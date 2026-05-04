Từ giảng đường Báo chí đến hành trình vừa viết báo, vừa quản trị sự kiện của nam sinh quê An Giang

SVO - Từ chàng trai quê An Giang lần đầu một mình lên TP.HCM nhập học, Trần Hữu Qui - sinh viên năm ba ngành Báo chí, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQG-HCM đã sớm theo đuổi hình mẫu phóng viên đa nhiệm. Không chỉ cộng tác trong lĩnh vực báo chí và truyền hình, Hữu Qui còn từng bước theo đuổi công việc tổ chức, quản trị sự kiện chuyên nghiệp khi tham gia ban tổ chức 10 cuộc thi sắc đẹp, đồng thời đảm nhận vai trò quản lý dự án Miss Cosmo An Giang 2025.

Theo đuổi nghề báo từ những chương trình thời sự tuổi thơ

Hữu Qui biết đến nghề báo qua Chương trình Thời sự 19g và Nhịp sống Đồng bằng của Đài Truyền hình Vĩnh Long. Khi đó, Hữu Qui đang là học sinh lớp 7 và đã có niềm yêu thích văn chương. “Đó là 2 chương trình mà gia đình thường xem vào buổi cơm chiều. Trong ký ức tuổi thơ của mình, 2 chương trình này đã cho mình những hình dung đầu tiên về nghề phóng viên: đi, khám phá, trò chuyện, viết bài”, Qui chia sẻ. Niềm yêu thích văn chương cùng những hình dung ban đầu ấy đã khiến Hữu Qui quyết tâm theo học ngành Báo chí từ khi bước vào THPT.

Trần Hữu Qui là sinh viên ngành Báo chí, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQG-HCM.

“Ngày đầu nhập học, mình một mình ra Bến xe Miền Tây, đón xe buýt số 10 về Đại học Quốc gia TP.HCM. Đến ngày nhận phòng ký túc xá, mình cũng tự mang toàn bộ hành lý và đi lại đúng tuyến đường đó”, Hữu Qui nhớ lại quãng thời gian lần đầu rời quê lên thành phố học tập. Theo nam sinh, hoàn cảnh gia đình cùng cảm giác lạc lõng trong những ngày đầu xa nhà khiến nam sinh sớm ý thức phải tự lập, nỗ lực học tập và làm việc nhiều hơn.

Trong quá trình hòa nhập với môi trường đại học, Hữu Qui tham gia CLB Phóng viên trẻ, câu lạc bộ học thuật về báo chí của trường. Tại đây, cậu có bài viết đầu tiên được đăng trên Chuyên trang Sinh viên Việt Nam của báo Tiền Phong. “Đó là tin về một sự kiện ra mắt sách. Với mình, bài viết này giống như dấu mốc đầu tiên trên hành trình theo nghề báo”, Hữu Qui chia sẻ.

Hữu Qui chụp ảnh cùng Hoa hậu Lê Âu Ngân Anh.

Từ năm 2 đến năm 3 đại học, sau khi học các học phần về truyền hình và phim, Hữu Qui bắt đầu định hướng làm nghề chuyên nghiệp. Giai đoạn này, nam sinh đồng thời làm tổ chức sự kiện, viết báo và ứng tuyển vào các công ty sản xuất chương trình truyền hình.

“Thời điểm đó, mình cảm nhận rõ sự thay đổi của ngành báo chí, khi phóng viên được yêu cầu có thể đảm nhiệm nhiều công việc cùng lúc để đáp ứng tốc độ đưa tin. Vì vậy, mình chọn làm nhiều việc như một cách thích nghi với yêu cầu của nghề”, Hữu Qui chia sẻ.

Tư duy này giúp mỗi lần tác nghiệp, cậu có thể thực hiện đồng thời hai sản phẩm gồm báo trực tuyến và tin truyền hình. Trong thời gian đó, Hữu Qui cộng tác song song với Chuyên trang Sinh viên Việt Nam (Báo Tiền Phong) và chương trình Kết nối Cung cầu (HTV9).

