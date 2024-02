Nữ MC song ngữ tài năng phát triển từ công tác Đoàn - Hội, tích cực lan tỏa điều tử tế qua các cuộc thi sắc đẹp

SVVN - Nguyễn Thị Trang (sinh năm 2003) đang là sinh viên năm 3 chuyên ngành Tiếng Anh Thương mại, Trường Đại học Mở TP. Hồ Chí Minh. Với định hướng phát triển bản thân hội tụ đầy đủ 4 yếu tố: Nhan sắc, trí tuệ, bản lĩnh và tấm lòng nhân hậu, nữ sinh không ngừng gây dấu ấn trong công tác Đoàn – Hội và phong trào sinh viên tình nguyện. Trang còn được biết đến với vai trò MC song ngữ tại nhiều sự kiện và tham gia các cuộc thi sắc đẹp để học hỏi giao lưu, khẳng định giá trị tài năng.

Lĩnh hội kiến thức qua mỗi chuyến đi

Từ nhỏ, Trang đã yêu thích Tiếng Anh và sớm đặt ra lộ trình học tập cho bản thân. Nữ sinh cho biết: “Thời điểm ôn thi lớp 10 và đại học mình đã dành ra khoảng 17 giờ đồng hồ/ngày cho việc luyện đề. Chính vì vậy, mình nghĩ nếu bản thân theo học ngành Ngôn ngữ Anh sẽ có đủ môi trường để phát triển bản thân một cách tốt và hiệu quả nhất.”

Sau 3 năm học tập chuyên ngành yêu thích tại Trường Đại học Mở TP. Hồ Chí Minh, nữ sinh đến từ Đồng Nai cảm thấy khá hài lòng với bản thân ở hiện tại sau những cố gắng cùng mục tiêu ngắn hạn thực hiện được. “Đại học là bước đệm khởi đầu suôn sẻ trên hành trình đi tới tương lai, đi tìm một phiên bản mới của mình trong vòng một thập kỉ nữa.” - Trang bày tỏ.

Môi trường đại học đã tôi luyện Trang trở nên tự tin, bản lĩnh hơn khi dám vượt qua vùng an toàn của bản thân, phá bỏ ranh giới giữa có thể và không thể. Đặc biệt, cô nàng đã “dám nghĩ, dám làm, dám ước mơ và dám thực hiện”. Trong môi trường học tập năng động, sáng tạo, nữ sinh tìm về đúng với tính cách, sở thích, đam mê và theo đuổi những hoài bão, hy vọng về một cuộc sống tốt đẹp hơn. Đặc biệt, đại học giúp Trang mở rộng mối quan hệ với những người bạn tuyệt vời cùng lĩnh hội kiến thức và mở ra nhiều cơ hội.

Trong quá trình theo học và tham gia các hoạt động tại trường, với sự cố gắng không ngừng nghỉ, Trang đã gặt hái được một số thành tựu tuổi trẻ. Vào năm 2022, nữ sinh đăng ký tham gia cuộc thi Đại sứ Văn hóa ASEAN do Trường Đại học Mở TP. Hồ Chí Minh cùng Hội Hữu nghị Việt Nam – Đông Nam Á đồng tổ chức và may mắn đạt được vị trí Á khôi 2.

Đến với cuộc thi, Trang mong muốn được học tập và tìm hiểu nhiều hơn về các quốc gia khu vực Đông Nam Á cũng như cải thiện cho bản thân những kỹ năng cần thiết như: Giao tiếp, ứng xử, catwalk, hùng biện,... cách chuẩn bị hành trang khi đến với một cuộc thi sắc đẹp. Đây là cuộc thi đầu tiên mang lại cho nữ sinh nhiều trải nghiệm mới mẻ và thú vị.

Trong nhiệm kỳ Á khôi Đại sứ Văn hóa ASEAN 2022, Trang có cơ hội được trải nghiệm một số hoạt động nổi bật như: Tham gia giao lưu với sinh viên Trường Đại học Đài Bắc tại TP. Hồ Chí Minh cùng Hội Hữu nghị Việt Nam – Đông Nam Á; Tham gia Chương trình “Student Exchange Program between HCMC Open University and University of Duta Bangsa Surakarta, Indonusa Polytechnic of Surakarta 2023 tại Indonesia.

Qua mỗi hoạt động ngoại khóa, Trang lĩnh hội rất nhiều kỹ năng cùng trải nghiệm thực tế và học được cách sắp xếp cuộc đời của mình. Song song đó, cô cũng có thêm nhiều cơ hội để tìm tòi học hỏi những kiến thức mới, hiểu hơn nền văn hóa của các nước bạn. Nữ sinh nhấn mạnh: “Được sống và theo đuổi đúng với sở trường và đam mê của bản thân là một điều thật sự ý nghĩa, tuyệt vời. Mình càng thêm biết ơn và trân quý cuộc sống vì đã âm thầm yêu thương mình.”

MC song ngữ đầy nội lực, say mê công tác Đoàn – Hội

Đối với Trang, Đoàn – Hội chính là tuổi trẻ và trang phục yêu thích, gắn bó phần lớn với cô trong quãng thời gian đại học chính là chiếc áo Đoàn Thanh niên, áo Hội Sinh viên Việt Nam. Hai màu áo đó luôn mang đến cho Trang những cung bậc cảm xúc thật khó tả mỗi khi khoác lên mình.

Trang cho biết: “Đoàn – Hội chính là cái nôi cho sự phát triển vượt bậc của mình tính đến ngày hôm nay. Mình tự hào khi là cô gái với dòng máu Việt luôn chảy trong huyết quản, sưởi ấm trái tim yêu nước, yêu hòa bình - độc lập - tự do, yêu màu cờ sắc áo. Đặc biệt, bản thân không ngừng học tập, rèn luyện, nỗ lực cố gắng cống hiến sức trẻ cùng mọi người phần nào giúp đất nước vững mạnh hơn thông qua hoạt động Đoàn - Hội tại trường.”

