - Thể nghiệm áo dài Huế”. Bằng những cố gắng, nỗ lực của bản thân, mình dần được biết đến nhiều hơn và nhận được sự yêu thích, đón nhận của mọi người.

Bên cạnh niềm đam mê người mẫu, mình còn có sở thích ca hát và thường xuyên tham gia biểu diễn để phát triển, thoả mãn niềm yêu thích của bản thân. Dù biết công việc hiện tại không mang lại yếu tố lâu dài, nhưng mình vẫn luôn rất vui và hạnh phúc khi được sống hết mình với đam mê, có được những trải nghiệm, kinh nghiệm quý báu. Có cơ hội được mang đến, giới thiệu, truyền tải với mọi người những hình ảnh nét đẹp của văn hóa, lịch sử Việt Nam.

Với định hướng tương lai trở thành một hướng dẫn viên du lịch, song song đó tiếp tục thực hiện đam mê người mẫu của bản thân. Mình sẽ cố gắng hết sức để luôn giữ vững phong độ, cũng như học hỏi, trau dồi nhiều hơn nữa về kiến thức, kinh nghiệm, để trở nên chuyên nghiệp hơn. Phát triển bản thân trên nhiều khía cạnh nhiều lĩnh vực khác nhau.

Một câu nói mà mình yêu thích nhất: “Trên bước đường thành công không có dấu chân của kẻ lười biếng”.