Những lần tác nghiệp cho các học phần tin tường thuật, phóng sự và phim tài liệu là trải nghiệm đáng nhớ với Hữu Qui. Trong đó, học phần phim tài liệu để lại cho nam sinh nhiều cảm xúc và động lực theo nghề.

“Ở học phần phim tài liệu, mình có 3 ngày sống tại nhà của đồng bào H’Mông ở Tây Nguyên. Mình được ăn các món truyền thống, theo người dân đi rẫy cà phê và trải nghiệm nhịp sống thường ngày của họ. Ngoài ra, mình còn hai lần tham dự lễ của người Tin lành tại nhà nguyện ở tiểu khu 181. Qua những lần tiếp xúc đó, mình cảm nhận rõ tình cảm mà họ dành cho gia đình, quê hương và cộng đồng”, Hữu Qui kể về chuyến đi Đam Rông trong quá trình thực hiện học phần phim tài liệu.

Hữu Qui chọn chiếc áo trắng có logo USSH với phương châm “cùng Nhân Văn đi muôn nơi” trong các chuyến tác nghiệp của mình.

Nói về tình yêu nghề phóng viên, Hữu Qui chia sẻ: “Trong tương lai, nếu thuận lợi theo đuổi nghề báo, mình mong muốn làm truyền hình vì yêu sự sống động của hình ảnh, âm thanh. Mỗi hình ảnh, thước phim đẹp sẽ mang đậm sự dấn thân và tấm lòng của phóng viên. Lĩnh vực mình quan tâm là văn hoá dân tộc, đặc sản địa phương, chương trình OCOP. Mình mong có thể đóng góp được nhiều hơn cho đời sống nông thôn bằng nghề báo”.

Sinh viên cần tích lũy kinh nghiệm từ những cơ hội đầu tiên

Ngoài công việc báo chí, Hữu Qui còn sớm bén duyên với lĩnh vực tổ chức và quản trị sự kiện thông qua các cuộc thi sắc đẹp, người mẫu. “Mình chỉ chăm chỉ, siêng năng thôi, chứ không giỏi, vì vốn là tay ngang khi đến với ngành này”, Hữu Qui cười khi nhắc về cơ duyên làm sự kiện. Những chương trình cậu tham gia chủ yếu là các cuộc thi hoa hậu, nam vương và người mẫu.

Trần Hữu Qui giữ vai trò quản lý dự án Miss Cosmo An Giang 2025.

Sau khi kết thúc năm nhất, Hữu Qui thấy một công ty tuyển cộng tác viên ở vị trí biên tập nên chủ động ứng tuyển. Với nam sinh, đây là công việc hoàn toàn mới. “Viết thì mình đã làm nhiều, nhưng viết cho sự kiện, chương trình lại khác vì phải phối hợp với nhiều bộ phận. Người làm biên tập không chỉ viết mà còn phải kết nối, điều phối công việc giữa các bên để chương trình vận hành đúng tiến độ”, cậu chia sẻ.``

Miss & Mister Celebrity International 2024 là cuộc thi đầu tiên Hữu Qui tham gia với vai trò cộng tác viên, đồng thời giúp nam sinh có thêm hứng thú với lĩnh vực tổ chức sự kiện. Từ dấu mốc này, cậu tiếp tục đồng hành cùng nhiều sân chơi khác như Nam vương Du lịch Thế giới, Siêu mẫu nhí Toàn cầu, Manhunt Vietnam, Miss Cosmo TP.HCM, Hoa hậu Văn hoá Hữu nghị Quốc tế và Miss Cosmo An Giang.

Trần Hữu Qui chụp ảnh cùng nhà báo Phạm Thục.

Trong đó, Hoa hậu Văn hoá Hữu nghị Quốc tế do Hội người Việt Nam tại Fukuoka (Nhật Bản) tổ chức là cuộc thi đầu tiên giúp Hữu Qui tiếp cận các hoạt động liên quan đến công tác kiều bào. Với vai trò biên tập, cậu tham gia xây dựng kịch bản, chuẩn bị các hạng mục để chương trình vận hành đúng tiến độ. Ở một số phần thi, nam sinh còn phụ trách tổng hợp điểm số và kết quả.

