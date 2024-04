Nam Đảng viên ngành Truyền thông đa tài bén duyên với nghề MC

Một số thành tích cá nhân của Nam: - Nhận giải thưởng "Sinh viên 5 Tốt" năm học 2022 - 2023 do Ban Chấp hành Đoàn Khối các cơ quan Trung ương trao tặng; - Được nhận bằng khen đạt thành tích xuất sắc tại The Next MC 2023 do Ủy ban Hội Liên Hiệp Thanh niên Thành phố Hà Nội trao tặng; - Giải ba Speak Up Đại Nam 2023 - Cuộc thi tìm kiếm người dẫn chương trình tài năng trên địa bàn Thành phố Hà Nội; - Giải nhì cuộc thi "TIKTOK IN YOUR EYES" tại VWA; - Giải ba cuộc thi Nghiên cứu khoa học sinh viên cấp Học viện; - Giấy khen Ban chấp hành Đoàn Thanh niên Học viện Phụ nữ Việt Nam khen tặng 2021-2023; - Được nhận giấy khen của Đoàn Thanh niên cơ quan Trung ương Hội Hội Liên Hiệp Phụ nữ Việt Nam Việt Nam năm 2022, 2023; - Đạt học bổng loại Giỏi và học bổng loại Xuất sắc nhiều kỳ liên tiếp, điểm rèn luyện Xuất sắc toàn bộ các học kỳ; - Tham gia biểu diễn tuyên truyền và đạt giải Đặc biệt tại Hội thi "Dân vận khéo" quận Hoàng Mai 2023; - Là người dẫn chương trình của nhiều hoạt động, cuộc thi.