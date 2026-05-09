Từ chuyên Văn đến dân kinh tế: Câu chuyện vượt giới hạn của nữ sinh Trường Đại học Thương mại

SVO - Từ một nữ sinh chuyên Văn rụt rè, Linh Trang (2004) đã có cú “lội ngược dòng” đầy ấn tượng khi quyết tâm chinh phục lĩnh vực kinh tế tại Trường ĐH Thương mại. Vượt qua những hoài nghi ban đầu, cô không chỉ trở thành Trưởng ban Content của CLB Truyền thông đầy bản lĩnh mà còn khẳng định mình trong lĩnh vực Nghiên cứu khoa học và Logistics – minh chứng cho sức mạnh của sự dấn thân và kiên trì.

Bước ngoặt từ "vùng an toàn" văn chương đến lựa chọn trái ngành

Linh Trang đã gắn bó và đam mê với môn Ngữ Văn suốt 12 năm học, sự nỗ lực ấy đã giúp Trang đạt được thành tích giải Nhất HSG Ngữ văn cấp Tỉnh. Đây không chỉ là một kế hoạch, mà là cái “duyên” đến từ cảm xúc và sự dẫn dắt tự nhiên. Tuy nhiên, khi đứng trước ngưỡng cửa đại học, cô lại khao khát một lối đi khác biệt thay vì những ngành nghề truyền thống như báo chí hay sư phạm. Trang chia sẻ: "Kinh tế và văn học không hề tách biệt. Văn học giúp mình hiểu con người, còn kinh tế cho mình hệ thống để lý giải hành vi đó trong đời thực. Một bên là chiều sâu, một bên là cấu trúc – và mình muốn tìm hiểu cả hai".

Nguyễn Linh Trang - sinh viên năm cuối, ngành Kinh doanh Quốc tế, Trường ĐH Thương mại.

Dù mang tâm thế chủ động, thực tế ngày đầu nhập học vẫn mang lại cho cô một "cú sốc" nhẹ. Việc làm quen lại với các môn đại cương như Toán cao cấp khiến cô gái ấy cảm thấy như đang "đối mặt" lại với những áp lực năm THPT. Không chỉ có kiến thức, rào cản lớn nhất lúc bấy giờ chính là sự rụt rè và cảm giác "lạc nhịp" giữa một môi trường toàn những người xa lạ và năng động. "Có những lúc, mình thấy chưa thực sự thuộc về nơi này", Trang nhớ lại khoảng thời gian chông chênh khi vừa phải thích nghi với cách sống mới tại Hà Nội, vừa phải tự mày mò tìm vị trí cho bản thân trong một tập thể mới.

“Lúc đầu, mọi thứ với mình khá vĩ mô và có phần “khó nhằn”, nhất là khi trước đó mình quen với cách tư duy thiên về cảm xúc và ngôn từ. Nhưng thay vì cảm thấy mình chọn sai đường, mình lại coi đó là một thử thách. Một thử thách buộc mình phải tự mày mò, tự làm quen lại với logic, với công thức, và học cách kiên nhẫn hơn với những điều không còn là thế mạnh của mình nữa”, Trang chia sẻ.

Từ nữ sinh nhút nhát đến thủ lĩnh Content bản lĩnh

Nếu Trường ĐH Thương mại là cánh cửa mở ra thế giới mới, thì CLB Truyền thông (ENC) chính là “lò luyện” giúp Linh Trang rũ bỏ lớp vỏ rụt rè. Cơ duyên đưa Trang đến với ENC khá bất ngờ: Dù ban đầu ứng tuyển vào ban Nhân sự, nhưng dường như "bản năng cầm bút" đã dẫn lối để cô trở thành một mảnh ghép của ban Content. Trang thừa nhận, đây là nơi duy nhất giúp cô tìm thấy sự cân bằng giữa những giờ học Kinh tế lý tính và nhu cầu được sáng tạo, được vỗ về tâm hồn bằng ngôn từ.

Linh Trang luôn sẵn sàng thử sức với những hoạt động tại CLB và đạt được nhiều thành tích

Tại ENC, Trang nhận ra một bài học đắt giá: Truyền thông trong kinh tế không chỉ là sự bay bổng thuần túy. Cô bắt đầu học cách dung hòa "chất Văn" – vốn là thế mạnh giúp bài viết chạm đến cảm xúc – với tư duy logic của "dân" Kinh tế để đáp ứng các chỉ số KPI, hiệu quả truyền thông và thị hiếu khán giả. "Văn chương cho mình sự tinh tế để hiểu tâm lý người đọc, còn Kinh tế dạy mình cách tối ưu hóa thông điệp đó sao cho hiệu quả", Trang chia sẻ về sự giao thoa thú vị này.

Tuy nhiên, hành trình trưởng thành không trải đầy hoa hồng. Bước ngoặt lớn nhất, cũng là thử thách nghiệt ngã nhất, đến vào thời điểm các anh chị khóa trên tốt nghiệp, để lại một khoảng trống lớn về nhân sự và kinh nghiệm. Đảm nhận vai trò Trưởng ban Content, Linh Trang từng rơi vào trạng thái khủng hoảng và quá tải khi phải gánh vác trách nhiệm dẫn dắt đội ngũ trong khi chính bản thân vẫn đang tự mày mò. Có những lúc áp lực nặng nề khiến cô gái trẻ cảm thấy đơn độc.

