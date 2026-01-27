Nữ sinh PTIT và hành trình phá kén để định vị bản lĩnh trong kỷ nguyên số

SVO - Từ một cô học trò luôn tìm cách ẩn mình sau đám đông, Hà Yến Nhi (sinh năm 2005) sinh viên năm thứ ba Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (PTIT) đã thực hiện cú phá kén ngoạn mục, từng bước vượt qua sự rụt rè để khẳng định bản thân, trong đó có việc được ghi nhận qua một số chương trình và cơ hội phát triển dành cho sinh viên trẻ. Mang tiếng nói của thế hệ trẻ Việt Nam đến các diễn đàn quốc tế, chứng minh tư duy sống khác biệt, giới hạn không nằm ở vạch xuất phát, mà nằm ở sự dũng cảm dám bước qua nỗi sợ của chính mình.

Hà Yến Nhi đang là sinh viên năm thứ ba ngành Quản trị Kinh doanh, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (PTIT).

Vượt qua vùng an toàn để kiến tạo giá trị mới

Ít ai hình dung được rằng, một Yến Nhi tự tin trình bày tham luận bằng tiếng Anh tại Đại học Xi’an Jiaotong (Tây An, Trung Quốc), lại từng là một cô học trò luôn tìm cách ẩn mình trong suốt những năm tháng phổ thông. Lời nhận xét “cần mạnh dạn hơn” trong sổ liên lạc từng là nỗi ám ảnh, khiến Nhi tự đóng khung mình trong định kiến không đủ giỏi, không đủ hoạt ngôn. Sự an toàn ấy giống như một “chiếc hộp” êm ái nhưng chật hẹp, nơi Nhi được bao bọc khỏi những lời phán xét nhưng lại mất đi cơ hội để chạm vào thế giới rực rỡ bên ngoài. Bước ngoặt chỉ thực sự đến khi cô gái trẻ đối diện với nỗi sợ lớn hơn cả thất bại, đó là nỗi sợ trở nên mờ nhạt và bị bỏ lại phía sau. Câu hỏi tự vấn: “Nếu không thử, làm sao biết mình đi được bao xa?” đã trở thành mã lệnh kích hoạt hành trình thay đổi của Yến Nhi.

Từ cô gái rụt rè, Yến Nhi chọn cách dấn thân vào các hoạt động để tự phá băng chính mình.

Nhớ lại những ngày đầu chập chững bước ra khỏi vùng an toàn. Thay vì trốn tránh, Yến Nhi cho biết hành trình thay đổi của mình không bắt đầu từ những vai trò nổi bật, mà từ việc kiên nhẫn tìm kiếm và tận dụng từng cơ hội nhỏ. Ngay từ năm nhất đại học, cô chủ động đăng ký làm thành viên Liên chi Đoàn của Khoa, tham gia hỗ trợ các hoạt động với vai trò hậu cần, truyền thông, viết bài và dần dần thử sức ở những vị trí đòi hỏi sự tự tin hơn. Song hành với đó là việc liên tục tìm hiểu, nộp hồ sơ và thử sức ở nhiều chương trình, cuộc thi, dự án dành cho sinh viên, dù không phải lần nào cũng nhận được kết quả như mong đợi.

Yến Nhi chia sẻ: “Có những lần mình bị từ chối, có những cơ hội trôi qua trong tiếc nuối, nhưng chính những trải nghiệm ấy khiến mình học được cách kiên trì và trân trọng từng lần được trao cơ hội”. Với cô, mỗi lần dám bước ra, dù thành công hay chưa, đều là một bước tiến để vượt qua sự rụt rè của chính mình và chuẩn bị tốt hơn cho những hành trình phía trước.

