10 dấu ấn nổi bật của Trường Cao đẳng Dược Trung ương Hải Dương năm 2025

SVO - Năm 2025 đánh dấu một giai đoạn phát triển quan trọng của Trường Cao đẳng Dược Trung ương Hải Dương (HCCP) trong bối cảnh giáo dục nghề nghiệp đứng trước yêu cầu đổi mới toàn diện, gắn đào tạo với nhu cầu nhân lực xã hội và hội nhập quốc tế. Với tinh thần chủ động, trách nhiệm và tư duy đổi mới, Nhà trường đã ghi dấu nhiều kết quả nổi bật, thể hiện rõ vai trò của một cơ sở đào tạo có bề dày truyền thống, đồng thời không ngừng nâng cao chất lượng và vị thế. Cùng nhìn lại 10 dấu ấn nổi bật của HCCP trong năm 2025 ở bài viết dưới đây.

1. Phát triển các mã ngành đào tạo Dược theo hướng chuyên sâu

Năm 2025, HCCP tập trung phát triển hệ thống mã ngành Dược theo hướng chuyên sâu, coi đây là trụ cột nâng cao chất lượng đào tạo và năng lực cạnh tranh của nguồn nhân lực ngành Dược. Các ngành học như Dược cộng đồng, Dược liệu – Dược học cổ truyền, Kỹ thuật Dược, Kỹ thuật kiểm nghiệm thuốc được đầu tư xây dựng chương trình bài bản, gắn chặt với yêu cầu thực hành, thực tiễn nghề nghiệp và chuẩn năng lực của hệ thống y tế hiện đại. Hướng đi này thể hiện tầm nhìn đột phá của nhà trường trong việc chuyển từ đào tạo “đa năng chung” sang đào tạo “chuyên sâu theo vị trí việc làm”, góp phần hình thành đội ngũ nhân lực Dược có chiều sâu chuyên môn, đáp ứng hiệu quả nhu cầu chăm sóc sức khỏe và phát triển bền vững của ngành.

Sinh viên nhà trường trong các giờ học thực hành.

2. Đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học gắn với đào tạo

Hoạt động nghiên cứu khoa học của cán bộ, giảng viên và sinh viên tại HCCP tiếp tục được đẩy mạnh theo hướng gắn chặt với thực tiễn đào tạo và chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Đặc biệt, lần đầu tiên sinh viên hệ cao đẳng chính quy tham gia thực hiện khóa luận tốt nghiệp trên cơ sở các đề tài nghiên cứu khoa học cùng giảng viên hướng dẫn, đánh dấu bước chuyển quan trọng trong nâng cao chất lượng đào tạo và năng lực học thuật. Cùng với đó, nhiều đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh được nghiệm thu thành công, khẳng định vai trò, uy tín và hướng phát triển bền vững của nhà trường trong lĩnh vực nghiên cứu ứng dụng.

Năm 2025, HCCP nhận 04 giải thưởng tại Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Hải Dương lần thứ XIV.

3. Mở rộng hợp tác theo chiều sâu, tạo đòn bẩy phát triển bền vững

Năm 2025, Trường Cao đẳng Dược Trung ương Hải Dương tiếp tục đẩy mạnh mở rộng hợp tác trong nước và quốc tế theo hướng thực chất, chiều sâu và cùng phát triển, gắn chặt đào tạo với yêu cầu thực tiễn của ngành dược và chăm sóc sức khỏe.

Nhà trường làm sâu sắc hơn mối liên kết với doanh nghiệp, cơ sở y tế và các đơn vị sản xuất, kinh doanh, tạo điều kiện để sinh viên được học tập, thực hành và thực tập trong môi trường nghề nghiệp thực tế, qua đó nâng cao năng lực chuyên môn và khả năng thích ứng với thị trường lao động.

Song song với đó, HCCP thúc đẩy hợp tác quốc tế theo hướng bền vững, triển khai các hoạt động trao đổi học thuật với những đối tác uy tín như Republic Polytechnic (Singapore) và Đại học Aston (Vương quốc Anh). Các chương trình hợp tác không chỉ mở rộng không gian học thuật cho cán bộ, giảng viên và sinh viên, mà còn tạo nền tảng để Nhà trường tiếp cận mô hình đào tạo tiên tiến, từng bước khẳng định vị thế trong mạng lưới giáo dục nghề nghiệp và lĩnh vực dược ở khu vực và quốc tế.

Trường Catholic Sangji (Hàn Quốc) tổ chức Hội thảo du học và trải nghiệm văn hóa Hàn Quốc.

