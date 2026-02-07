Kim Tử Long, Will, Nicky 'đại náo' show truyền hình Tết, mang đến tiếng cười rộn ràng cho khán giả

SVO - Kim Tử Long, Will và Nicky đã có màn xuất hiện 'bá đạo' trong 'Đệ nhất mưu sinh' mùa Tết 2026. Cả ba nghệ sĩ mang đến nhiều tiếng cười lẫn câu chuyện làm nghề thú vị cho khán giả.

Trong tập mới nhất của Đệ nhất mưu sinh, Huy Khánh và Ma Ran Đô chạm mặt ca sĩ Will. "Tân binh" Will nhanh chóng “vỡ lẽ” khi biết mình chưa kịp mưu sinh đã bị ê kíp “gài” cho khoản nợ 200.000 đồng tiền đi chợ mua đồ ăn. Trái với sự dè dặt của những người đi trước, Will mạnh tay chi hết số tiền với tâm thế “ăn trước, tính sau” và tin rằng, việc kiếm lại là điều không quá khó.

Nicky là khách mời tiếp theo còn đã có mặt tại nhà chung từ sớm. Đến nơi khi chưa có ai, nam ca sĩ đầy nhiệt huyết muốn dọn dẹp, nấu nướng nhưng sự vụng về khiến mọi thao tác đều trở nên lóng ngóng, tạo tiếng cười tự nhiên cho khán giả.

Tiếp đó, dàn cast chia làm hai đội, lần lượt tìm đến những nơi xin việc đã sắp xếp. Sau hai lần xin việc không thành, họ được nhận nhổ cỏ tại vườn xà lách xoong, với tiền công 20.000 đồng/giờ. Công việc yêu cầu sự cẩn thận vì cỏ và rau rất dễ nhầm lẫn, trong khi người làm thường phải ngồi ngoài nắng nhiều giờ liền.

Chỉ sau một thời gian ngắn, Ma Ran Đô và Nicky đã thấm mệt, lưng và chân mỏi nhừ. Cả hai không được lãnh tiền công vì hiệu quả kém lại còn làm hư rau. Dù vậy, chủ vườn vẫn cho cả hai tự hái rau mang về thoải mái. Một chi tiết nhỏ nhưng cho thấy nét hào sảng đậm chất người miền Tây.

Tại cơ sở làm mứt me, Nicky và Ma Ran Đô có dịp thưởng thức me ngâm, được tạo nên từ đôi bàn tay khéo léo, sự cần cù của bà con. Cuối buổi làm việc, lại được đãi cơm với lạp xưởng nhà làm. Khi Ma Ran Đô xin được gói phần dư đem về, cô bé chủ nhà hào phóng tặng luôn 1 ký cho dàn cast ăn tối. Tấm lòng nhiệt tình, hiếu khách của những người dân bình dị tạo nên không khí ấm áp rất đặc trưng của chương trình.

Còn Huy Khánh và Will đến làm việc tại lò tàu hũ ky Mỹ Hoà. Đây là cơ sở gia truyền, có từ năm 1911, được gia đình nhiều đời truyền nối.

Khi nói về nghề, chị chủ lò xúc động nói, công việc vất vả nhưng chị rất tự hào vì vừa giữ truyền thống, vừa có thu nhập nuôi sống gia đình. Cả khu vực này là làng nghề tàu hũ ky Mỹ Hoà, được nhà nước công nhận "Di sản văn hoá phi vật thể quốc gia".

Sự xuất hiện của nghệ sĩ Kim Tử Long khiến Huy Khánh và dàn cast “bật chế độ cảnh giác”, trong khi những “chiếu mới” vẫn ngây thơ tin những lời khẳng định chắc nịch của tiền bối. Huy Khánh nhanh chóng "vạch trần" quá khứ không kém Lê Nam ở mùa trước của Kim Tử Long. Sau bữa ăn, cả nhóm y hẹn cùng gia đình chú Bảy gói bánh tét.

Khung cảnh cả gia đình quây quần, bà con hàng xóm kéo đến xem đầy ấm áp. Kim Tử Long thể hiện khả năng ứng biến của nghệ sĩ gạo cội, vừa giao lưu với bà con, vừa ngẫu hứng hát về chương trình.

Kim Tử Long biến câu đối đáp bình thường thành khúc ca cổ thú vị khiến mọi người vỗ tay không ngớt.