Ngô Thị Hải Yến - Từ Học sinh 3 Tốt cấp Trung ương đến Sinh viên 5 Tốt, sinh viên tiêu biểu Học viện Tài chính

SVO - Từ nền tảng hai năm liên tiếp đạt danh hiệu Học sinh 3 Tốt cấp Trung ương, Ngô Thị Hải Yến (sinh năm 2005), sinh viên năm 3 chuyên ngành Kế toán công, Khoa Tài chính công - Học viện Tài chính, tiếp tục ghi nhận kết quả rèn luyện tại bậc đại học với danh hiệu Sinh viên 5 Tốt cấp Học viện trong hai năm học 2023-2024 và 2024-2025. Song song với học tập, Hải Yến tham gia nghiên cứu khoa học, hoạt động học thuật quốc tế và các chương trình rèn luyện nhận thức chính trị.

Hành trình tiếp nối giá trị từ Học sinh 3 Tốt đến Sinh viên 5 Tốt

Hai năm liên tiếp đạt danh hiệu Học sinh 3 Tốt cấp Trung ương là nền tảng quan trọng để mình tự tin bước vào giảng đường đại học và tiếp tục đặt ra những mục tiêu cao hơn. Với mình, mỗi danh hiệu không chỉ là sự ghi nhận mà còn là một dấu mốc nhắc nhở bản thân phải nỗ lực nhiều hơn trong học tập và rèn luyện, không cho phép mình dừng lại ở những gì đã đạt được.

Hải Yến đạt danh hiệu Sinh viên 5 Tốt Học viện Tài chính.

Trong quá trình học tập tại Học viện Tài chính, mình vinh dự đạt danh hiệu Sinh viên 5 Tốt cấp Học viện trong hai năm học liên tiếp 2023 - 2024 và 2024 - 2025. Bên cạnh việc duy trì kết quả học tập tốt, mình tích cực tham gia nghiên cứu khoa học và các hoạt động học thuật mang tính quốc tế. Đáng nhớ nhất là cơ hội tham dự Hội nghị Quốc tế cấp cao về giáo dục hòa nhập dưới sự bảo trợ của UNESCO, cùng với các công trình nghiên cứu được công bố trong kỷ yếu hội nghị khoa học quốc tế. Những trải nghiệm này giúp mình mở rộng tư duy học thuật, rèn luyện phương pháp nghiên cứu khoa học và nuôi dưỡng tinh thần hội nhập trong môi trường học thuật hiện đại.

Song song với học tập và nghiên cứu, mình luôn chú trọng bồi đắp lý tưởng sống và bản lĩnh chính trị. Việc tham gia lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng và đạt kết quả loại Xuất sắc là một dấu mốc quan trọng, giúp mình nhận thức rõ hơn trách nhiệm của người trẻ đối với cộng đồng và xã hội. Mình luôn nghĩ rằng, học tập tốt phải đi cùng với trách nhiệm cống hiến. Đó cũng là cách để mỗi sinh viên khẳng định giá trị của bản thân và đóng góp những điều thiết thực cho xã hội.

Hải Yến vinh dự nhận danh hiệu Học sinh 3 Tốt cấp Trung ương.

Mới đây, mình được tham gia chương trình “Gặp mặt cán bộ và sinh viên đại học Thanh Hoa (Trung Quốc) tại Việt Nam”, một hoạt động giao lưu mang nhiều ý nghĩa trong quá trình học tập và hội nhập. Chương trình không chỉ tạo cơ hội trao đổi học thuật, chia sẻ trải nghiệm học tập giữa sinh viên hai quốc gia mà còn giúp mình mở rộng góc nhìn về môi trường giáo dục, phương pháp học tập và tinh thần nghiên cứu của sinh viên Đại học Thanh Hoa. Qua đó, mình càng nhận rõ giá trị của việc chủ động kết nối, học hỏi trong bối cảnh giáo dục ngày càng mang tính quốc tế.

Khoảnh khắc Hải Yến tại chương trình gặp mặt cán bộ và sinh viên Đại học Thanh Hoa (Trung Quốc) tại Việt Nam.