Tư duy “lai ghép” khi kinh tế gặp gỡ công nghệ

Lựa chọn ngành Quản trị Kinh doanh tại PTIT, một thành trì của dân kỹ thuật, Yến Nhi từng vấp phải nhiều ánh mắt nghi ngại về một sự lựa chọn lệch pha. Tuy nhiên, Yến Nhi đã chứng minh một tư duy ngược dòng đầy sắc sảo. Trong kỷ nguyên số, lợi thế không nằm ở sự chuyên biệt đơn thuần mà nằm ở khả năng giao thoa. Tận dụng môi trường giàu tính công nghệ của học viện, Yến Nhi đã tôi luyện cho mình tư duy đa nhiệm, nhạy bén với chuyển đổi số để ứng dụng vào bài toán kinh doanh. Chính sự kết hợp độc đáo này đã đưa cô vào Top 50 sinh viên vinh dự nhận Học bổng Lãnh đạo trẻ trong kỷ nguyên số 2025 do Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng trao tặng và đồng thời là 1 trong 4 sinh viên được đại diện Học viện tham dự chương trình giao lưu văn hóa ASEAN - Trung Quốc.

Yến Nhi khẳng định bản lĩnh của gen Z vừa có tư duy kinh tế sắc sảo, vừa nhạy bén với công nghệ.

Yến Nhi tham gia hàng loạt vai trò từ “Đại sứ Sinh viên PTIT”, “Đại sứ FPT Software”, đại sứ truyền thông các cuộc thi, tham dự viên tại các chương trình do Liên hợp quốc tổ chức, khách mời diễn giả “Chào tân sinh viên Khoa” đến Phó Bí thư Liên chi Đoàn Khoa QTKD 1. Cô không chỉ là một cán bộ Hội năng nổ mà còn là hình mẫu của sinh viên thời đại mới năng động, thích ứng nhanh và chịu áp lực giỏi.

Yến Nhi cho biết: “Môi trường công nghệ không hề khô khan như mọi người nghĩ, ngược lại, nó là bệ phóng hoàn hảo để những sinh viên kinh tế như mình rèn luyện tư duy logic và tiếp cận những xu hướng toàn cầu mới nhất”.

Mang bản sắc Việt ra “biển lớn”

Nếu như PTIT là nơi Yến Nhi rèn giũa nội lực, thì các diễn đàn quốc tế chính là nơi cô tỏa sáng. Năm 2025 trở thành cột mốc son khi cô là 1 trong 4 sinh viên đại diện Học viện tham gia Chương trình Giao lưu Văn hóa Lãnh đạo trẻ ASEAN - Trung Quốc và là đại biểu Hội nghị Thanh niên Thế giới vì Hòa bình tại Bắc Kinh. Hình ảnh cô gái Việt nhỏ nhắn trong tà áo dài, tự tin thảo luận về “Hòa bình & Đổi mới sáng tạo” trước bạn bè quốc tế đã xóa tan hoàn toàn bóng dáng của cô bé nhút nhát năm nào. Đó không chỉ là sự trưởng thành cá nhân, mà là niềm kiêu hãnh của một người trẻ mang chuông đi đánh xứ người.

Yến Nhi duyên dáng trong tà áo dài Việt Nam tại Trung Quốc, biểu tượng của sự hội nhập và bản sắc.

Bản lĩnh là dám đi tiếp khi chưa ai tin mình

Hành trình phá kén của Yến Nhi không trải đầy hoa hồng, mà đằng sau những tấm bằng khen, những thành tích, những chuyến đi là vô số lần tự nghi ngờ và áp lực đồng trang lứa. Thế nhưng, điểm tựa vững chãi nhất giúp cô trụ vững chính là gia đình. Câu nói của bố: “Con đã quyết định gì thì bản lĩnh lên” như một lời răn dạy khắc cốt ghi tâm, giúp Nhi kiên định với con đường đã chọn ngay cả những lúc chông chênh nhất.

Gia đình là điểm tựa thầm lặng giúp Yến Nhi vững vàng trước những hoài nghi.

Thông điệp cho những “ngôi sao” đang ẩn mình

Yến Nhi không xem mình là một hình mẫu hoàn hảo, mà là một người bạn đồng hành với những ai còn đang rụt rè. Cô nhắn nhủ: “Đừng đợi đến khi đủ giỏi mới bắt đầu, hãy bắt đầu để trở nên giỏi hơn. Bạn không cần phải là người xuất sắc nhất ngay từ vạch xuất phát, nhưng bạn phải là người kiên trì nhất trên đường đua. Hãy cứ dấn thân, cứ thử sai, vì mỗi trải nghiệm dù nhỏ nhất cũng là một viên gạch xây nên bản lĩnh của bạn”.