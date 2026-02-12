Tiền Phong Online Tiền Phong Nhật báo Hoa Học trò

Giải trí

Google News

Park Jinyoung và Kim Min Ju hội ngộ đầy cảm xúc

Tuệ Nghi
SVO - Park Jinyoung và Kim Min Ju đối mặt với cuộc hội ngộ đầy cảm xúc trong đoạn teaser phim truyền hình mới 'Shining'.

Bộ phim truyền hình sắp ra mắt vào thứ Sáu của đài JTBC, Shining, vừa tung ra video teaser thứ hai!

Shining là bộ phim kể về những người trẻ tuổi từng chia sẻ một thế giới riêng và dần trở thành chỗ dựa tinh thần, ánh sáng soi đường cho cuộc đời nhau.
Park Jinyoung vào vai Yeon Tae Seo, một lái tàu điện ngầm với cái nhìn sắc sảo về thế giới. Tae Seo là một người độc lập, sống trung thành với hiện tại, tập trung vào "ngày hôm nay" hơn là tương lai hay ước mơ. Trong khi đạt được sự độc lập mà anh hằng mong muốn và ổn định cuộc sống, anh gặp lại Mo Eun A, mối tình đầu năm 19 tuổi, điều này nhẹ nhàng khuấy động cuộc sống thường nhật của anh.
Kim Min Ju vào vai Mo Eun A , một cựu nhân viên khách sạn, hiện là quản lý nhà nghỉ ở Seoul, tràn đầy đam mê, chiều sâu và nét quyến rũ đáng yêu. Cô đặt ra những mục tiêu cho bản thân, ở đâu, với ai, làm gì và như thế nào, rồi trải qua những thành công nhỏ và những thất bại lớn cho đến khi tái ngộ với mối tình đầu, Yeon Tae Seo.

Trong đoạn teaser mới được phát hành, mối liên kết sâu sắc giữa Yeon Tae Seo (Park Jinyoung) và Mo Eun Ah (Kim Min Ju), bắt đầu từ năm 19 tuổi, thu hút sự chú ý. Một Yeon Tae Seo sống mỗi ngày một cách chân thành trong khi chăm sóc em trai bị bệnh, và một Mo Eun Ah, chân thành với cảm xúc và luôn nở nụ cười rạng rỡ dõi theo. Ánh nhìn trìu mến mà cả hai dành cho nhau đủ để làm rung động trái tim người xem.

Nhưng thời gian trôi qua, cả hai không còn “bên nhau”, chỉ còn biết nuốt trọn những kỷ niệm của mình, ánh mắt giờ đây nhuốm màu cô đơn. Trong cuộc hội ngộ bất ngờ, Mo Eun Ah ôm chặt Yeon Tae Seo, trong khi Tae Seo, xúc động mạnh, rơi nước mắt khơi gợi sự tò mò về những gì đã xảy ra giữa họ.

Cảnh tượng họ nắm tay nhau và đứng đối diện một lần nữa làm dấy lên sự mong chờ về một mối tình có thể bắt đầu lại. Như Tae Seo nói: "Nếu tôi không chắc chắn như vậy, tôi đã không bắt đầu" sự chú ý đổ dồn vào việc liệu Yeon Tae Seo và Mo Eun Ah có thể một lần nữa cùng nhau xây dựng tương lai hay không, bất chấp vô số lần bỏ lỡ cơ hội.

Tuệ Nghi
