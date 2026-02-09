Á vương chuyển giới Nghệ An: Từ hào quang sân khấu đến quyết định sinh tử

SVO - Phía sau ánh đèn sân khấu ngày nhận danh hiệu Á vương là một tâm hồn đầy mâu thuẫn. Sau 22 năm chờ đợi, Thanh Hà chọn bước tiếp với khát vọng xây dựng hình ảnh tri thức, bản lĩnh và giàu nội lực.

Châu Thanh Thanh Hà (tên khai sinh Châu Nguyễn Tùng Sơn, sinh năm 2003, Nghệ An) vừa tốt nghiệp loại Giỏi khoa Ngữ văn, trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

Trước đó, cô từng giành danh hiệu Á vương 1 cuộc thi Sinh viên Thanh lịch năm 2024, giải Ba môn Ngữ văn và giải Khuyến khích môn Lịch sử trong kỳ thi Học sinh giỏi tỉnh Nghệ An.

Thời gian gần đây, cô khiến cộng đồng mạng chú ý khi quyết định thay đổi bản thân, sống thật với giới tính của mình. Trước đó, Thanh Hà là chàng sinh viên sở hữu vẻ ngoài điển trai, thu hút trong các cuộc thi tài năng.

Nhắc về hình ảnh mới này, Thanh Hà gọi đó là “lựa chọn sinh tử”. Khoảnh khắc đáng sợ nhất trong quá trình phẫu thuật chuyển giới là khi nằm trên bàn mổ lạnh, chờ thuốc mê ngấm.

Vì lo lắng, Thanh Hà còn phải viết thư tay cho bố mẹ vì sợ không tỉnh lại. Năm ngày đầu sau đại phẫu là những cơn đau vượt xa tưởng tượng nhưng nghĩ đến vẻ ngoài xinh đẹp và trở về bên bố mẹ đã giúp cô vượt qua.

Tuổi thơ của Thanh Hà cũng không dễ dàng. Thời điểm còn ngồi trên ghế nhà trường, cô thường xuyên bị trêu chọc vì khác biệt. Thay vì oán hận, cô chọn học tập làm con đường khẳng định bản thân.

Thanh Hà chia sẻ: “Mình lao vào đội tuyển học sinh giỏi Văn, Sử. Khi đứng đầu lớp và đạt giải Tỉnh, những lời trêu chọc dần thay bằng sự nể phục”.

Với Thanh Hà, gia đình là điểm tựa lớn nhất. Câu nói: “Con hãy sống là chính mình” của bố mẹ trở thành kim chỉ nam quý giá. Cô xúc động nhớ lại những ngày hậu phẫu nâng ngực, người chăm sóc mình từng chút một chính là bố.

“Một người đàn ông lam lũ, vụng về chăm sóc con gái, khoảnh khắc đó mình hiểu bố đã yêu thương và chấp nhận mình vô điều kiện”, Thanh Hà xúc động kể lại.

Theo Thanh Hà, sự chấp nhận của gia đình đến từ quá trình “mưa dầm thấm lâu”. Cô không nổi loạn, luôn cố gắng học giỏi, sống tử tế để chứng minh dù là Tùng Sơn hay Thanh Hà vẫn là đứa con ngoan. Khi thấy con hạnh phúc và rạng rỡ hơn, bố mẹ dần mở lòng.

Cái tên Châu Thanh Thanh Hà do một người thầy đặt, mang ý nghĩa “viên ngọc trong trẻo, sâu sắc như dòng sông”. Với cô, đó là biểu tượng cho cuộc sống bình yên, dịu dàng nhưng bền bỉ và giàu nội lực.

Khoảnh khắc đầu tiên nhìn thấy Thanh Hà trong gương sau 22 năm chờ đợi, cô chỉ gói gọn trong một từ là xúc động. “Mình khóc vì hạnh phúc. Lần đầu tiên, người trong gương trùng khớp với người trong tâm tưởng. Đó là lúc mình thấy cuộc đời thực sự bắt đầu”, cô nói.

Những năm tháng “gồng mình” đến cuộc sống tự do và khát vọng tri thức

Ít ai biết rằng, phía sau ánh đèn sân khấu là một tâm hồn đầy vụn vỡ. “Mọi người vỗ tay chúc mừng một ‘nam thần’, nhưng bên trong mình lại thấy trống rỗng. Hào quang đó không dành cho cô gái đang ẩn trong mình. Danh hiệu ấy là nỗ lực của Tùng Sơn, nhưng cũng là lúc khao khát được sống thật trỗi dậy mạnh mẽ nhất”, Thanh Hà nhớ lại.

Thay vì tận dụng danh hiệu để tiến sâu vào showbiz, Thanh Hà chọn hoàn thành việc học, cầm trên tay tấm bằng Cử nhân loại Giỏi và tích lũy tài chính cho hành trình chuyển giới. “Khi có tri thức và tài chính, mình mới đủ tự tin bước vào cuộc lột xác”, cô nói.

Nhìn lại một năm qua, Thanh Hà gọi đó là cuộc “đại phẫu” của cả thể xác lẫn tâm hồn. “Mình được sinh ra một lần nữa, được nhìn thấy chính mình trong gương – điều mà suốt 22 năm qua luôn khao khát. Mình cũng nhận được tình yêu thương và sự chấp nhận của gia đình, cùng sự ủng hộ bất ngờ từ cộng đồng”, cô chia sẻ.

Đối với Thanh Hà, hành trình ấy không chỉ là “có được”. Cô nàng 23 tuổi thừa nhận đã mất đi một phần sức khỏe sau những ca phẫu thuật liên tiếp, và “mất” cậu bé Tùng Sơn để Thanh Hà có thể tỏa sáng. “Với mình, cái mất này hoàn toàn xứng đáng”, cô nói.

Nếu chọn hai từ để nói về bản thân, Thanh Hà gọi quá khứ là gồng mình, còn hiện tại là tự do. Cô từng cố diễn vai một chàng trai mạnh mẽ để phù hợp với kỳ vọng xã hội, che giấu sự mềm yếu bên trong. “Bây giờ mình được tự do khóc cười, sống thật mà không cần mang mặt nạ”, cô nói.

Không dừng lại ở hành trình cá nhân, Thanh Hà mong muốn xây dựng hình ảnh một người đẹp chuyển giới thế hệ mới có tri thức, có chiều sâu văn hóa. Cô dự định học Cao học và trau dồi tiếng Anh để chứng minh rằng vẻ đẹp ngoại hình có thể phẫu thuật nhưng tri thức phải do chính mình mài giũa.

Nếu được nhắn gửi tới cậu bé Tùng Sơn của 10 năm trước, Thanh Hà nói: “Cảm ơn em đã kiên cường chịu đựng, đã gồng mình mạnh mẽ để bảo vệ tâm hồn chị. Nhờ em mới có Thanh Hà của hôm nay. Em vất vả rồi, nghỉ ngơi nhé”.

Hành trình của Châu Thanh Thanh Hà không chỉ là câu chuyện chuyển giới, mà còn là hành trình tìm lại chính mình bằng lòng dũng cảm, tri thức và tình yêu thương.

