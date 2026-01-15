Trường Đại học Kinh tế chuyển giao hệ thống quản trị trường học số cho THCS Cầu Giấy

SVO - Hệ thống Quản trị Trường học số do trường ĐH Kinh tế (ĐHQG Hà Nội) phát triển vừa được chuyển giao, triển khai thí điểm tại trường THCS Cầu Giấy (phường Cầu Giấy, Hà Nội), trong bối cảnh các địa phương đẩy mạnh chuyển đổi số theo Nghị quyết 57-NQ/TW.

Hoạt động diễn ra trong khuôn khổ Ngày hội Khoa học – Công nghệ do UBND phường Yên Hòa tổ chức, với sự phối hợp giữa chính quyền địa phương, nhà trường và đơn vị phát triển giải pháp.

Theo đại diện Ban tổ chức, chuyển đổi số trong giáo dục, đặc biệt ở cấp cơ sở, đang đặt ra yêu cầu chuẩn hóa quy trình quản lý, giảm thao tác thủ công và nâng cao khả năng tổng hợp dữ liệu phục vụ điều hành. Việc thí điểm các nền tảng quản trị số được xem là một bước đi nhằm hiện thực hóa các chủ trương này trong thực tiễn nhà trường.

Hệ thống Quản trị Trường học số do trường ĐH Kinh tế (ĐHQG Hà Nội) phát triển được thiết kế như một giải pháp quản trị tổng thể, hỗ trợ nhà trường quản lý thông tin học sinh, lớp học, hoạt động chuyên môn và các công việc hành chính trên môi trường số. Nền tảng này hướng tới việc tích hợp dữ liệu, hỗ trợ ra quyết định và nâng cao tính minh bạch trong quản lý giáo dục.

Bên cạnh công tác quản trị, hệ thống còn được kỳ vọng góp phần tăng cường kết nối giữa gia đình và nhà trường. Thông qua việc số hóa dữ liệu học tập, rèn luyện của học sinh, phụ huynh có thể tiếp cận thông tin kịp thời, qua đó phối hợp hiệu quả hơn trong quá trình giáo dục.

Việc triển khai thí điểm tại trường THCS Cầu Giấy cho thấy mô hình phối hợp giữa chính quyền địa phương, cơ sở giáo dục phổ thông và trường đại học trong quá trình chuyển đổi số giáo dục từ cơ sở. Trong khuôn khổ sự kiện, hai bên đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác, làm cơ sở cho việc vận hành thử nghiệm, theo dõi và đánh giá hiệu quả hệ thống.

Cùng với nội dung chuyển giao hệ thống quản trị, Ngày hội Khoa học – Công nghệ còn có các hoạt động trải nghiệm STEM, AI, Robotics dành cho học sinh, góp phần đưa công nghệ vào môi trường học đường thông qua cả quản trị và hoạt động học tập, trải nghiệm.

Theo kế hoạch, kết quả thí điểm sẽ là cơ sở để các bên đánh giá mức độ phù hợp, hiệu quả vận hành và xem xét khả năng hoàn thiện, mở rộng mô hình trong thời gian tới. Hoạt động này cũng cho thấy vai trò của các cơ sở giáo dục đại học trong việc tham gia phát triển, cung cấp giải pháp phục vụ quản trị giáo dục, phù hợp với định hướng chuyển đổi số hiện nay.