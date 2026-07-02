Nữ sinh RMIT tỏa sáng giành danh hiệu Á quân toàn quốc cuộc thi Quản trị viên tập sự hàng đầu Việt Nam

SVO - Sinh viên RMIT Việt Nam Nguyễn Ngọc Diệp đã giành danh hiệu Á quân toàn quốc tại cuộc thi Doanh Nhân Tập Sự (DNTS) 2026, một trong những sân chơi mô phỏng chương trình Quản trị viên tập sự lớn nhất cả nước. Bên cạnh danh hiệu Á quân, Diệp còn là thí sinh có tổng điểm cao nhất ở cả hai vòng giải quyết tình huống tại đêm chung kết, lọt vào nhóm 0,2% xuất sắc nhất trong tổng số 4.200 thí sinh trên toàn quốc.

Thành tích này cũng tiếp tục chuỗi thành tích ấn tượng của Đại học RMIT Việt Nam tại cuộc thi, đánh dấu năm thứ ba liên tiếp sinh viên trường góp mặt trong nhóm thí sinh xuất sắc nhất.

Bước sang năm thứ 11, DNTS mô phỏng quy trình tuyển dụng Quản trị viên tập sự của các doanh nghiệp với độ khó của chuỗi thử thách ngày càng tăng cao. Thí sinh phải giải quyết các bài toán kinh doanh thực tế ở nhiều lĩnh vực như marketing, tài chính, nhân sự, chuỗi cung ứng và bán hàng, sau đó trình bày và bảo vệ giải pháp đề xuất trước lãnh đạo cấp cao đến từ những tập đoàn như Unilever, Nestlé, Suntory PepsiCo và Procter & Gamble (P&G). Đề bài năm nay được xây dựng từ các tình huống thực tế của P&G và Deloitte.

Sinh viên RMIT Việt Nam Nguyễn Ngọc Diệp đã giành danh hiệu Á quân toàn quốc tại cuộc thi Doanh Nhân Tập Sự (DNTS) 2026. (Nguồn: DNTS)

Theo Diệp, điều tạo nên sự khác biệt không nằm ở việc chỉ giỏi một lĩnh vực, mà ở khả năng nhìn nhận vấn đề theo hướng tổng thể.

“Điểm khác biệt lớn nhất của tôi là khả năng tổng hợp”, Diệp chia sẻ. “Đề bài của DNTS đặt ra những thách thức đến từ tất cả các bộ phận trong doanh nghiệp cùng một lúc nên rất dễ sa vào xử lý từng vấn đề riêng lẻ. Ngoài việc đưa ra một đề xuất marketing tốt, lợi thế của tôi là tổng hợp tất cả thành một sơ đồ vấn đề thống nhất, truy ngược về nguyên nhân cốt lõi rồi xây dựng giải pháp tập trung, gắn chặt với mục tiêu kinh doanh”.

Khả năng đơn giản hóa những bài toán kinh doanh phức tạp cũng giúp Diệp nổi bật khi áp lực tăng cao.

“Một giám khảo yêu cầu tôi trình bày lại toàn bộ ý tưởng chỉ trong 30 giây. Tôi phải cô đọng cả một bản phân tích đa phòng ban thành một câu chuyện đủ sức thuyết phục. Khả năng biến những lập luận phức tạp thành điều dễ hiểu và dễ tin chính là điểm tạo nên khác biệt trong phần thi của tôi”.

Đêm chung kết mang đến cho các thí sinh hai thử thách hoàn toàn khác nhau.

“Đề bài từ P&G tập trung vào việc thúc đẩy tăng trưởng của cả một ngành hàng thay vì chỉ phát triển một sản phẩm hay thương hiệu. Trong khi đó, Deloitte yêu cầu thí sinh xây dựng chiến lược cho lĩnh vực chăm sóc sức khỏe – một ngành hoàn toàn mới với tất cả chúng tôi”, Diệp nhớ lại.

Không chỉ khác nhau về nội dung, hai vòng thi còn có hình thức rất khác biệt.

“Ở vòng đầu tiên, chúng tôi có một tuần để giải đề, thuyết trình, tranh biện với đội đối thủ và bảo vệ quan điểm trước hội đồng giám khảo. Nhưng ở vòng thứ hai, mọi thứ thay đổi hoàn toàn, chúng tôi chỉ có 12 phút để giải một đề bài hoàn toàn mới rồi bước ngay vào phần hỏi đáp với giám khảo. Áp lực về thời gian thực sự rất lớn”.

Dù vậy, Diệp vẫn trung thành với cách tiếp cận xuyên suốt: xác định đúng mục tiêu trước tiên.

