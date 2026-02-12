Sau 12 năm làm sáng tạo nội dung, Trinh Phạm ra mắt MV Tết đầu tiên cùng gia đình

SVO - Nhân dịp Tết cận kề, nhà sáng tạo nội dung Trinh Phạm ra mắt MV 'Còn mùng còn Tết'. Đây là dự án đặc biệt cô thực hiện cùng gia đình, như 'món quà tinh thần' ấm áp gửi đến tất cả những người xem trong những ngày Tết sum vầy.

Là một trong những beauty blogger đời đầu tại Việt Nam, Trinh Phạm hiện sở hữu kênh YouTube 1,2 triệu người theo dõi.

Về lý do thực hiện MV Tết này, Trinh Phạm cho biết: “Nội dung gia đình về Tết thì năm nào cũng có. Nhưng năm nay, Trinh và gia đình muốn mang thêm một chút tình yêu với âm nhạc để đưa đến nội dung sinh động hơn. Và cũng muốn có thêm giai điệu Tết để mọi người ngân nga".

Nội dung MV Còn mùng còn Tết xoay quanh cảm xúc của một gia đình trẻ, đặc biệt là góc nhìn của người phụ nữ sau khi lập gia đình. Đó là những ngày tất bật chuẩn bị Tết cho gia đình nhỏ của mình, xen lẫn khoảnh khắc hoài niệm nhớ về những ngày Tết xưa ở nhà mình.

Bài hát do Thành Trần, ông xã của Trinh Phạm sáng tác và cùng thể hiện. Với Trinh Phạm, những ca khúc về Tết luôn mang màu sắc rất riêng, hướng về gia đình, sự vui tươi và những mong cầu tích cực cho năm mới. Một điều đặc biệt nữa, thay vì dựng bối cảnh tại phim trường, gia đình Trinh Phạm quyết định quay toàn bộ MV ngay trong ngôi nhà mới, cũng là cái Tết đầu tiên cả nhà đón năm mới tại đây.

Là một nhà sáng tạo đã gắn bó với công việc sản xuất nội dung suốt 12 năm, Trinh Phạm thừa nhận dự án này là một thử thách mới mẻ. Tuy có áp lực khi bước sang lĩnh vực âm nhạc và hình ảnh mang tính nghệ thuật cao hơn, nhưng đây cũng là cách để cô tránh sự lặp lại, làm mới bản thân và tiếp thêm cảm hứng sáng tạo.

Về kế hoạch sắp tới, Trinh Phạm cho biết, sẽ tập trung nhiều hơn vào việc chia sẻ kinh nghiệm sống dành cho các gia đình trẻ. Những câu chuyện, vấn đề rất thật mà cô đã trải qua sau 7 năm lập gia đình, với mong muốn mang đến những nội dung tích cực giúp các bạn trẻ vượt qua khó khăn một cách nhẹ nhàng hơn.