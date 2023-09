Nữ sinh tài năng của Học viện Ngân hàng ước mơ trở thành MC/BTV Bản tin Tài chính

SVVN - Dành niềm đam mê lớn với công việc MC, tuy nhiên Như Quỳnh không vì thế mất đi niềm hứng thú với chuyên ngành Tài chính mà bản thân đang theo đuổi. Với những trải nghiệm, nỗ lực của bản thân, Như Quỳnh ước mơ có thể trở thành một MC/BTV Bản tin Tài chính tại Đài Truyền hình Việt Nam.

Mình là Lê Ngọc Như Quỳnh (sinh năm 2003) đến từ Thanh Hóa và hiện mình đang là sinh viên chuyên ngành Tài chính của Học viện Ngân hàng. Với sở thích được thu âm những radio cảm xúc mỗi khi có thời gian rảnh, dần hình thành nên niềm đam mê hiện tại. Bên cạnh công việc học, mình còn bén duyên và đang là một MC trẻ mang nhiều hoài bão và lòng nhiệt huyết, quyết tâm chinh phục nghề.

Ở mỗi giai đoạn trưởng thành, mình lại có những ước mơ khác nhau. Thời còn là một cô học sinh trung học, mình từng ước mơ thi đỗ vào Học viện An ninh nên đã theo học khối A. Trong suốt 4 năm Trung học cơ sở, mình đã có cơ hội thử sức với rất nhiều cuộc thi Học sinh giỏi khác nhau như: Toán, Lý, Hoá, Văn. Điều khiến mình nhớ nhất là vào năm lớp 8, khi được thầy cô tin tưởng chọn tham gia dự thi Học sinh giỏi cấp Huyện 3 môn: Toán, Lý, Hoá, mình đã may mắn đạt giải Ba môn Hoá cấp Huyện năm ấy. Trong suốt 3 năm Trung học phổ thông, mình gắn bó với đội tuyển Toán của trường và may mắn đạt giải Khuyến khích môn Toán cấp Tỉnh, lúc này nguyện vọng của mình không còn là Học viện An ninh nữa mà đã rẽ hướng sang các trường kinh tế. Mình đã cố gắng rất nhiều cho kì thi Trung học phổ thông năm ấy và đạt được kết quả thi là 27,25 điểm khối A, trở thành sinh viên của Học viện Ngân Hàng. Có lẽ, không chỉ mình mà rất nhiều bạn trẻ sẽ có cho bản thân nhiều ước mơ và hoài bão, nhưng mình luôn tin rằng: “Dù ước mơ ấy có thay đổi theo thời gian, nó vẫn sẽ là động lực cho chúng ta tiếp tục cố gắng”.

Mình chưa từng nghĩ bản thân sẽ trở thành một MC hay có thể tự tin nói trước rất nhiều người, nhưng môi trường đại học đã cho mình cơ hội được “thử” và được “gặp”. Mình đã “thử” tìm hiểu và theo học những lớp rèn luyện kỹ năng giao tiếp, ban đầu chỉ với mục đích cải thiện kỹ năng mềm và hỗ trợ cho công việc của bản thân trong tương lai. Nhưng từ những ngày tập thu âm các radio ngắn trong phòng, đến được đứng trước hội trường hàng trăm người, mình cảm thấy bản thân dần yêu và muốn gắn bó với nghề nhiều hơn. Mình đã liên tục tham gia các CLB, cuộc thi về lĩnh vực MC và giọng nói, casting chương trình của đài để trau dồi thêm nhiều kỹ năng, kiến thức và học hỏi thêm kinh nghiệm từ các anh, chị đi trước trong nghề.