Tinh thần đóng góp xã hội và bản lĩnh vượt qua áp lực học tập

Ở góc nhìn của mình, học tập và rèn luyện không chỉ dừng lại ở việc hoàn thành các tiêu chí cá nhân, mà cần được đặt trong mối liên hệ chặt chẽ với cộng đồng và xã hội. Thông qua các hoạt động Đoàn – Hội, phong trào sinh viên và nghiên cứu khoa học, mình lựa chọn tham gia một cách chủ động, coi đó là môi trường để lan tỏa thái độ học tập nghiêm túc, tinh thần trách nhiệm và ý thức chia sẻ tri thức. Mình tin rằng, giá trị xã hội không nhất thiết đến từ những việc lớn lao, mà được hình thành từ những hành động cụ thể, đúng lúc và xuất phát từ sự hiểu biết. Từ cách tiếp cận đó, mình xác định việc tiếp tục gắn bó với các hoạt động học thuật, tình nguyện và phát triển xã hội là một hành trình lâu dài, qua đó góp phần xây dựng hình ảnh sinh viên Học viện Tài chính có trách nhiệm, biết hành động và biết chịu trách nhiệm với những lựa chọn của mình.

Hải Yến nhận danh hiệu Sinh viên tiêu biểu với nhiều thành tích nổi bật trong học tập và hoạt động phong trào.

Bước vào môi trường đại học, mình cũng không tránh khỏi những áp lực từ khối lượng kiến thức lớn, yêu cầu tự học cao và sự cạnh tranh rõ rệt trong học tập. Việc cân bằng giữa học tập chuyên môn, nghiên cứu khoa học và hoạt động phong trào từng có lúc khiến mình hoang mang, nghi ngờ khả năng của bản thân. Tuy nhiên, thay vì né tránh, mình chọn cách điều chỉnh phương pháp học, rèn luyện kỷ luật cá nhân, xây dựng kế hoạch rõ ràng và từng bước xác định hướng đi phù hợp. Trên hành trình đó, sự đồng hành của gia đình, sự quan tâm và định hướng từ các thầy cô Khoa Tài chính công, cùng sự sẻ chia của bạn bè và anh chị đi trước đã trở thành điểm tựa tinh thần quan trọng. Nhờ có sự tin tưởng và động viên ấy, mình học được cách bình tĩnh trước khó khăn và kiên trì theo đuổi mục tiêu đã lựa chọn. Chính quá trình vượt qua áp lực một cách thực tế và có phương pháp đã giúp mình trưởng thành hơn trong tư duy, vững vàng hơn trên hành trình học tập tại giảng đường đại học.

Bắt đầu từ khả năng hiện tại, không chờ điều kiện hoàn hảo

Với mình, việc học và làm việc luôn được định hướng bởi một nguyên tắc mang tính thực hành: cần bắt đầu, kể cả khi bản thân chưa thật sự tự tin. Mình luôn nghĩ rằng “Cứ đi rồi sẽ đến, điều gì người khác làm được thì mình cũng phải cố gắng làm cho được, nếu chưa đạt mức 10 thì đạt 6 cũng đã là một sự tiến bộ”. Cách nghĩ này giúp mình tránh tâm lý trì hoãn, đồng thời chấp nhận việc khởi đầu từ những giới hạn cụ thể của bản thân.

Hải Yến luôn nỗ lực phấn đấu trong học tập và đóng góp tích cực cho các hoạt động của nhà trường.

Từ đó, mình lựa chọn tiếp cận việc học theo hướng chia nhỏ mục tiêu và theo dõi tiến trình thay vì tự tạo áp lực phải đạt kết quả cao ngay lập tức. Khi gặp khó khăn, mình tập trung điều chỉnh phương pháp học và cách phân bổ thời gian, coi những kết quả chưa như mong muốn là tín hiệu cho thấy mình cần thay đổi cách làm. Theo mình, môi trường đại học đòi hỏi khả năng thích ứng lâu dài và bền bỉ hơn là những nỗ lực mang tính nhất thời.

Hải Yến bên gia đình, nguồn động lực lớn trong học tập và rèn luyện.

Nhìn lại chặng đường đã qua, mình cho rằng giá trị của việc học nằm ở sự duy trì liên tục. Mình không đi nhanh, nhưng mình không dừng lại. Chính việc tích lũy từng bước, phù hợp với năng lực ở từng giai đoạn, đã giúp mình xây dựng được một con đường học tập ổn định, rõ ràng và có định hướng lâu dài cho bản thân.

(Ảnh: NVCC)