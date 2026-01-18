Nữ sinh Sư phạm vượt qua bệnh tật để giữ ước mơ

SVO - Vừa chạm tay vào cánh cửa đại học cũng là lúc Phạm Bảo Khuyên (trường ĐH Sư phạm, ĐH Đà Nẵng) phải đối diện với căn bệnh ung thư quái ác, trong khi hoàn cảnh gia đình khó khăn. Đối với Khuyên lúc này, hành trình đến giảng đường không chỉ là ước mơ gieo chữ, mà còn là cuộc đua với thời gian để giành giật sự sống.

“Những cơn đau không ngăn được mình đặt tay lên bàn học”

Bảo Khuyên sinh ra và lớn lên trong một gia đình thuần nông nghèo khó tại vùng đất Quảng Nam. Ba của Bảo Khuyên lại không thể lao động nặng nhọc vì lý do sức khỏe, khiến gánh nặng kinh tế đổ dồn lên đôi vai người mẹ. “Nếu chiếc nạng gỗ có thể giúp ba đứng vững giữa dòng đời đầy chông gai thì chiếc xe đạp cũ kỹ chính là phương tiện giúp mẹ mình nuôi sống cả gia đình. Đối với người đời, những chiếc ve chai, giấy vụn là đồ bỏ đi. Nhưng đối với mẹ mình, đó là miếng cơm, manh áo”, Bảo Khuyên tâm sự.

Khi đang ấp ủ ước mơ về giảng đường đại học, một bi kịch khác lại ập đến, đẩy cuộc đời Khuyên vào một ngã rẽ đầy đau đớn. Hơn hai năm trước, vào lúc Bảo Khuyên chỉ mới 16 tuổi, đã phát hiện mình mắc căn bệnh ung thư buồng trứng. Hành trình chạy chữa bắt đầu, tiêu tốn không biết bao nhiêu tiền bạc và nước mắt.

Cho dù nhiều biến cố xảy ra nhưng Khuyên luôn lạc quan trong cuộc sống.

"Ngoài chiếc xe đạp của mẹ, gia đình mình thật sự không có gì khác để xoay sở đủ tiền viện phí, thuốc thang. Thế nên, ba mẹ lại phải vay mượn khắp nơi để có tiền chạy chữa cho mình. Nhưng vì khối u quá lớn nên các bác sĩ đã cắt đi một bên buồng trứng của mình”, Khuyên nghẹn ngào chia sẻ về những ngày tháng tối tăm ấy.

Việc phải đi tái khám thường xuyên để theo dõi tình hình bệnh tật trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của Bảo Khuyên, đây cũng là một gánh nặng tài chính không nhỏ. Khuyên và gia đình phải nhiều lần vay mượn từ người quen, hàng xóm để có tiền điều trị, rồi trả dần dần mỗi khi có thể. Cũng trong đợt tái khám mới đây, Bảo Khuyên được chuẩn đoán bên buồng trứng còn lại cũng đã có dấu hiệu khối u phát triển, khả năng cao cũng sẽ phải cắt bỏ.

Dù ngày ngày bị cơn đau hành hạ, Bảo Khuyên vẫn coi đó là động lực thay vì là chướng ngại khiến cô ngừng vùi mình vào đèn sách. Chính vì sự kiên cường đó, trong kỳ thi Tốt nghiệp THPT, số điểm của Bảo Khuyên đã vượt cả kỳ vọng, trở thành thủ khoa đầu vào ngành Giáo dục Công dân, trường ĐH Sư phạm (ĐH Đà Nẵng).

Ấp ủ ước mơ mang con chữ lên vùng cao

Cuộc sống xa nhà, tự lập ở Đà Nẵng đối với Bảo Khuyên là một thử thách lớn. Sức khỏe không ổn định khiến cô thường xuyên đau ốm vặt, đôi khi trở thành trở ngại lớn cho việc học tập. Việc cân bằng thời gian giữa giảng đường và trách nhiệm chăm lo, phụ giúp ba mẹ ở quê nhà cũng vô cùng khó khăn. Khuyên thừa nhận, do không thể đi làm thêm nên cô gặp rất nhiều khó khăn trong việc trang trải chi phí sinh hoạt. Học phí, tiền thuê trọ, tiền ăn uống... tất cả đều là những khoản chi đè nặng lên đôi vai của cô gái trẻ.

. Khuyên được nhận học bổng "Nâng bước thủ khoa 2025".

Trong thư gửi đến "Nâng bước thủ khoa 2025" do báo Tiền Phong phối hợp tổ chức, Khuyên viết: "Mình mong muốn được tiếp tục việc học để hoàn thành tâm nguyện của mình, được trở thành cô giáo để giúp đỡ các em nhỏ vùng cao... Dù khó khăn đến đâu, mình vẫn sẽ cố gắng để được các bác sĩ điều trị, để có thể sống và cống hiến”. Ước mơ được đứng trên bục giảng, được truyền đạt kiến thức cho thế hệ tương lai, đặc biệt là những em nhỏ ở vùng khó khăn, chính là động lực mạnh mẽ nhất giúp Khuyên vượt qua mọi nghịch cảnh.

Khuyên vẫn đang trong quá trình điều trị và theo dõi bệnh, vẫn đang tìm kiếm một công việc làm thêm phù hợp với sức khỏe để trang trải cuộc sống. Đối với Khuyên, "mục tiêu cao hơn là được sống" và việc học chính là con đường dẫn đến sự sống ấy. Ước mơ trở thành một nhà giáo, người mang con chữ đến những nơi còn thiếu thốn, không chỉ là khát vọng cá nhân mà còn là lời hứa với chính mình, là cách Khuyên đền đáp lại cuộc đời và tạo ra một tương lai tốt đẹp hơn cho gia đình.