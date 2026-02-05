Nhộn nhịp không khí mua sắm Tết trên các tuyến đường tại TP. HCM

SVO - Cận Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, những ngày này, tại các tuyến đường Hải Thượng Lãn Ông, khu chợ Thiếc… tấp nập người dân đến mua đồ trang trí, du khách đến tham quan, chụp ảnh.

Theo ghi nhận của phóng viên Sinh Viên Việt Nam, đoạn đường Hải Thượng Lãn Ông ngập tràn với hai sắc màu chủ đạo là đỏ và vàng. Các cửa hàng bày bán hàng ngàn sản phẩm trang trí Tết.

Khách hàng ghé mua đều đặn và sôi động hơn vào cuối tuần và buổi tối. Ngoài các đơn hàng bán sỉ hoặc lẻ cho khách đến mua trực tiếp, nhiều cửa hàng cũng tất bật đóng gói đơn hàng online gửi đi các tỉnh, thành.

Mỗi năm, biểu tượng ứng với con giáp lại có thêm nhiều sản phẩm mới. Năm nay, với linh vật con ngựa, các mẫu trang trí cũng đa dạng nhiều kích cỡ, chất liệu, từ tiểu cảnh, để bàn đến treo cửa...

Một điểm nhấn khác là các đồ trang trí được làm từ các chất liệu truyền thống khá phổ biến. Đó là những chiếc mẹt tre trang trí nhiều kích cỡ, được vẽ hình ảnh sinh động hay gắn thêm các châu chúc Tết "Chúc mừng Năm mới", "Vạn sự như ý", "Tấn tài tấn lộc"…

Bên cạnh đó, các mặt hàng mẫu mã đa dạng như câu đối, tranh thư pháp, hoa mai, hoa đào bằng nhựa, phong bì lì xì, bánh truyền thống… được bày bán bắt mắt, thu hút nhiều khách hàng lựa chọn mua sắm nhiều trong dịp Tết 2026.

Ghi nhận chia sẻ từ người bán, giá cả các mặt hàng nhìn chung ổn định so với năm trước, như phong bao lì xì dao động từ 10.000 - 30.000 đồng/10 chiếc; linh vật trang trí từ 50.000 - 160.000 đồng/cặp tùy kích thước; lồng đèn đỏ từ 110.000 - 360.000 đồng/cặp.

Chị Hiền Nguyễn, nhân viên văn phòng (phường Sài Gòn, TP. HCM) cùng đồng nghiệp đến đường Hải Thượng Lãn Ông mua các sản phẩm trang trí cho công ty: “Năm nào tôi cũng ra đây mua sắm Tết, giá cả hợp lý với nhiều mẫu mã đa dạng, dễ lựa chọn. Năm nay, tôi chọn hai tràng pháo trang trí và chữ Lộc được vẽ bắt mắt, rực rỡ. Tôi mua sắm xong thì việc vận chuyển cũng dễ dàng nhờ đặt giao hàng trên ứng dụng”.

Nhiều bạn trẻ cũng đến tham quan, chụp ảnh Tết ở đây. Bình Phương (phường Tân Phú, TP. HCM) không giấu được sự háo hức khi lần đầu đến với phố bán đồ trang trí Tết sôi động nhất của thành phố.

“Tôi đã chuẩn bị áo dài để chụp hình, lưu giữ những bức ảnh đẹp cho dịp Tết năm nay. Các cô chú bán hàng ở đây rất vui vẻ. Những ngày này, tuyến đường Hải Thượng Lãn Ông khoác lên diện mạo rực rỡ với sắc đỏ của các mặt hàng trang trí Tết, khiến những người làm việc xa nhà như mình nôn nao trở về quê đón Tết cùng gia đình”, Bình Phương chia sẻ.

Nhất Quy, mỗi dịp Tết đến là lại ghé tham quan, mua sắm tại đường Hải Thượng Lãn Ông: “Hình ảnh góc phố đỏ rực, người người, nhà nhà tất bất dạo chơi, mua sắm để chuẩn bị Tết thật chu đáo, với ước mong có một cái Tết sum vầy và một năm mới thành công mỹ mãn. Năm nay, mình nhận thấy, phổ biến nhất là những tờ giấy dán mang hình ảnh chú ngựa may mắn. Linh vật ngựa có nhiều kiểu dáng đáng yêu và ngộ nghĩnh mang màu đỏ chủ đạo, biểu hiện cho sự may mắn, phát tài”.

Những ngày trước Tết Nguyên đán 2026, chợ Thiếc bày bán đủ loại vàng mã nào là giấy tiền, quần áo, nhà lầu, xe hơi... được làm bằng giấy.

Các tiểu thương ở đây cho biết, trong năm, dịp rằm tháng Bảy và Tết Nguyên đán là lúc đắt khách nhất. Riêng Tết Bính Ngọ 2026 hàng hóa có giá ổn định, không tăng so với năm ngoái.

Dịp Tết Nguyên đán năm nay, các loại vàng mã như giấy tiền, vàng bạc, đồ lễ đưa ông Táo, Giao thừa, ngày vía Thần Tài... được người dân mua nhiều nhất. Ngoài các loại vàng mã để “cúng trời, cúng thần”... người dân còn mua quần áo, giày dép... để đốt cúng cho những người thân đã khuất.

Đồng thời, sản phẩm nến, nhang thơm là các vật phẩm cũng được nhiều người chọn mua. Việc này xuất phát từ niềm tin rằng ngày Tết phải có nhang đèn trên bàn thờ gia tiên thì gia đình mới ấm cúng, sung túc. Dạo quanh khu vực chợ Thiếc còn có các gian hàng bày bán các loại thực phẩm khô như: Lạp xưởng, lạp heo, lạp vịt. Đây là các món khô mà người Hoa hay dùng vào dịp Tết.

Không chỉ vậy, trên các tuyến đường Trần Quý (phường Phú Thọ), đường Nguyễn Trãi (phường Chợ Lớn) còn có các quầy viết thư pháp, câu đối Tết. Tùy vào nhu cầu của khách mà người viết sẽ "múa bút". Giá cả cũng sẽ dao động từ vài chục nghìn đồng đến vài trăm nghìn đồng, tùy thuộc vào kích cỡ khổ câu đối, chi tiết nội dung.

Ngoài các tuyến đường chuyên kinh doanh các sản phẩm trang trí, thực phẩm… trên nhiều cung đường tại TP. HCM, những chậu cúc mâm xôi được thương lái bày bán sớm giúp "giải cứu" cho người trồng hoa gặp vụ mùa hoa nở sớm. Hay hình ảnh người giao hàng chở theo phía sau những chậu hoa đủ sắc màu đã trở nên quen thuộc trong những ngày giáp Tết.

Dòng xe hối hả vận chuyển hàng hóa, nhu cầu mua sắm Tết và không khí tất bật chuẩn bị cho năm mới đang đưa sắc Xuân lan tỏa khắp các khu dân cư, khu thương mại và không gian đô thị.