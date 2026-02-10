Jisung quả không hổ danh 'thánh diễn xuất', với sự trở lại trong 'The Judge Returns'

Bộ phim truyền hình thứ Sáu - thứ Bảy của đài MBC-TV, The Judge Returns (biên kịch Kim Kwang Min, đạo diễn Lee Jae Jin và Park Mi Yeon), tiếp tục thống trị khung giờ phát sóng, giữ vững vị trí dẫn đầu trong số các phim truyền hình cuối tuần. Tập 11 được phát sóng vào ngày 6/2, đạt tỷ lệ người xem trung bình toàn quốc là 13,2% và cao nhất là 15,3%, theo Nielsen Korea. Trong nhóm khán giả mục tiêu từ 20 - 54 tuổi, chương trình đạt tỷ lệ 5%, cao nhất trong tất cả các chương trình phát sóng cùng ngày, chứng tỏ sức hút mạnh mẽ đối với đối tượng khán giả cốt lõi.

Ji Sung: "Tôi sẽ thi hành án tử hình"... Khán giả vô cùng xúc động trước bản án tử hình mà thẩm phán Lee Han Young tuyên cho tên tội phạm. Ánh mắt sắc bén của Lee Han Young khi chứng kiến ​​Chu Yong Jin nhận bản án 10 năm tù và phạt 5 tỷ won đã mang lại cho người xem sự thỏa mãn gián tiếp. "The Judge Returns" tiếp tục nhận được sự yêu thích không ngừng, nhờ vào diễn xuất xuất sắc của nhân vật chính, Lee Han Young. Chỉ còn hai tập nữa là kết thúc, sự mong chờ đang dâng cao về việc Lee Han Young, từ một thẩm phán tham nhũng trở thành một người hùng bóng tối, sẽ kết thúc bộ phim như thế nào?.

Sự nổi tiếng của bộ phim không chỉ giới hạn ở tỷ lệ người xem. Một cuộc khảo sát gần đây do công ty tư vấn dữ liệu PMI thực hiện thông qua ứng dụng bỏ phiếu và khảo sát Heypoll, với sự tham gia của 5.000 nam và nữ từ 20 đến 50 tuổi, cho thấy The Judge Returns là chương trình OTT hoặc TV được mong đợi nhất trong tuần (tuần thứ 2 của tháng Hai), với 16,8% người tham gia khảo sát lựa chọn bộ phim này. Các ứng cử viên khác bao gồm những tác phẩm lớn của tvN, Netflix và Disney+.

Kể từ khi vượt mốc 10% ở tập 5, bộ phim đã liên tục duy trì tỷ lệ người xem hai chữ số, gần đây đạt đỉnh điểm 15,9%. Sự kết hợp giữa tỷ lệ người xem cao và sự quan tâm của khán giả cho thấy tầm ảnh hưởng văn hóa của bộ phim.

Bộ phim kể về Thẩm phán Lee Han Young, người sau khi chết oan trong lúc vướng vào một công ty luật quyền lực, đã du hành ngược thời gian mười năm và sử dụng quyền lực tư pháp của mình để triệt phá một băng đảng tham nhũng. Kết hợp giữa kịch tính phòng xử án và câu chuyện trả thù xuyên thời gian, bộ phim mang đến một cốt truyện hấp dẫn và lôi cuốn, với Ji Sung trong vai chính.

Đáp lại sự nổi tiếng của bộ phim, tập 13, dự kiến ​​phát sóng vào ngày 13/2, sẽ được kéo dài thời gian phát sóng đảm bảo tính liên tục và duy trì sự tương tác của người xem.

Trong cùng cuộc khảo sát của Heypoll, bộ phim tình cảm Can This Love Be Translated? cũng nhận được đánh giá tích cực. Đứng thứ hai với 15,8%, bộ phim có sự tham gia của Kim Seon Ho và Go Youn Jung kể về câu chuyện một ngôi sao hàng đầu và một người phiên dịch vượt qua những hiểu lầm về ngôn ngữ và cảm xúc. Bộ phim Made in Korea của Disney+ đứng thứ ba (13,0%), tiếp tục thu hút sự chú ý sau khi phát sóng với câu chuyện gián điệp những năm 1970 do Hyun Bin và Jung Woo Sung thủ vai chính. Vị trí thứ tư thuộc về Undercover Miss Hong của đài tvN (11,8%), một bộ phim hài hành động về một nữ thám tử huyền thoại thâm nhập vào một băng đảng tội phạm ở tuổi trung niên. Các chương trình khác trong bảng xếp hạng gồm: To My Beloved Thief, Single’s Inferno 5, Spring Fever, Show Me the Money 12 và Miss Trot 4.

Khảo sát cho thấy, chất lượng nội dung quan trọng hơn sức mạnh của nền tảng. Mặc dù phải cạnh tranh với Netflix, Disney+ và các phim gốc của tvN, The Judge Returns đã vượt qua giới hạn của một bộ phim truyền hình truyền thống. Sự kết hợp giữa lối kể chuyện quen thuộc trong phòng xử án với các yếu tố du hành thời gian và trả thù đã gây được tiếng vang trong nhiều nhóm khán giả.

Những diễn biến cốt truyện gần đây đã làm tăng sự tương tác của người xem. Trong tập 12, Lee và nhóm PanVengers đã thành công đánh bại một kẻ phản diện chính, nhưng lại một lần nữa dấn thân vào trung tâm của sự tham nhũng, tạo ra sự hồi hộp vượt ra ngoài cấu trúc thiện ác thông thường. Thời lượng phát sóng kéo dài và sự yêu thích mạnh mẽ của khán giả cho thấy tiềm năng tăng trưởng rating hơn nữa, với khả năng chương trình sẽ duy trì vị trí hàng đầu cả về lượng người xem và sự chú ý trong văn hóa đại chúng suốt tháng Hai.