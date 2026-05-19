Phim kinh dị mới từ đạo diễn thương hiệu 'Ngôi đền kỳ quái', 'nam thần Thái Lan' Kuan Denkhun trở lại với vai diễn lạ

Công thức trăm tỷ của kinh dị Thái Lan tại rạp Việt

Tiếp nối làn sóng kinh dị Thái Lan càn quét các rạp chiếu Việt, Làng quỷ quái - Kogaloak the Ghastly village hứa hẹn mang đến một màu sắc "quen mà không cũ". Vẫn là nét kinh dị đậm chất văn hóa truyền thống Thái, bộ phim là cú pha trộn thú vị giữa nhiều thể loại, khiến khán giả vừa sợ vừa cười vừa phán đoán điều gì sẽ xảy ra tiếp theo tại ngôi làng “đông ma” nhất màn ảnh hiện tại.

Làng quỷ quái ra đời như một sự kế thừa hoàn hảo nhưng có phần tinh tế và “lắt léo” hơn. Vẫn mang đậm yếu tố bản địa cùng những giai thoại ma quỷ gây tò mò, bộ phim của đạo diễn Poj Arnon - cha đẻ loạt phim Ngôi đền kỳ quái kết hợp đặc sắc chất “hài đen” để mang đến hành trình cảm xúc độc đáo cho khán giả Việt.

Phimi lấy bối cảnh tại Kokaloak - nơi được mệnh danh là "làng Tai Ương". Đây là vùng cấm địa rùng rợn, được đồn đại là điểm hội tụ của hàng trăm loại oan hồn chưa thể siêu thoát. Câu chuyện bắt đầu khi một nhóm thanh niên liều lĩnh quyết định xâm nhập vào ngôi làng này để tìm kiếm lời giải cho một bí mật kinh hoàng trong quá khứ.

Điểm thú vị nằm ở chỗ, khi mọi thứ dần vượt khỏi tầm kiểm soát, kế hoạch của nhóm thanh niên bị đảo lộn hoàn toàn, đẩy họ vào những tình huống "dở khóc dở cười". Sự kết hợp giữa yếu tố kinh dị và hài hước vốn làm nên thương hiệu của Arnon trong Ngôi đền kỳ quái tiếp tục được nâng lên tầm cao mới trong Làng quỷ quái, tạo nên một hành trình cảm xúc đa dạng và gây sốc đến tận phút cuối.

Dan 'nam thần' Thái Lan đổ bộ màn ảnh Việt

Ngôi đền kỳ quái 5 là phần phim tiếp theo của series phim kinh dị hài hước ăn khách nhất xứ sở chùa Vàng. Ở các phần phim trước đó, nhóm bạn của Balloon (Aim Witthawat thủ vai) và First (James Bhuripat thủ vai) liên tục vướng vào những mối nghiệt duyên với những con ma Pee Nak rùng rợn. Qua từng lần hóa giải dở khóc dở cười, cả nhóm dần cảm nhận được vẻ đẹp của những mối lương duyên và thấu hiểu hơn những triết lý Phật giáo len lỏi giữa cuộc sống đời thường.

Phần này lấy bối cảnh một năm sau khi cuộc chiến với hồn ma Nak Tinn (Plan Rathavit thủ vai) ở phần phim thứ tư kết thúc, cặp đôi “chị chị em em” Balloon và First tiếp tục bị một hồn ma Pee Nak khác truy đuổi. Lần này, chú tiểu Nott (Tar Atiwat thủ vai) kịp thời ra tay ứng cứu nhưng bất ngờ thay, Nott lại chính là khởi nguồn của mọi rắc rối do những hiểu lầm trong quá khứ với Pee Nak.

Trong phần phim mới này, những gương mặt sáng giá đã tạo nên thương hiệu Ngôi đền kỳ quái sẽ tiếp tục đem đến cho khán giả những mảng miếng hài đầy cuốn hút. Đồng hành cùng hai nhân vật Balloon và First là trai đẹp Min Jun (Mean Phiravich thủ vai), cậu em khù khờ Yim (Garto Pannawit thủ vai), cặp chị em nhí nhố Peary (Nont Intanont thủ vai) và Bonus (Minton Dingdong thủ vai). Đáng chú ý, phần 5 cũng đánh dấu sự trở lại của nhân vật Aod (Pond Khunnapat thủ vai) sau màn vắng bóng ở phần 4.

Sau khi khởi chiếu tại quê nhà, Ngôi đền kỳ quái 5 khẳng định được vị thế thương hiệu phim ma hài top đầu Thái Lan khi nhanh chóng cán mốc doanh thu 70 triệu baht (khoảng 57 tỷ đồng). Phim vẫn đang trên đà nỗ lực chinh phục con số 100 triệu baht. Đạo diễn Mike Phontharis vẫn giữ nguyên phong cách chiêu mộ trai đẹp phải đảm nhận vai hồn ma Pee Nak.

Trong phần này, vai diễn Pee Nak sẽ được hóa thân bởi nam diễn viên đài CH3 Kuan Denkhun. Anh trở nên quen thuộc với khán giả Việt Nam thông qua loạt phim kinh điển như Lồng nghiệp chướng hay Ngược dòng thời gian để yêu anh 2. Kuan Denkhun cũng nổi tiếng với khuôn mặt điển trai và vóc dáng quyến rũ nhờ xuất thân người mẫu.