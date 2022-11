Nữ thủ khoa đa tài của Đại học Cần Thơ

SVVN - Ngoài điểm học tập 3.67/4.0, Thiên Ngọc, thủ khoa tốt nghiệp năm 2022 của Trường Đại học Cần Thơ là Bí thư Đoàn năng nổ, tích cực tham gia các hoạt động văn nghệ của trường, lớp.

Lê Đăng Thiên Ngọc, 23 tuổi, là sinh viên chương trình Chất lượng cao, ngành Kinh doanh quốc tế, khoa Kinh doanh quốc tế, Trường Kinh tế. Với thành tích tốt nghiệp loại Xuất sắc, điểm rèn luyện 95/100, cô được vinh danh là thủ khoa tốt nghiệp toàn khóa 2017 - 2022 của Trường Đại học Cần Thơ - ngôi trường trọng điểm tại vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Vốn được gia đình định hướng một ngành khác, nhưng với ý chí mạnh mẽ và niềm đam mê xuất nhập khẩu và logistic, Thiên Ngọc đã quyết định rẽ hướng, lựa chọn theo học ngành Kinh doanh quốc tế.

“Mình muốn cảm ơn chính bản thân mình vì đã không bỏ cuộc, luôn cố gắng và nỗ lực hết mình. Tấm bằng loại Xuất sắc cùng danh hiệu Thủ khoa chính là món quà to lớn cùng lời tri ân sâu sắc nhất mà mình muốn gửi tới ba mẹ và thầy cô. Mình vinh dự và hạnh phúc vì không để mọi người thất vọng” - cô chia sẻ.

Theo học chương trình bằng tiếng Anh và có nhiều môn được dạy bởi giảng viên người nước ngoài, Thiên Ngọc cho biết phương pháp học của cô rất đơn giản. Đó là tập trung lắng nghe bài giảng trên lớp và đánh dấu những nội dung trọng tâm để nghiên cứu thêm. Cô cũng nói không với việc trì hoãn, bài tập được giao luôn tranh thủ hoàn thành sớm nhất có thể, tránh tình trạng dồn dập nhiều môn học vào thời điểm thi.

Trong quá trình học, cô được trang bị nhiều kiến thức, kỹ năng và nghiệp vụ giúp ích cho công việc tương lai như: xuất nhập khẩu, đàm phán, ký kết hợp đồng, giao nhận hàng hoá, thanh toán quốc tế. Những chuyến tham quan và tiếp cận môi trường thực tế tại cảng vụ, công ty, tổ chức đa quốc gia cũng mang lại cho cô nhiều góc nhìn bổ ích.

Nhờ thành tích nổi bật, Thiên Ngọc được chọn tham gia chương trình trao đổi ngắn hạn tại Trường Đại học Hoàng tử Songkla vào năm 2019. Chuyến đi xuất ngoại đầu tiên này đã cho cô cơ hội tuyệt vời để khám phá đất nước Thái Lan, hiểu thêm về môi trường học tập nước ngoài, làm quen nhiều bạn bè ngoại quốc cũng như nâng cao khả năng ngoại ngữ và kỹ năng giao tiếp.

Tự đánh giá về bản thân, Thiên Ngọc cho biết mình không phải tuýp mọt sách, chỉ biết học. Trái lại, cô tham gia nhiều hoạt động, là Bí thư lớp, Chi hội trưởng và Uỷ viên BCH Liên chi Hội. Cô là thành viên đội múa của Liên chi Hội sinh viên Cần Thơ - Hội sinh viên Trường Đại học Cần Thơ và từng góp mặt tại các hội diễn văn nghệ truyền thống. Cô cũng đạt thành tích tốt trong phong trào hiến máu tình nguyện hay công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại địa phương. Là con gái cung Xử Nữ, Thiên Ngọc yêu thích việc làm đẹp, chăm sóc bản thân, đọc sách và đi du lịch.

Để cân bằng giữa thời gian học tập và ngoại khoá, cô luôn đặt việc hoàn thành các môn học là ưu tiên số một. Sau đó, cô lựa chọn tham gia các hoạt động, phong trào thật sự yêu thích, phù hợp với bản thân và không ảnh hưởng đến lịch trình trên lớp. Dù bận rộn đến mấy, cô vẫn dành thời gian tự học, bởi theo cô đây là thói quen tốt mà sinh viên nào cũng nên có.

Đạt được thành tích thủ khoa đáng tự hào, Thiên Ngọc gửi lời cảm ơn chân thành đến các thầy, cô tại Trường Đại học Cần Thơ vì đã tận tâm dạy dỗ, truyền đạt những kiến thức quý báu; những người bạn đã luôn giúp đỡ và sát cánh cùng cô trong thời sinh viên đáng nhớ.