Sau khi hoàn thành nhiệm kỳ Đại sứ Văn hóa, Trang tiếp tục trau dồi kiến thức và cho mình cơ hội đến với Miss Earth VietNam 2023. Bằng một tình yêu thương to lớn dành cho “Mẹ thiên nhiên và môi trường”, cô đã nỗ lực đưa bản thân mình ra khỏi vùng an toàn, từng bước đồng hành cùng Miss Earth VietNam 2023. Với sức mạnh nội lực cùng tình yêu thương, hỗ trợ của tất cả mọi người đã giúp Trang có động lực cố gắng hoàn thiện phần thi và chinh phục Top 20 Miss Earth VietNam 2023.

Cô bày tỏ: “Mình cảm ơn cuộc sống đã cho bản thân gặp gỡ những người anh, người chị, người em luôn có tâm hồn và năng lượng tích cực. Họ đều là người biết nung nấu ngọn lửa nhiệt huyết tuổi trẻ với sự năng động, khỏe khoắn, biết tình nguyện vì cộng đồng. Song, mình còn nhận được sự quan tâm từ các bậc tiền bối. Họ lắng nghe, thấu hiểu, sẻ chia và luôn cho mình những lời khuyên chân thành.”

Bên cạnh các hoạt động xã hội, Trang sớm bén duyên với nghề cầm mic bằng ngoại hình xinh đẹp, giọng nói truyền cảm và đầy nội lực. Cô hiện là MC tại Xanh Việt Nam và thành viên của CLB EMC - Câu lạc bộ MC song ngữ trực thuộc Nhà văn hóa Thanh niên. Đặc biệt, Trang đã ghi dấu ấn khi trở thành MC Song ngữ Việt – Anh tại nhiều chương trình, sự kiện lớn.

Sống hết mình, sống biết ơn và cống hiến vì xã hội

Theo Trang, khó khăn lớn nhất cô từng đối diện là khi: “Mình không hiểu bản thân và chưa có lộ trình phù hợp. Mình đã từng không biết bản thân thích gì, cần gì, muốn gì, giỏi về lĩnh vực gì... và không có ước mơ và tầm nhìn rộng.” Nhưng nhờ sự định hướng, động viên từ gia đình giúp cho Trang có động lực cố gắng, xây dựng kế hoạch, biết suy nghĩ, hành động phù hợp.

Là thế hệ trẻ của đất nước, cô ý thức được việc làm cốt lõi của tuổi trẻ cần sống hết mình, sống biết ơn và cống hiến vì xã hội. “Mình xin dẫn câu nói của ca sĩ Đen Vâu tại Lễ trao Giải thưởng Tình nguyện Quốc gia năm 2023: Xã hội đã cho chúng ta rất nhiều điều kiện để chúng ta kiếm sống rồi thì chúng ta hãy đưa tay ra để giúp đỡ, san sẻ với cộng đồng. Biết đâu một ngày nào đó khi chúng ta gặp khó khăn, thì cộng đồng lại giúp đỡ ngược lại chúng ta. Lòng nhân ái và sự đoàn kết nó đã thấm đẫm trong mỗi con người Việt Nam, nó là truyền thống, là bản sắc không bao giờ có thể mai một đi được.”

Theo Trang, mỗi người chỉ được sống một lần, chúng ta hãy sống, hãy cho đi và yêu thương nhiều hơn để kiến tạo xã hội tốt đẹp. Chúng ta hãy không ngừng cố gắng cống hiến cho cộng đồng, xã hội với những mong muốn bình dị, tốt đẹp và yêu thương. Con người sẽ sống yêu thương, nhân ái khi hiểu và nhận thức được triết lý: “Sống là cho đi đâu chỉ nhận riêng mình”.

Một số thành tích nổi bật của Trang: · Phó Chủ nhiệm Câu lạc bộ Nhân sự nguồn trực thuộc Đoàn trường và Hội Sinh viên, Trường Đại học Mở TP. Hồ Chí Minh; · Á Khôi 2 Miss Asean Culture 2022 do Trường Đại học Mở TP. Hồ Chí Minh đồng tổ chức với Hội Hữu nghị Việt Nam – Đông Nam Á; · Top 20 Miss Earth VietNam 2023; · Nhận giấy khen “Sinh viên khoa Đào tạo đặc biệt, Trường Đại học Mở TP. Hồ Chí Minh đã có đóng góp tích cực cho Chiến dịch Xuân Tình nguyện 2023 Xuân Ý Ách Nhiên tại Thị Trấn Vĩnh Hưng, tỉnh Long An; · Giấy chứng nhận Tham gia giao lưu với sinh viên Trường Đại học Đài Bắc tại Thành phố Hồ Chí Minh cùng Hội Hữu nghị Việt Nam – Đông Nam Á; · Giấy chứng nhận Tình nguyện viên xuất sắc Chiến dịch Clean Up Việt Nam lần 5 được tổ chức bởi Cộng đồng Xanh Việt Nam; · Giấy chứng nhận Giao lưu sinh viên Việt Nam – Indonesia 2023; · Giấy chứng nhận Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ nhiệm kì 2021-2022 từ CLB OUPT – OU Performance Team Trường Đại học Mở TP. Hồ Chí Minh; · Đạt danh hiệu “Thanh niên khỏe” giải Việt Dã Học sinh, Sinh viên TP. Hồ Chí Minh.

(Ảnh: NVCC)