Một trường đại học công bố học bổng hơn 200 tỷ đồng, với hệ đặc quyền phát triển toàn diện cho nhân tài kỷ nguyên số

Quỹ học bổng hơn 200 tỷ đồng, với 1.030 suất học bổng dành cho học sinh lớp 12 trên toàn quốc – không chỉ hỗ trợ học phí mà đầu tư toàn diện cho thế hệ nhân lực công nghệ, khởi nghiệp và toàn cầu.

Trường ĐH FPT chính thức công bố Chương trình Tìm kiếm Nhân tài Kỷ nguyên số Việt Nam – Học bổng Nguyễn Văn Đạo, với tổng giá trị hơn 200 tỷ đồng, triển khai 1.030 suất học bổng dành cho học sinh lớp 12 trên toàn quốc thông qua quy trình tuyển chọn đa chiều. Đây được xem là chương trình học bổng có quy mô lớn với những đặc quyền toàn diện, hướng tới việc phát hiện và đầu tư dài hạn cho thế hệ nhân lực trẻ trong bối cảnh công nghệ và trí tuệ nhân tạo đang tái định hình mạnh mẽ thị trường lao động toàn cầu.

Khác với các chương trình học bổng truyền thống chỉ tập trung hỗ trợ tài chính, Học bổng Nguyễn Văn Đạo được thiết kế như một chương trình đầu tư toàn diện cho con người. Tham gia chương trình, học sinh không chỉ được tài trợ từ 50% đến 100% học phí toàn khóa, mà còn được tiếp cận những đặc quyền phát triển hiếm có, gồm: nguồn lực đầu tư để triển khai dự án học thuật – công nghệ – khởi nghiệp bằng nguồn vốn thực, cố vấn trực tiếp bởi các Lãnh đạo và chuyên gia cấp cao, tham gia hệ sinh thái công nghệ – trí tuệ nhân tạo, các dự án nghiên cứu – phát triển (R&D), phòng Lab công nghệ cao, cùng cơ hội trải nghiệm học tập, thực tập và làm việc trong môi trường quốc tế của Tập đoàn FPT và mạng lưới đối tác toàn cầu. Các quyền lợi phát triển được triển khai theo chương trình đào tạo và không quy đổi trực tiếp thành tiền mặt.

Học sinh nhận được học bổng của trường ĐH FPT sẽ nhận được rất nhiều “đặc quyền” hiếm có.

Chương trình hướng tới các học sinh lớp 12 có năng lực nổi trội và tiềm năng phát triển dài hạn, không giới hạn trong một khuôn mẫu duy nhất. Đối tượng tham gia gồm học sinh có thành tích học thuật xuất sắc, năng lực công nghệ, tư duy đổi mới sáng tạo – khởi nghiệp, tố chất lãnh đạo, cũng như những học sinh có bản lĩnh vượt qua hoàn cảnh và mong muốn tạo ra giá trị tích cực cho cộng đồng. Việc xét tuyển được thực hiện theo hướng đánh giá toàn diện, kết hợp giữa điểm số, thành tích, hồ sơ năng lực, dự án cá nhân, video giới thiệu và phỏng vấn chọn lọc.

Thông qua chương trình học bổng, FPTU hướng tới hình thành một thế hệ nhân lực trẻ cho sự phát triển của đất nước trong kỷ nguyên số.

Thông qua Chương trình Tìm kiếm Nhân tài Kỷ nguyên số Việt Nam, trường ĐH FPT hướng tới việc hình thành một thế hệ nhân lực trẻ có khả năng làm chủ công nghệ, khởi nghiệp sáng tạo, đảm nhận vai trò lãnh đạo và cạnh tranh trong môi trường toàn cầu, đáp ứng yêu cầu phát triển của Việt Nam trong kỷ nguyên số.

Chia sẻ về định hướng của chương trình, TS Nguyễn Khắc Thành – Hiệu trưởng trường ĐH FPT nhấn mạnh: “Học bổng Nguyễn Văn Đạo không đơn thuần là sự hỗ trợ về tài chính, mà là một cam kết đầu tư nghiêm túc cho con người. Nhà trường mong muốn tạo ra một bệ phóng để những học sinh có năng lực và khát vọng lớn được phát triển toàn diện trong môi trường công nghệ, đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế. Trường ĐH FPT cam kết mang đến cho các em những nguồn lực tốt nhất của hệ sinh thái FPT – từ đào tạo, công nghệ đến mạng lưới doanh nghiệp – để các em có thể làm chủ công nghệ, tạo ra giá trị cho xã hội và vươn ra toàn cầu”.

Theo kế hoạch, cổng đăng ký Học bổng Nguyễn Văn Đạo sẽ chính thức mở từ ngày 2/2/2026. Đáng chú ý, bên cạnh hình thức tự ứng tuyển, học sinh còn có thể được đề cử bởi giáo viên, nhà trường hoặc phụ huynh thông qua hệ thống đề cử chung của chương trình, nhằm mở rộng cơ hội tiếp cận cho những học sinh có tiềm năng nhưng chưa chủ động thể hiện bản thân.

Với quy mô lớn, cách tiếp cận khác biệt và hệ đặc quyền phát triển toàn diện, Học bổng Nguyễn Văn Đạo được kỳ vọng sẽ góp phần chuẩn bị nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao cho Việt Nam, sẵn sàng tham gia và cạnh tranh trong môi trường công nghệ và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng.

Thông tin chi tiết về các hạng mục học bổng, điều kiện và quy trình đăng ký được công bố tại website chính thức của trường ĐH FPT: https://daihoc.fpt.edu.vn/hoc-bong/