“Con cảm ơn ba mẹ, những nhà tài trợ kim cương của cuộc đời con, vì đã luôn đồng hành và sát cánh cùng con trên chuyến hành trình tri thức; luôn động viên và tạo mọi điều kiện tốt nhất để con được học hành nên người” - cô xúc động phát biểu trong ngày tốt nghiệp.

Khi được hỏi về lời khuyên dành cho những tân sinh viên vừa bước vào cánh cửa đại học, cô mong các bạn trẻ hãy luôn cố gắng, học hết sức, chơi hết mình, không sợ thất bại và dũng cảm để bước ra khỏi vùng an toàn của bản thân. Đối với cô, cuộc sống không chỉ dừng lại ở việc “just be yourself” (là chính mình) mà luôn cần “be your best self” - trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình.

Sau tốt nghiệp, Thiên Ngọc hiện đã tìm được công việc đúng ngành học và chuyên môn. Cô rất hạnh phúc với vị trí hiện tại và mong muốn phát triển bản thân hơn nữa trong tương lai để chinh phục nhiều thành công mới.

Thành tích của Lê Đăng Thiên Ngọc: Học tập Điểm trung bình toàn khóa: 3.67/4.0;

Sinh viên trao đổi tại Trường Đại học Hoàng tử Songkla (Prince of Songkla University), Thái Lan năm 2019;

Đồng tác giả Bài báo khoa học "Phân tích chuỗi giá trị ngành hàng vú sữa ở huyện Phong Điền, Thành phố Cần Thơ", đăng trên Tạp chí Kinh tế và Dự báo - Số 35. Ngoại khoá Điểm rèn luyện toàn khóa: Xuất sắc (95/100);

Bí thư Chi đoàn Kinh doanh quốc tế (Chất lượng cao) 1 K43 trong ba nhiệm kỳ liên tiếp: 2018 - 2019, 2019 - 2020 và 2020 - 2021;

Chi hội trưởng Chi hội Sinh viên Ninh Kiều - Trực thuộc LCH Sinh viên Cần Thơ nhiệm kỳ 2019 - 2020;

Uỷ viên BCH Liên chi hội Sinh viên Cần Thơ nhiệm kỳ 2020 - 2023;

Uỷ viên BCH Chi hội sinh viên Ninh Kiều - Trực thuộc LCH Sinh viên Cần Thơ nhiệm kỳ 2018 - 2019. Danh hiệu, giải thưởng Giấy khen “Đạt thành tích sinh viên tốt nghiệp Xuất sắc - Thủ khoa toàn khoá học 2017 - 2022” của Hiệu trưởng Trường Đại học Cần Thơ; Học bổng khuyến khích học tập Trường Đại học Cần Thơ trong 4 học kỳ;

Danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp Thành phố năm học 2020 - 2021;

Danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp Trường Đại học Cần Thơ trong 3 năm học liên tiếp: 2018 - 2019, 2019 - 2020 và 2020 - 2021;

Bằng khen "Đã đạt thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào Sinh viên năm học 2019 - 2020" của Hội sinh viên TP. Cần Thơ;

Giấy khen “Thanh niên tiêu biểu trong học tập và làm theo lời Bác” của Trường Đại học Cần Thơ năm 2019 và năm 2021;

Giấy khen “Đạt thành tích Sinh viên Xuất sắc" của Hiệu trưởng Trường Đại học Cần Thơ trong 2 năm học liên tiếp: 2018 - 2019 và 2019 - 2020;

Khen thưởng của Quận đoàn Ninh Kiều, TP. Cần Thơ và Hội Khuyến học quận Ninh Kiều trong 2 nhiệm kỳ liên tiếp: 2018 - 2019 và 2019 - 2020;

Giấy khen “Đạt thành tích xuất sắc trong phong trào hoạt động Tự quản ngoại trú Trường Đại học Cần Thơ" trong 6 học kỳ liên tiếp;

Giấy khen "Đã có thành tích tham gia tổ chức tốt phong trào Hiến máu tình nguyện năm 2019" của Hiệu trưởng Trường Đại học Cần Thơ;

Khen thưởng của Đoàn trường Đại học Cần Thơ trong công tác Đoàn và phong trào Thanh niên toàn khóa học;

Khen thưởng thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào Thanh niên Trường Kinh tế - Trường Đại học Cần Thơ trong 4 học kỳ liên tiếp;

Giấy khen của Đoàn trường Đại học Cần Thơ "Đạt thành tích cao Vòng thi trực tuyến Starship cuộc thi tiếng Anh trong sinh viên - Star Awards năm 2021";

Giấy khen của Chủ tịch UBND phường An Bình, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ vì “Có thành tích tốt trong tham gia công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn Phường An Bình".

Ảnh: NVCC