“Công việc này đòi hỏi sự nhanh nhạy, đặc biệt với các chương trình có phát sóng vì thời gian xử lý điểm số rất gấp, nên áp lực cũng lớn hơn nhiều”, Hữu Qui chia sẻ. Đây cũng là cuộc thi giúp nam sinh lần đầu có dịp đến Hà Nội.

Cuối năm 2025, sau hơn một năm làm việc trong lĩnh vực sự kiện, Hữu Qui tham gia Miss Cosmo An Giang - cuộc thi được tổ chức phối hợp cùng Trường Đại học An Giang tại phường Long Xuyên. Tại chương trình này, nam sinh được giao đảm nhận vai trò quản lý dự án, vị trí cao hơn công việc biên tập mà cậu từng phụ trách trước đó.

“Cuộc thi này rất đặc biệt với mình vì được làm việc cho chính quê hương mình. Những tình cảm dành cho An Giang gần như đều được mình đặt vào công việc và cách thực hiện chương trình”, Hữu Qui chia sẻ.

Nói về cách nắm bắt cơ hội nghề nghiệp, Qui cho rằng sinh viên thường chưa có đủ trải nghiệm và kỹ năng để ngay lập tức đảm nhận công việc chính thức. Vì vậy, theo cậu, điều quan trọng trong giai đoạn đầu không nằm ở thù lao mà là cơ hội học hỏi và tích lũy kinh nghiệm.

Hữu Qui và anh Trần Việt Bảo Hoàng (CEO UniMedia) tại một sự kiện thời trang.

“Thay vì nghĩ nhiều đến tiền, mình nghĩ đến cơ hội phía sau công việc đó. Sinh viên cần chấp nhận bắt đầu từ những việc cơ bản, kể cả làm không công, để có bài học đầu tiên, kinh nghiệm đầu tiên và những mối quan hệ đầu tiên. Đó là cách tích lũy bền vững nhất”, nam sinh nhận định.

Đồng hành cùng Hữu Qui trong nhiều sự kiện, Hoa hậu Hà Bích Ngọc - Universal Woman Pacific 2025, đánh giá nam sinh là người chăm chỉ và có tinh thần chủ động trong công việc. “Lần đầu gặp, tôi nghĩ Qui khá nhỏ người nên không biết có theo được cường độ công việc hay không. Tuy nhiên, sau khi chương trình kết thúc, tôi nhận thấy cậu làm việc nghiêm túc, chịu khó và sẵn sàng nhận nhiệm vụ khi cần. Đây cũng là những kỹ năng sinh viên cần rèn luyện trước khi bước vào môi trường nghề nghiệp”, Hoa hậu Hà Bích Ngọc chia sẻ.

Trong tương lai, Hữu Qui mong muốn có cơ hội đồng hành cùng UniMedia ở các dự án như Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam và Miss Cosmo. Theo nam sinh, dù thị trường các cuộc thi sắc đẹp hiện nay khá sôi động, một số đơn vị tổ chức vẫn tạo được dấu ấn riêng thông qua các hoạt động cộng đồng và chiến dịch CSR. “Mình mong có cơ hội tham gia những dự án mang lại giá trị cho cộng đồng và tổ chức”, nam sinh cho biết.

Hữu Qui chụp ảnh cùng Hoa hậu Hà Bích Ngọc.

Từ những ngày đầu một mình rời An Giang lên TP.HCM nhập học đến quá trình theo đuổi song song báo chí và tổ chức sự kiện, Hữu Qui vẫn đang tiếp tục tích lũy trải nghiệm nghề nghiệp qua từng công việc, từng chuyến tác nghiệp và những chương trình cậu tham gia. Với nam sinh, mỗi cơ hội được làm việc và học hỏi đều là bước chuẩn bị cho hành trình nghề nghiệp phía trước, đồng thời gắn với mong muốn thực hiện thêm nhiều hoạt động hướng về cộng đồng và quê hương.