“Đặc biệt với bài toán marketing, tôi tin rằng có hai yếu tố quyết định tất cả: nguồn tăng trưởng đủ lớn và thông tin sâu về khách hàng (insight) chính xác. Khi xác định được hai điều gồm tăng trưởng sẽ đến từ đâu và đâu là sự thật ngầm hiểu của khách hàng giúp mở khóa tăng trưởng, phần còn lại của chiến lược sẽ hình thành một cách tự nhiên”.

Diệp cho rằng thành công có được phần lớn nhờ môi trường học tập gắn kết với doanh nghiệp tại RMIT, nơi sinh viên thường xuyên giải quyết các đề bài thực tế và trình bày ý tưởng trực tiếp với các chuyên gia trong ngành.

“RMIT thường xuyên mời doanh nghiệp vào lớp học để giao những đề bài thực tế và phản hồi trực tiếp cho sinh viên”.

“Ở từng học kỳ, tôi đều được trình bày ý tưởng thực tế trước các nhà quản lý, học cách giữ bình tĩnh trước những câu hỏi khó nhằn và xem mọi góp ý là động lực để hoàn thiện ý tưởng tiếp theo. Chính quá trình đó đã giúp tôi bồi đắp sự tự tin, bản lĩnh nói trước đám đông cũng như phong thái để thể hiện tốt tại đêm chung kết”.

Trong suốt quá trình học, Diệp luôn đạt thành tích học tập xuất sắc, đứng đầu hai học phần Thiết kế nội dung số và Mạng xã hội và marketing trên thiết bị di động. Cô cũng lãnh đạo nhóm giành chiến thắng ở năm buổi thuyết trình với doanh nghiệp, thể hiện tư duy phân tích sắc bén cùng kỹ năng thuyết phục hiệu quả.

Nhóm của Diệp giành chiến thắng trong buổi thuyết trình trước Sở Du lịch Đà Nẵng trong môn học Sáng tạo nội dung số, bằng cách định vị Đà Nẵng từ điểm đến nghỉ dưỡng đơn thuần thành trung tâm du lịch y tế hàng đầu. (Nguồn: RMIT)

Cô Nguyễn Hoàng Hải Yến, giảng viên ngành Digital Marketing, cho rằng thành tích của Diệp là kết quả của nhiều năm nỗ lực bền bỉ chứ không phải thành công nhất thời.

“Thành công của Diệp bắt nguồn từ tinh thần học hỏi chủ động và khả năng dẫn dắt đội nhóm”, cô Yến chia sẻ.

“Bạn luôn chủ động vượt ra ngoài khuôn khổ môn học, tích cực luyện thêm các bài tập tình huống, nghiên cứu các báo cáo thực tế từ doanh nghiệp và liên tục hoàn thiện ý tưởng thông qua phản hồi của giảng viên. Khả năng tổng hợp thông tin, phân công việc hợp lý và giữ cả nhóm cùng hướng tới mục tiêu chung của Diệp đặc biệt thể hiện rõ trong các cuộc thi giải quyết tình huống và những buổi thuyết trình có áp lực cao”.

Theo cô Yến, hành trình của Diệp cho thấy chương trình đào tạo của RMIT giúp sinh viên sẵn sàng cho môi trường làm việc thông qua việc kết hợp tư duy phân tích với những trải nghiệm học tập thực tiễn.

"Thông qua chương trình học được thiết kế bài bản cùng những phản hồi mang tính xây dựng từ giảng viên và bạn học, Diệp đã phát triển tư duy giải quyết vấn đề có hệ thống, dựa trên dữ liệu để xử lý các bài toán kinh doanh thực tế. Diệp hội tụ những phẩm chất của lãnh đạo tương lai và tôi tin bạn sẽ tiếp tục thành công trong bất kỳ môi trường làm việc cạnh tranh nào”.

Nhìn lại thành tích đạt được, Diệp cho biết cuộc thi càng củng cố quyết tâm theo đuổi chương trình Quản trị viên tập sự.

“Thành tích này có ý nghĩa nhiều hơn một danh hiệu, giúp tôi tự tin rằng cách tôi học tập và trưởng thành được cả môi trường học thuật lẫn doanh nghiệp ghi nhận”.

Với những sinh viên muốn thử sức ở các cuộc thi kinh doanh, lời khuyên của Diệp rất đơn giản: đừng đợi đến khi cảm thấy bản thân đã sẵn sàng.

“Các cuộc thi kinh doanh hay chương trình Quản trị viên tập sự không kỳ vọng bạn biết tất cả mọi thứ. Điều họ tìm kiếm là những người ham học hỏi, kiên cường và sẵn sàng phát triển”.

“Tại RMIT, mỗi bài thuyết trình, mỗi buổi thảo luận tình huống và từng góp ý bạn nhận được đều đang chuẩn bị cho những cơ hội mà có thể chính bạn cũng chưa nhận ra. Đôi khi, điều duy nhất bạn cần là đủ dũng cảm để bước đi bước đầu tiên”.