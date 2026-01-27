Sao Tháng Giêng Trần My My và hành trình khẳng định bản lĩnh bằng thái độ sống

SVO - Trần My My (sinh năm 2002) đang là sinh viên khoa Y học cổ truyền, Trường Đại học Y Dược Hải Phòng. Không chỉ gây ấn tượng bởi cú lội ngược dòng ngoạn mục trong học tập để chinh phục giải thưởng Sao Tháng Giêng, My My còn được biết đến là một cán bộ Hội năng nổ, một Đảng viên trẻ gương mẫu. Với cô nàng, thái độ không chỉ quyết định điểm số mà còn định hình cả nhân cách của một người thầy thuốc tương lai.

Đối diện với “nốt trầm” để tìm lại chính mình

Trần My My từng có một khởi đầu không mấy suôn sẻ khi cầm trên tay bảng điểm GPA 2.5 ngay năm thứ nhất đại học. Trong khi nhiều bạn bè đồng trang lứa nhanh chóng bắt nhịp với guồng quay khắc nghiệt của trường Y, thì My My lại phải đối diện với sự xấu hổ lặng lẽ vì phương pháp học tập thiếu hệ thống và thái độ chưa thực sự nghiêm túc. Thay vì buông xuôi hay tìm lý do biện minh, My My đã chọn cách dũng cảm nhìn thẳng vào sự thật. Cô nàng chia sẻ: “GPA 2.5 khi ấy giống như một lời cảnh tỉnh đanh thép, buộc mình phải nhận ra rằng nếu tiếp tục học với thái độ hời hợt, mình không chỉ đánh mất điểm số, mà còn đánh mất cả cơ hội trở thành một bác sĩ tử tế”. Sự thức tỉnh ấy, với My My, là bước ngoặt quan trọng để cô xác định lại tâm thế “Học không phải để trả bài, mà là trách nhiệm với sinh mệnh con người sau này”.

Từ một sinh viên chật vật với GPA 2.5, My My đã có cú chuyển mình mạnh mẽ nhờ thay đổi thái độ học tập.

Nhắc lại khoảnh khắc bừng tỉnh khi nhìn thấy sự vất vả của bố mẹ, My My bày tỏ: “Nhiều người hỏi mình lấy đâu ra động lực để thay đổi nhanh đến thế? Thực ra, câu trả lời rất đơn giản, thái độ hôm nay sẽ quyết định con người của ngày mai. Mình không muốn 10 năm nữa phải hối tiếc vì tuổi trẻ đã sống hoài sống phí”.

Sáu năm bền bỉ cống hiến và dấn thân

Ngay sau khi xác định lại mục tiêu, My My không chỉ tập trung vào học tập mà còn khẳng định tố chất thủ lĩnh qua hàng loạt chức vụ quan trọng như Ủy viên Ban Chấp hành Hội Sinh viên trường khóa XV, Chi ủy Chi bộ Sinh viên Liên khoa hay Phó Chủ nhiệm CLB Truyền Thông. Không những thế, cô nàng còn là nhân tố tích cực, góp phần làm nên thành công của nhiều chương trình lớn như “Chào Tân Sinh Viên”, “Giải bóng đá”, cuộc thi “Cầu Vồng - Tìm kiếm tài năng MC”... Đặc biệt, hình ảnh cô nữ sinh trường Y xông xáo trong các chiến dịch tình nguyện “Mùa hè xanh”, “Tiếp sức mùa thi” hay ân cần trong các buổi tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí cho người nghèo đã trở nên quen thuộc với nhiều người.

Khoảnh khắc My My (đứng thứ 2 từ phải sang) rạng rỡ tham gia tổ chức hoạt động phong trào tại trường.

Trong mọi sự kiện, My My không chỉ tham gia với tư cách thành viên mà thường xuyên giữ vai trò trong Ban tổ chức hoặc MC dẫn dắt chương trình. Đây chính là môi trường để cô rèn luyện sự tự tin, khả năng xử lý tình huống và tinh thần trách nhiệm. “Việc cân bằng giữa lịch học dày đặc của trường Y và công tác Hội chưa bao giờ là dễ dàng. Mình thừa nhận mình hơi tham khi muốn làm tốt cả hai, nhưng chính áp lực đó đã tôi luyện cho mình kỷ luật thép và khả năng sắp xếp thời gian khoa học”, My My chia sẻ.

My My (ngoài cùng bên trái) nhận Bằng khen của Ban Chấp hành Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam với thành tích xuất sắc trong công tác Hội.

Dấu son rực rỡ của tuổi trẻ

Nỗ lực không ngừng nghỉ của My My đã được đền đáp bằng những trái ngọt xứng đáng. Từ một sinh viên có điểm số khiêm tốn, cô nàng vươn lên đạt danh hiệu “Sinh viên 5 Tốt” cấp Thành phố hai năm học liên tiếp. Đỉnh cao của sự ghi nhận ấy không chỉ là Giải thưởng Sao Tháng Giêng danh giá năm 2025, mà còn là vinh dự đặc biệt khi được kết nạp Đảng tại Chi bộ Sinh viên Liên khoa, Trường Đại học Y Dược Hải Phòng. Với My My, khoảnh khắc tuyên thệ dưới cờ Đảng ngay khi còn ngồi trên ghế nhà trường là cột mốc xúc động nhất, đánh dấu sự trưởng thành vượt bậc về nhận thức chính trị. “Từ bảng điểm 2.5 đến ngày được đứng trong hàng ngũ của Đảng và trở thành Đảng viên trẻ tiêu biểu của Thành phố Hải Phòng năm 2025 là một chặng đường đầy mồ hôi và nước mắt. Danh hiệu Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong hai năm 2024 và 2025 chính là lời khẳng định đanh thép nhất rằng không có xuất phát điểm nào là quá thấp, chỉ cần bạn đủ bản lĩnh để vươn lên”, My My chia sẻ.

Trần My My vinh dự nhận Giải thưởng Sao Tháng Giêng cấp Trung ương năm 2025.

Lời nhắn gửi từ một Đảng viên trẻ

Thanh xuân với My My không phải là đường thẳng bằng phẳng, mà là biểu đồ hình sin với những nốt thăng trầm cần thiết để tôi luyện bản lĩnh. Với tư cách là một Đảng viên trẻ, một bác sĩ tương lai, My My muốn gửi tới các bạn sinh viên thông điệp về trách nhiệm với sự lựa chọn của mình: “Đừng chờ đến khi hoàn hảo mới bắt đầu. Thất bại hay sai lầm không định nghĩa bạn là ai, cách bạn đứng dậy mới quyết định giá trị của bạn. Hãy bắt đầu thay đổi thái độ ngay từ hôm nay, nghiêm túc với màu áo mình đang mặc và trung thực với con đường mình đã chọn”.