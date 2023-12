Nữ sinh viên Bách khoa với 9.16 điểm GPA và bảng thành tích học tập ‘khủng’

SVVN - Sở hữu nhiều thành tích đáng ngưỡng mộ ở lĩnh vực khoa học, Hồ Thảo Nguyên xuất sắc trở thành 1 trong 11 sinh viên nhận cúp Toàn năng lần đầu tiên của trường ĐH Bách khoa (ĐHQG TP. HCM).

Đam mê Hóa học từ năm lớp 9, quãng thời gian học THPT của Hồ Thảo Nguyên từ học tập, thi cử đến định hướng đại học đều liên quan đến bộ môn này. Mang tinh thần thích khám phá, tìm tòi những điều mới lạ của một người đam mê khoa học, Thảo Nguyên đã lựa chọn khoa Kỹ thuật Hóa học của trường ĐH Bách khoa (ĐHQG TP. HCM) và được tuyển thẳng vào trường theo diện Học sinh Giỏi quốc gia môn Hóa học.

Là sinh viên có số điểm cao nhất trong 11 sinh viên nhận cúp toàn năng lần đầu tiên của trường ĐH Bách Khoa với 9.16 điểm GPA, Thảo Nguyên cho biết, cô rất bất ngờ với kết quả này.

“Vốn mình chỉ thử nộp hồ sơ chứ không đặt kỳ vọng nhiều, vì điều kiện để nhận cúp Toàn năng của trường khá khó. Mình không tham gia nhiều nghiên cứu khoa học và các cuộc thi quốc tế như các bạn khác nên mình không nghĩ là mình có thể nhận được cúp”, Thảo Nguyên chia sẻ.

Trong 4 năm theo học tại trường, Thảo Nguyên luôn duy trì điểm GPA mỗi kỳ trên 9.0. Nhiều thành tích Thảo Nguyên từng đạt được đã giúp cô nhận cúp Toàn năng: Giải Khuyến khích Ngày hội Kỹ thuật khoa Kỹ thuật Hoá học; giải Ba cuộc thi Thuyết trình Dự án cộng đồng OISP; Giải Ba Hội nghị Khoa học và Kỹ thuật dành cho sinh viên OISP lần thứ 10; Top 6 Cuộc thi Thử thách Sáng tạo Xã hội Việt Nam; giải Ba cuộc thi 'Bách khoa Innovation 2023'; Học bổng Vallet; Học bổng AmCham lần thứ 21; Học bổng ACWES; Học bổng Vingroup Science and Technology Scholarship Program for Master’s and Doctoral Degrees for Overseas Study; 'Sinh viên 5 tốt' cấp Thành phố; Học bổng Khuyến khích Học tập các kỳ; Sinh viên xuất sắc toàn diện năm 1 và năm 3, Sinh viên giỏi toàn diện năm 2 và năm 4…

Ngoài ra, Thảo Nguyên còn tích cực tham gia các hoạt động ngoại khóa như: hoạt động Trao đổi văn hoá tại trường ĐH Mahidol (Thái Lan); Hỗ trợ phát khẩu trang phòng chống dịch COVID-19; Hùng biện tiếng Anh ở CLB tiếng Anh trường ĐH Y Dược TP. HCM, chủ đề "Hôn nhân đồng giới"; Tham gia Chiến dịch tình nguyện 'Mùa Hè Xanh'; Các khóa học, các buổi đào tạo của UNICEF và các đơn vị khác…

Chia sẻ về phương pháp học tập để luôn có thể duy trì điểm trung bình ổn định trên 9, Thảo Nguyên cho biết, cô thường làm nhiều bài tập để bản thân hình thành phản xạ với từng dạng đề, sau đó, mới từ từ dành thời gian tìm hiểu bản chất vấn đề.

“Mình không nghĩ phương pháp học tập của người khác sẽ phù hợp với mình. Mỗi người sẽ có một phương pháp học tập khác nhau. Mình sẽ duy trì thói quen học tập từ trước và điều chỉnh sao cho phù hợp với môi trường đại học hơn, chứ không sử dụng phương pháp học tập của người khác”, Nguyên nói.

Ngoài ra, Nguyên cũng chia sẻ thêm, việc có một nhóm bạn đại học để cùng học tập là hết sức cần thiết. Trước mỗi kỳ thi, Nguyên cùng nhóm bạn của mình sẽ cùng nhau ôn tập lại tất cả kiến thức, giải lại đề của các năm trước. “Mình nghĩ, cách đó khá ổn, vì dù chúng ta có đi học đầy đủ thì cũng không thể nào nhớ hết và ghi hết tất cả những gì thầy cô giảng. Có một nhóm bạn học tập thì việc thống kê lại kiến thức và ôn tập sẽ dễ dàng hơn. Các thành viên trong nhóm cũng sẽ giúp nhau phát triển tốt hơn”, Nguyên chia sẻ về bí quyết học tập.

Bên cạnh đó, đối với những kiến thức mới lạ, ngoài nghe giảng trên lớp, Nguyên còn thường đọc thêm sách là nguồn tài liệu giảng dạy của thầy cô, làm bài tập của cả chương trình mình học và chương trình đại trà, đồng thời xem thêm video kiến thức liên quan.

Thảo Nguyên cho biết, hầu hết các bạn sinh viên bên mảng kỹ thuật như Nguyên thường tìm kiếm video của các bạn sinh viên Ấn Độ xem vì kiến thức được các bạn ấy diễn giải sâu và rất sát. “Các bạn ấy giảng rất dễ hiểu. Có lẽ vì cũng trải qua những vấn đề như tụi mình nên các bạn ấy hiểu được và diễn giải lại rất chi tiết”, Nguyên nói.

Ngoài thành tích xuất sắc ở lĩnh vực chuyên ngành, ngoại ngữ cũng là một thế mạnh của Thảo Nguyên. Nữ sinh khoa Kỹ thuật Hóa học theo học chương trình tiếng Anh tại trường và sở hữu 8.5 IELTS.

Hiện tại, Thảo Nguyên cùng nhóm đang tiếp tục theo đuổi dự án nghiên cứu vật liệu hữu cơ thấm hút có nguồn gốc thiên nhiên như sợi chuối, đặc biệt là trong lĩnh vực sản xuất băng vệ sinh. Đề tài này cũng là đề tài đã đoạt giải Ba cuộc thi 'Bach khoa Innovation 2023' của nhóm cô.