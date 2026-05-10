Nữ sinh tốt nghiệp xuất sắc, nhận học bổng Hàn Quốc sau một lần rẽ hướng

SVO - Từng bắt đầu tại Đại học Kinh tế - ĐHQGHN, Ngân Hà (sinh viên ngành Truyền thông đa phương tiện, Đại học Thăng Long) lựa chọn rẽ hướng để tìm con đường phù hợp hơn. Từ những ngày học online vì dịch Covid-19 đến các dự án thực tế đầy áp lực, hành trình của cô là câu chuyện về sự kiên trì, thích nghi và trưởng thành qua từng lựa chọn.

Rẽ hướng, bước ngoặt cho một hành trình mới

Trước khi trở thành sinh viên ngành Truyền thông đa phương tiện tại Đại học Thăng Long, Ngân Hà từng theo học ngành Kinh tế quốc tế tại Đại học Kinh tế - ĐHQGHN và đảm nhận vai trò lớp trưởng. Một khởi đầu ổn định, nhưng không phải là con đường cô muốn đi lâu dài.

Học bổng Chính phủ Hàn Quốc 2023 là dấu mốc nổi bật trong hành trình học tập của Ngân Hà.

Từ nhỏ, Hà đã sớm bộc lộ năng khiếu và niềm yêu thích với lĩnh vực sáng tạo nghệ thuật. Tuy vậy, giống nhiều bạn trẻ khác, cô từng có giai đoạn chọn một hướng đi khác trước khi thực sự lắng nghe bản thân. Sau nhiều lần tự nhìn lại, Hà quyết định quay về con đường mình yêu thích từ sớm.

Quyết định chuyển hướng kéo theo gần một tháng làm thủ tục chuyển trường, với những lần di chuyển qua lại giữa hai đơn vị. Đó là quãng thời gian khá vất vả, nhưng cũng trở thành “bộ lọc” buộc Hà phải tự đặt câu hỏi liệu đây có phải con đường mình muốn đi đến cùng hay không.

Ngân Hà phát biểu trong lễ tốt nghiệp Đại học Thăng Long, khép lại hành trình đại học bằng danh hiệu Sinh viên xuất sắc năm 2025.

Khi nhận được sự chấp thuận từ Ban Giám hiệu, cảm xúc của Hà là sự vỡ òa xen lẫn nhẹ nhõm. Không chỉ vì đạt được điều mong muốn, mà còn vì đã đủ kiên trì và nghiêm túc với lựa chọn của mình.

Sau cùng, chính bước rẽ đó giúp Hà tìm được môi trường phù hợp hơn tại Đại học Thăng Long - nơi cô có thể phát triển đúng với màu sắc cá nhân và định hướng lâu dài. Với Hà, đó giống như việc một “khung hình” tìm được đúng thời điểm để chuyển động của mình trở nên trọn vẹn hơn.

Từ một lần rẽ hướng đại học, Ngân Hà chạm tới danh hiệu Sinh viên xuất sắc năm

Chính sự kiên trì đó mở ra một giai đoạn mới. Tại Đại học Thăng Long, cô dần tìm được môi trường phù hợp để phát triển năng lực. Những nỗ lực ban đầu nhanh chóng được ghi nhận bằng học bổng Giỏi năm 2021, trước khi cô tiếp tục đạt học bổng Chính phủ Hàn Quốc vào năm 2023, một dấu mốc quan trọng trong hành trình học tập.

Thích nghi và tích lũy: Thành tích không đến trong một giai đoạn

Theo học ngành Truyền thông đa phương tiện, Ngân Hà bước vào môi trường đòi hỏi sự sáng tạo nhưng cũng rất thực tế. Từ những ý tưởng ban đầu, cô học cách biến chúng thành sản phẩm cụ thể qua từng bước từ lên concept, pitching đến triển khai.

Nữ sinh tích cực tham gia nhiều dự án, chương trình cộng đồng trong suốt những năm đại học.

Song song với học tập là áp lực cân bằng nhiều vai trò: công việc, gia đình và các mối quan hệ cá nhân. Hà lựa chọn điều chỉnh theo từng giai đoạn, chấp nhận ưu tiên những mục tiêu quan trọng để duy trì hiệu quả.

Giai đoạn Covid-19 (2020–2022) trở thành phép thử lớn khi toàn bộ hoạt động chuyển sang trực tuyến. Không còn môi trường tương tác trực tiếp, nhiều hoạt động bị gián đoạn, nhưng Hà vẫn duy trì việc học và tiếp tục tham gia các dự án cùng câu lạc bộ.

Chính quá trình thích nghi đó tạo nền tảng cho những kết quả tiếp theo. Năm 2023, cô đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp trường và cấp Thành phố, cột mốc cho thấy sự phát triển toàn diện cả về học tập và hoạt động.

Ngân Hà trong hoạt động của Câu lạc bộ MMC, nơi cô rèn luyện kỹ năng và theo đuổi đam mê truyền thông.

Nhưng cũng chính trong những lúc như vậy, mình nhận ra mình không hề đi một mình. Thầy cô luôn sát cánh, có những lúc gần như tổng đài viên 24/7 luôn sẵn sàng hỗ trợ và giải đáp. Bạn bè và anh em trong MMC thì luôn ở đó, cùng nhau làm, cùng nhau chịu áp lực, và cũng cùng nhau động viên để đi tiếp. Đó là một tập thể của những bộ óc sáng tạo, đôi khi rất "điên rồ", nhưng luôn đầy nhiệt huyết.

Thành quả của một hành trình bền bỉ

Không đặt mục tiêu làm những điều quá lớn, Ngân Hà lựa chọn phát triển bản thân và đóng góp thông qua các dự án cụ thể trong lĩnh vực truyền thông.

Trong suốt thời gian học tập, cô tham gia nhiều hoạt động như chương trình chào tân sinh viên Đại học Thăng Long, TEDx TLU, The Next Gentleman, dự án Em’s (UNESCO-CEP), cùng các hoạt động thiện nguyện tại địa phương. Những đóng góp đó, cùng với quá trình học tập ổn định, đã giúp cô khép lại hành trình đại học bằng kết quả tốt nghiệp loại xuất sắc năm 2025.

Ngân Hà tại chương trình “The Next Gentleman” cùng Hoa hậu Hương Giang.

Nhìn lại, từ quyết định rẽ hướng ấy, Ngân Hà từng bước tích lũy cho mình nhiều dấu mốc đáng nhớ: chứng nhận nghiên cứu khoa học, tham gia Hội nghị Báo chí quốc tế tổ chức tại Nga theo hình thức trực tuyến, học bổng Chính phủ Hàn Quốc, danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp Thành phố và tấm bằng tốt nghiệp xuất sắc. Với Hà, mỗi cột mốc không phải là thành công riêng lẻ, mà là những bước nối tiếp trong một hành trình trưởng thành được định hình rõ ràng từ sự lựa chọn đúng với bản thân.

“Stay humble, stay curious” luôn khiêm tốn để học hỏi và luôn tò mò để tiến về phía trước là nguyên tắc mà cô duy trì xuyên suốt. Với Hà, những thay đổi nhỏ, nếu đủ bền bỉ, sẽ tạo nên khác biệt lớn.