4. Tổ chức thành công Lễ kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống Nhà trường

Lễ kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống Trường Cao đẳng Dược Trung ương Hải Dương là sự kiện chính trị, giáo dục có tầm vóc lớn, được tổ chức trang trọng, bài bản, khẳng định chặng đường sáu thập kỷ xây dựng và phát triển bền bỉ của Nhà trường trong đào tạo nguồn nhân lực dược phục vụ sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế TS. Vũ Mạnh Hà ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp liên tục, có chiều sâu của Nhà trường đối với ngành y tế; đồng thời nhấn mạnh yêu cầu đổi mới căn bản đối với các cơ sở đào tạo trong giai đoạn mới. Theo đó, chuyển đổi số, đổi mới mô hình đào tạo, gắn đào tạo với thực tiễn và chuẩn năng lực nghề nghiệp là hướng đi tất yếu nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực y tế. Đây không chỉ là sự ghi nhận thành quả, mà còn là định hướng chiến lược, xác lập nhiệm vụ đổi mới toàn diện với chuyển đổi số là trụ cột cho Trường Cao đẳng Dược Trung ương Hải Dương trong giai đoạn phát triển tiếp theo.

Đồng chí TS. Vũ Mạnh Hà, Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng thường trực Bộ Y tế (Thứ tự 11 từ trái sang) và đồng chí Nguyễn Minh Hùng, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND Tp. Hải Phòng (Thứ 10 từ trái sang) chụp ảnh cùng Ban lãnh đạo nhà trường và các đại biểu tại Lễ kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống nhà trường.

5. Tổ chức hiệu quả các chương trình, hội thảo và hội nghị khoa học có chiều sâu

Trong năm 2025, Trường Cao đẳng Dược Trung ương Hải Dương đã tổ chức nhiều chương trình, hội thảo và sự kiện khoa học có ý nghĩa, qua đó khẳng định vai trò học thuật và trách nhiệm xã hội của Nhà trường. Việc tham gia và đăng cai các sự kiện lớn của Tỉnh đoàn Hải Dương, cùng Ngày hội tư vấn tuyển sinh do Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Dương (trước đây) tổ chức, đã góp phần củng cố vị thế và uy tín của HCCP trong hệ thống giáo dục địa phương.

Nổi bật là chuỗi hoạt động chào mừng Kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống Nhà trường, được tổ chức đồng bộ, bài bản và giàu chiều sâu, tạo sức lan tỏa rộng rãi. Tâm điểm là Hội nghị khoa học quy mô lớn, quy tụ đông đảo các nhà khoa học, chuyên gia trong nước và trên thế giới, khẳng định uy tín học thuật và vai trò kết nối tri thức của HCCP.

Bên cạnh đó, các hoạt động văn hóa – tinh thần như văn nghệ, hội trại, giao lưu thể thao và cuộc thi viết “Trường Dược trong tim tôi” đã góp phần bồi đắp bản sắc văn hóa, tăng cường gắn kết nội bộ và khơi dậy niềm tự hào, tinh thần trách nhiệm trong đội ngũ viên chức, người lao động và người học.

Các đại biểu, nhà khoa học tham gia Hội nghị khoa học chào mừng 60 năm truyền thống của nhà trường.

6. Đổi mới phương pháp giảng dạy gắn với chuyển đổi số toàn diện

Năm 2025, Trường Cao đẳng Dược Trung ương Hải Dương đẩy mạnh chuyển đổi số một cách đồng bộ trong quản trị và đào tạo, coi đây là nền tảng cho đổi mới phương pháp giảng dạy và nâng cao chất lượng giáo dục. Các hệ thống quản lý đào tạo, học liệu số và ứng dụng công nghệ, AI trong giảng dạy, kiểm tra – đánh giá từng bước được triển khai, góp phần chuyển mạnh từ phương thức truyền thụ kiến thức sang mô hình lấy người học làm trung tâm.

Chuyển đổi số tại HCCP được xác định là định hướng phát triển dài hạn, phù hợp với định hướng của lãnh đạo Bộ Y tế, hướng tới xây dựng môi trường giáo dục hiện đại, nhân văn và bền vững. Trên nền tảng đó, Nhà trường từng bước nâng cao năng lực số của đội ngũ giảng viên, đồng thời tạo điều kiện để người học chủ động tiếp cận tri thức, thích ứng với yêu cầu của ngành dược và chăm sóc sức khỏe trong bối cảnh mới.

Nhà trường tổ chức tập huấn cho cán bộ, giảng viên về ứng dụng công cụ AI trong giảng dạy và truyền thông.

7. Triển khai đào tạo các ngành nghề, loại hình theo nhu cầu xã hội

Năm 2025, Trường Cao đẳng Dược Trung ương Hải Dương chủ động triển khai đa dạng các ngành nghề và loại hình đào tạo theo nhu cầu xã hội, gắn chặt với định hướng phân luồng bền vững và yêu cầu của thị trường lao động. Trong đó, đào tạo hệ 9+ được xác định là bước đi chiến lược, cụ thể hóa chủ trương phân luồng sau THCS theo hướng thực chất, tạo điều kiện để người học tiếp cận sớm với giáo dục nghề nghiệp, rút ngắn lộ trình đào tạo và nâng cao cơ hội việc làm.