Bên cạnh đó, mình cũng từng có cơ hội dẫn các chương trình trong và ngoài trường với nhiều thể loại như: Talkshow, tọa đàm,... Đồng thời thử sức với lĩnh vực voice talent. Điều bản thân mình cảm thấy may mắn nhất trong 3 năm Đại học là có cơ hội được làm việc với rất nhiều bạn bè cùng trang lứa, ở những ngôi trường khác nhau như trường Đại học Ngoại thương, trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Học viện Ngân hàng,… Mỗi môi trường và cuộc thi mình tham gia đều cho mình những bài học quý giá, về cách hoạt động của một tổ chức, học hỏi kỹ năng làm việc của mọi người. Mình đã có cơ hội được “gặp” những người thầy, những người anh, người chị trong nghề, họ đã cho mình rất nhiều lời khuyên, động lực và niềm tin vào bản thân, để mình tiếp tục cố gắng theo đuổi niềm đam mê cầm mic. Đặc biệt, sau khi theo đuổi và làm MC, công việc này còn giúp mình kiếm thêm thu nhập ngay từ khi còn là sinh viên năm hai.

Mặc dù công việc MC là một đam mê nhưng không có nghĩa, mình mất đi hứng thú với chuyên ngành bản thân đang theo học. Vốn là một người thích làm việc với các con số, vậy nên mình đã lựa chọn theo đuổi chuyên ngành tài chính và cho đến hiện tại, mình vẫn thấy đó là một điều hoàn toàn đúng đắn. Mình vẫn luôn cố gắng cân bằng giữa việc học và các hoạt động ngoại khóa khác, đồng thời cũng đang tham gia vào nhóm nghiên cứu khoa học. Ở trong nghề, mình rất thần tượng MC/BTV Dương Ngọc Trinh của VTV24. Chính vì vậy, mình tin rằng, chuyên ngành Tài chính sẽ là bước đệm quan trọng, cho mình những hành trang vững chắc nhất về lĩnh vực kinh tế nói chung và tài chính nói riêng. Từ đó, giúp mình có thể theo đuổi hình tượng một MC/BTV Bản tin Tài chính tại Đài Truyền hình Việt Nam, giống như chị Ngọc Trinh.

Cũng như đa số các bạn trẻ Gen Z khác, đôi lúc mình cũng gặp khó khăn trong việc cân bằng thời gian giữa việc học, tham gia các hoạt động CLB và theo đuổi đam mê của bản thân. Sau khoảng thời gian đó, mình đã tự rút ra bài học, nếu cùng lúc làm quá nhiều việc sẽ khiến hiệu quả không đạt được tới mức tối đa, mặc dù chúng ta hoàn toàn có thể làm rất tốt từng việc. Chính vì lẽ đó, hãy lên kế hoạch cho những dự định cần làm trong vòng 1-5 năm tới, và sắp xếp thời gian, dồn hết sức lực, sự tập trung để hoàn thành từng mục tiêu, theo từng mốc thời gian cụ thể.

Tuổi trẻ đáng tiếc là khi không được trải nghiệm và cống hiến, chính vì vậy dự định trong tương lai, mình vẫn sẽ tiếp tục theo đuổi niềm đam mê với cây mic và cố gắng học tập để hoàn thành chương trình cử nhân tại Học viện Ngân hàng theo đúng chuyên ngành bản thân đã lựa chọn.

Mình biết rằng mỗi chúng ta đều có những hoài bão và khó khăn riêng nhưng mình luôn tin vào một câu nói: “Nếu không thuận buồm xuôi gió, vậy thì vượt nắng thắng mưa”.

Một số thành tích của Như Quỳnh: - Quán quân Lễ tốt nghiệp MCworld - đào tạo MC, giao tiếp, thuyết trình chuyên nghiệp. - Thủ khoa Thalic Voice- Học viện giọng nói và kỹ năng. - Top 55 MC casting Cafe Sáng VTV3 - Đài Truyền hình Việt Nam. - Là khách mời talkshow “Nhiệt kế thị trường” VTVcab. - Top 6 Be Proud Tune - Cuộc thi Phát thanh do Ban Phát thanh & Tuyên truyền NEU tổ chức. - Top 20 MC Fire - Cuộc thi MC do CLB MC và Thời trang trường Đại học Ngoại thương tổ chức. - Top 20 MC Sparkling - Cuộc thi MC do CLB MC Học viện Ngân hàng tổ chức.