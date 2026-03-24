'Kỳ thủ' cờ vua phá kỷ lục điểm số kỳ thi Đánh giá tư duy Đại học Bách khoa

SVO - Với số điểm gần như tuyệt đối 98,98/100 điểm, Nguyễn Tuấn Đạt, học sinh lớp 12A1, Trường THPT Vĩnh Bảo (Hải Phòng) không chỉ trở thành thủ khoa đợt 2 kỳ thi Đánh giá tư duy của Đại học Bách khoa Hà Nội mà còn chính thức xác lập một kỷ lục điểm số vô tiền khoáng hậu. Tuy nhiên, đằng sau con số ấy là chân dung của một chàng trai điềm tĩnh, mê cờ vua và có một kỷ luật tự học đáng nể.

Cú “vỡ òa” mang tên kỷ lục gia

Theo kết quả đợt 2 kỳ thi Đánh giá tư duy (TSA) do Đại học Bách khoa Hà Nội công bố, nam sinh Nguyễn Tuấn Đạt đã xuất sắc đạt 98,98/100 điểm. Đây là mức điểm cao kỷ lục kể từ khi kỳ thi này áp dụng phương thức đánh giá mới. Là người trực tiếp đồng hành cùng Đạt trong buổi tra cứu điểm, cô Nguyễn Ngọc Diệp - giáo viên chủ nhiệm lớp 12A1, Trường THPT Vĩnh Bảo không giấu được sự tự hào trước thành tích của cậu học trò . Cô Diệp chia sẻ: “Thực sự khi biết điểm, cả cô giáo lẫn học sinh trong lớp đều rất hồi hộp và vui mừng. Cảm xúc của mọi người lúc đó như vỡ òa, chúng tôi rất tự hào về Đạt”.

Về phần mình, chàng tân thủ khoa lại đón nhận thông tin bằng sự khiêm tốn. Đạt bộc bạch: “Mình thấy ở các kỳ thi trước, các thủ khoa có điểm rất cao, thường từ 94 - 96 điểm . Ban đầu, mình cũng không nghĩ bản thân có thể chạm đến hay vượt qua những con số đó . Vì vậy, khi biết điểm thi của mình, mình thực sự rất vui và bất ngờ” .

Nguyễn Tuấn Đạt - học sinh lớp 12A1, Trường THPT Vĩnh Bảo, Hải Phòng vừa xác lập kỷ lục 98,98/100 điểm tại kỳ thi Đánh giá tư duy của Đại học Bách khoa Hà Nội. (Ảnh: NTCC)

Thành tích của Tuấn Đạt không chỉ là niềm tự hào cá nhân mà còn là minh chứng cho định hướng giáo dục đúng đắn của nhà trường. Thầy Đào Văn Đương, Hiệu trưởng Trường THPT Vĩnh Bảo khẳng định : “Thành quả này có được nhờ sự kết hợp giữa nỗ lực của học sinh và công lao dìu dắt của các thầy cô. Nhà trường luôn chủ động phổ biến sớm các phương án tuyển sinh của Bộ để những học sinh có thế mạnh riêng, dù là thi tốt nghiệp, đánh giá năng lực hay đánh giá tư duy, đều có cơ hội phát huy tối đa khả năng của mình”.

Nước cờ sắc bén của chàng trai mê tự học

Bí quyết lớn nhất của Tuấn Đạt nằm ở phương pháp tự học đầy kỷ luật. Nam sinh dồn sự tập trung tối đa để lắng nghe bài giảng, nắm thật chắc kiến thức nền tảng ngay tại trường, sau đó về nhà chủ động tìm tòi các dạng bài mới qua nhiều nguồn tài liệu đa dạng.

Để chuẩn bị cho kỳ thi, Đạt đã duy trì nhịp độ ôn tập đều đặn. “Mỗi tuần mình luyện khoảng 4-5 đề, tuần nào nhiều thì lên 6 đề . Khi làm bài, mình thường căn tính thời gian y như thi thật để cơ thể quen với nhịp độ, bước vào phòng thi sẽ không bị ngợp” - Đạt bật mí về cách phân bổ thời gian khoa học .

Sự logic, nhạy bén này có lẽ được bồi đắp phần lớn từ niềm đam mê với bộ môn cờ vua và các trò chơi trí tuệ. Đạt từng xuất sắc giành Huy chương Vàng cờ vua tại Hội khỏe Phù Đổng cấp thành phố năm lớp 10 . Sau đó, nam sinh chinh phục liên tiếp các giải thưởng danh giá khác như giải Nhất học sinh giỏi Toán bằng tiếng Anh lớp 10, giải Nhì Vật lý bằng tiếng Anh lớp 11 và giải Nhì môn Toán cấp thành phố năm lớp 12.

Dù sở hữu bảng thành tích “khủng”, Đạt lại là một người bạn vô cùng hòa đồng. Cô Diệp tự hào kể về cậu học trò cưng: “Đạt rất nhiệt tình hỗ trợ bạn bè trong học tập. Trong lớp, bạn nào cũng tranh nhau xin cô xếp cho ngồi cạnh Đạt để được học hỏi thêm”.

Giấc mơ kỷ nguyên số

Tuấn Đạt chia sẻ, cậu sinh ra trong gia đình có bố làm kinh doanh và mẹ là giáo viên. Trong giai đoạn học THPT, gia đình chủ yếu hỗ trợ Đạt thông qua việc nhắc nhở phân bổ thời gian và cân bằng các hoạt động trong ngày. Đối với định hướng tương lai, bố mẹ thường xuyên cập nhật thông tin để tư vấn và luôn tôn trọng quyết định của nam sinh. “Bố mẹ mình cũng tích cực cập nhật thông tin và định hướng một số ngành nghề, nhưng chủ yếu vẫn tôn trọng ý kiến cá nhân . Nếu ngành mình chọn thực sự phù hợp, bố mẹ sẽ ủng hộ và cho mình theo lựa chọn đó”, tân thủ khoa cho hay .

Với lợi thế vượt trội về tư duy logic, mục tiêu tiếp theo của Đạt là chinh phục các khối ngành Kỹ thuật và Công nghệ thông tin, cụ thể là các chuyên ngành như Tự động hóa hoặc Cơ điện tử.

Dù đã cầm chắc tấm vé bước vào cánh cổng đại học mơ ước bằng một số điểm đáng ao ước, Đạt vẫn giữ cho mình sự điềm tĩnh thường thấy. Trước mắt, Đạt cho biết sẽ tiếp tục dồn toàn lực tập trung ôn luyện để đạt kết quả xuất sắc nhất trong kỳ thi Tốt nghiệp THPT sắp tới, hoàn thiện một chặng đường học phổ thông trọn vẹn và rực rỡ.