Trên nền tảng đó, Nhà trường tập trung phát triển các ngành đào tạo có nhu cầu xã hội cao như Công nghệ Thực phẩm – Dược phẩm, Tiếng Hàn Quốc và các lĩnh vực chăm sóc sức khỏe – sắc đẹp, theo hướng liên thông, tích hợp và gắn với thực tiễn nghề nghiệp. Mô hình đào tạo này giúp người học sớm hình thành tay nghề, năng lực ngoại ngữ và kỹ năng làm việc, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế và xu hướng dịch chuyển lao động, đồng thời khẳng định định hướng đào tạo linh hoạt, thích ứng và phát triển bền vững của HCCP.

Học sinh Hệ 9+ chụp ảnh cùng Ban giám hiệu nhà trường trong ngày khai giảng.

8. Gắn đào tạo với phát triển dịch vụ, nâng cao giá trị thực tiễn

Năm 2025, Trường Cao đẳng Dược Trung ương Hải Dương xác lập rõ định hướng gắn đào tạo với phát triển dịch vụ như một trụ cột nâng cao chất lượng và tính thực tiễn của giáo dục nghề nghiệp. Nhà trường đẩy mạnh hợp tác với doanh nghiệp, cơ sở y tế và các đơn vị sản xuất – kinh doanh trong lĩnh vực dược, đưa các hoạt động dịch vụ, nghiên cứu và sản xuất tham gia trực tiếp vào quá trình đào tạo.

Thông qua hệ thống Trung tâm nghiên cứu và kinh doanh Dược, Trung tâm kiểm nghiệm thuốc – mỹ phẩm – thực phẩm và khu thực tập chăm sóc sức khỏe – sắc đẹp, HCCP hình thành mô hình liên thông đào tạo – nghiên cứu – cung ứng dịch vụ – chuyển giao công nghệ, tạo môi trường để sinh viên học và làm trên quy trình, sản phẩm và dịch vụ thực tế. Cách tiếp cận này giúp người học sớm hình thành tay nghề, nâng cao năng lực nghề nghiệp và khả năng thích ứng, đồng thời gia tăng giá trị xã hội của Nhà trường, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường lao động trong lĩnh vực dược và chăm sóc sức khỏe.

Sinh viên thực tập tại Trung tâm Nghiên cứu và kinh doanh Dược của trường.

9. Tổ chức thành công Đại hội của các tổ chức chính trị – xã hội

Năm 2025, Trường Cao đẳng Dược Trung ương Hải Dương đã tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ, Công đoàn, Đoàn Thanh niên và Hội Sinh viên theo đúng quy định, bảo đảm tính trang trọng, dân chủ và thống nhất cao. Thông qua Đại hội, Nhà trường đã kiện toàn tổ chức bộ máy, lựa chọn và xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo có bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức và năng lực thực tiễn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn phát triển mới.

Việc tổ chức thành công các Đại hội không chỉ bảo đảm tính kế thừa, ổn định và liên tục trong công tác tổ chức, mà còn góp phần củng cố vững chắc nền tảng chính trị – xã hội, tạo sự đồng thuận cao về tư tưởng, mục tiêu và phương thức hành động trong toàn trường. Trên cơ sở các nghị quyết Đại hội, HCCP tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác lãnh đạo, quản lý và phối hợp giữa các tổ chức, phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị, tạo tiền đề quan trọng cho việc triển khai thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn và chiến lược phát triển của Nhà trường trong thời gian tới.

Ban chấp hành Đảng ủy trường nhiệm kỳ mới.

10. Chú trọng hoạt động xã hội, thiện nguyện, lan tỏa trách nhiệm cộng đồng

Song song với công tác đào tạo và xây dựng tổ chức, Trường Cao đẳng Dược Trung ương Hải Dương chú trọng đẩy mạnh các hoạt động xã hội, thiện nguyện mang ý nghĩa cộng đồng, góp phần giáo dục lý tưởng, nhân cách và trách nhiệm xã hội cho cán bộ, giảng viên và người học. Trong năm 2025, Nhà trường đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực như các chương trình hiến máu nhân đạo, Mùa hè xanh, Đông ấm vùng cao, hoạt động tri ân nhân Ngày Thương binh – Liệt sỹ 27/7…, qua đó lan tỏa truyền thống “uống nước nhớ nguồn” và tinh thần sẻ chia. Nhà trường cũng thường xuyên cử cán bộ, giảng viên và sinh viên phối hợp tham gia chăm sóc, gìn giữ vườn cây thuốc Nam tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Đền Bia, gắn hoạt động chuyên môn với bảo tồn giá trị văn hóa, lịch sử và tri thức y dược cổ truyền.

Cùng với đó, các chương trình học bổng khuyến học, khuyến tài dành cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, có ý thức vươn lên trong học tập tiếp tục được duy trì hiệu quả, góp phần động viên, tiếp sức và tạo cơ hội cho người học phát triển toàn diện. Những hoạt động này khẳng định vai trò và trách nhiệm xã hội của HCCP, đồng thời bồi đắp giá trị nhân văn, tăng cường sự gắn kết giữa Nhà trường với cộng đồng.

Đoàn công tác nhà trường trong chương trình “Đông ấm vùng cao” năm 2025 tại Sơn La.