Thế nhưng, chính trong những thời điểm khó khăn nhất, bản lĩnh của một thủ lĩnh đã thức tỉnh. Trang chọn cách mở lòng, tìm kiếm sự đồng hành từ những người bạn cùng chí hướng và dành tâm huyết để chăm sóc thế hệ "đàn em" – những "cánh Én mới" của CLB. Chính sự tin tưởng của đồng đội và tình yêu dành cho ENC đã nhào nặn nên một Linh Trang quyết đoán, dám nghĩ dám làm. Từ một nữ sinh chuyên Văn vốn chỉ quen làm việc độc lập với trang giấy, cô đã lột xác thành một người đứng đầu bản lĩnh, biết điều phối nhân sự, chịu trách nhiệm trước tập thể và tỏa sáng rực rỡ trong vai trò điều hành.

Linh Trang luôn làm tốt vai trò thủ lĩnh và dẫn dắt các thành viên trong CLB ENC.

Khi trí tuệ cảm xúc giao thoa kinh tế số

Nếu như truyền thông là nơi Linh Trang tìm thấy sự tự tin, thì Nghiên cứu khoa học và lĩnh vực Logistics chính là nơi cô khẳng định tư duy sắc bén của một người làm kinh tế thực thụ. Thay vì chọn những mảng kiến thức nhẹ nhàng, Trang lại bị cuốn hút bởi sự phức tạp của chuỗi cung ứng toàn cầu. Với cô, Logistics không chỉ là những con số hay những chuyến hàng khô khan, mà là "mạch máu" của nền kinh tế, mang theo khát vọng đưa giá trị Việt vươn xa. “Và chính sự kết hợp đó – giữa logic của kinh tế và chiều sâu của văn học – đã giúp mình có được những góc nhìn đa chiều hơn trong quá trình học tập và nghiên cứu”, Trang chia sẻ

Sự dấn thân này được minh chứng bằng những thành tích học thuật ấn tượng. Trang đã cùng nhóm nghiên cứu thực hiện bài báo khoa học về "Các yếu tố ảnh hưởng tới ý định sử dụng dịch vụ Logistics của doanh nghiệp tại khu kinh tế cửa khẩu tỉnh Lào Cai". Không dừng lại ở đó, cô còn đi sâu vào đề tài mang tính thời đại: "Tác động của các tiêu chuẩn xanh từ EU (như EUDR, CBAM) đối với ngành hàng cà phê xuất khẩu của Việt Nam". Trang nhận thấy rằng, tư duy của một người học Văn không hề là trở ngại, mà trái lại, nó giúp cô có cái nhìn đa chiều và tinh tế hơn khi phân tích các tác động xã hội và tâm lý trong kinh tế. Cô chia sẻ: "Khi nghiên cứu về tiêu chuẩn xanh, mình không chỉ nhìn thấy những rào cản kỹ thuật, mà còn thấy cả trách nhiệm đạo đức và câu chuyện nỗ lực của người nông dân đằng sau mỗi hạt cà phê".

Một số dự án kinh tế và nghiên cứu khoa học mà Linh Trang đã tham gia thực hiện:

“Ươm tạo và Tăng tốc xuất khẩu xanh thông qua Tiêu chuẩn Bền vững Tự nguyện (VSS)” – GEVA.

“Tăng cường hệ sinh thái chuyển đổi số bao trùm cho DNNVV tập trung vào nông nghiệp và du lịch tại hai tỉnh Lào Cai và Sơn La” – IDAP.

“Tác động của chuyển đổi xanh tới mô hình kinh doanh của doanh nghiệp xuất khẩu cà phê sang EU”.

Từ một cô gái từng rụt rè trước những thuật ngữ chuyên ngành, Linh Trang giờ đây đã làm chủ được kiến thức về quản trị chuỗi cung ứng, xuất nhập khẩu và các dự án kinh tế bền vững.

Hành trình của Linh Trang từ một nữ sinh chuyên Văn rụt rè đến khi trở thành một “thủ lĩnh” Content bản lĩnh và những thành tựu nghiên cứu tiềm năng trong lĩnh vực kinh tế là minh chứng rõ nét nhất cho câu nói: "Giới hạn duy nhất là những gì chúng ta tự đặt ra". Trang không chỉ vượt qua rào cản về kiến thức chuyên môn, mà còn chiến thắng được nỗi sợ hãi của bản thân trước những bước ngoặt lớn của cuộc đời.

Khép lại quãng thời gian sinh viên với bảng thành tích đáng tự hào, Linh Trang giờ đây không còn là cô gái loay hoay tìm chỗ đứng, mà đã sẵn sàng cho những chuyến vươn mình ra biển lớn của ngành xuất khẩu và chuỗi cung ứng. Câu chuyện của Trang đã truyền đi một ngọn lửa ấm áp cho những ai đang đứng trước lựa chọn "trái ngành" đầy mạo hiểm: Đừng sợ hãi khi bắt đầu ở một xuất phát điểm khác biệt, bởi chính sự khác biệt ấy – khi kết hợp với ý chí dấn thân – sẽ tạo nên những giá trị độc bản mà không ai có thể thay thế.

Ảnh: NVCC