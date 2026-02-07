Nhâm Phương Nam trải lòng quãng thời gian mới lập nghiệp tại TP. HCM, từng có lúc không đủ tiền để ăn

SVO - Chương trình 'Mái ấm gia đình Việt', với sự dẫn dắt của MC Đại Nghĩa cùng hai khách mời Nhâm Phương Nam và Lâm Bảo Ngọc, đã góp sức vượt qua các thử thách của chương trình, chung tay với các mạnh thường quân trao hơn 300 triệu đồng dành tặng các hoàn cảnh khó khăn.

Chia sẻ trong hậu trường chương trình, ca sĩ Nhâm Phương Nam cho biết: “Trong cuộc sống, ai cũng phải trải qua những khó khăn và tôi cũng không ngoại lệ. Tôi là người đi lên từ gian khó. Khoảng 7 - 8 năm trước, khi vừa vào TP. HCM lập nghiệp, không người thân bên cạnh, cũng không quen biết ai, tôi gặp rất nhiều khó khăn vì phải lo đủ thứ chi phí như sinh hoạt, đầu tư hình ảnh và công việc".

"Mọi người thường thấy tôi xuất hiện với vẻ ngoài lung linh, tỏa sáng, nhưng phía sau đó là rất nhiều hy sinh. Thậm chí, có những lúc, tôi không có tiền để ăn. Đã có lúc, tôi muốn bỏ cuộc, nhưng nghĩ đến những nỗ lực mình đã bỏ ra, tôi không đành lòng dừng lại, nên tiếp tục cố gắng vượt qua và trụ lại đến ngày hôm nay”, nam ca sĩ bộc bạch.

Nhâm Phương Nam cũng bày tỏ sự cảm kích khi luôn nhận được sự ủng hộ và giúp đỡ từ những người bạn, trong đó có những người sẵn sàng cho anh vay mượn để vượt qua giai đoạn khó khăn. Nam ca sĩ cho biết, chính sự đồng hành ấy khiến anh cảm thấy may mắn và có thêm động lực.

Đến với Mái ấm gia đình Việt, Nhâm Phương Nam mong muốn được góp sức, tiếp thêm niềm tin và động lực cho các em nhỏ, gửi gắm thông điệp hãy luôn cố gắng và không bao giờ nản chí.

Trải qua các phần thi, gia đình em Huỳnh Yến về thứ ba, nhận 18 triệu đồng; gia đình em Nguyễn Thị Hương Liên về Nhì với 22 triệu đồng; còn gia đình em Nguyễn Thị Ý Như giành giải Nhất, vượt qua thử thách đặc biệt và mang về tổng 60 triệu đồng. Như vậy, chương trình đã trao tổng cộng 100 triệu đồng cho ba gia đình trong tuần này.

Ca sĩ Lâm Bảo Ngọc tặng mỗi gia đình 10 triệu đồng cùng toàn bộ tiền cát sê của cô. Ca sĩ Nhâm Phương Nam cũng tặng mỗi gia đình một phong bì. Bên cạnh đó, các nghệ sĩ đã cùng các mạnh thường quân, người dân địa phương chung tay quyên góp ủng hộ trực tiếp tại trường quay.

Ước tính, tổng số tiền hỗ trợ từ chương trình cùng sự đóng góp của các nghệ sĩ và mạnh thường quân dành cho các em nhỏ trong tuần này lên đến hơn 320 triệu đồng.