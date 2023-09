Quán quân cuộc thi người mẫu quốc tế từng làm shipper, bán hàng để theo đuổi đam mê

SVVN - Từng không nhận được sự ủng hộ của gia đình và phải làm nhiều công việc khác nhau để có thể duy trì, nuôi dưỡng ước mơ của bản thân, bằng sự nỗ lực và kiên trì cố gắng không ngừng nghỉ, Hải Duy đã xuất sắc giành Quán quân tại cuộc thi “I Am Model Search International” – một cuộc thi người mẫu quốc tế được tổ chức tại Kuala Lumpur, Malaysia. Trở thành người mẫu high fashion chuyên nghiệp.

Mình là Nguyễn Gia Hải Duy hay còn được mọi người thường gọi là Dii Nguyễn (sinh năm 1998). Mình đến từ Bà Rịa - Vũng Tàu và hiện đang làm việc, sinh sống tại Thành phố Hồ Chí Minh. Với niềm đam mê mãnh liệt dành cho thời trang, sau khi tốt nghiệp kỹ sư ngành Điện điều khiển và tự động hoá tại trường Đại học Tôn Đức Thắng vào đầu năm 2022, mình đã quyết định rẽ hướng theo đuổi niềm đam mê người mẫu thời trang của bản thân.

Bởi vì gia đình không mấy khá giả, nên ngay từ lúc bắt đầu theo đuổi nghệ thuật, gia đình mình hoàn toàn không ủng hộ và mong muốn định hướng cho mình có một nghề nghiệp ổn định, đúng với ngành học của bản thân. Song bên cạnh đó, vì theo hướng high fashion – một xu hướng không mấy được ưa chuộng tại Việt Nam, vậy nên khi theo đuổi con đường người mẫu, mình cũng gặp phải nhiều khó khăn hơn.

Mình từng rơi vào khủng hoảng một khoảng thời gian do công việc không được suôn sẻ, khiến mình gặp phải rất nhiều vấn đề về tài chính, cùng đó là sự phản đối của gia đình. Để duy trì và có thể nuôi dưỡng được ước mơ trở thành một người mẫu high fashion chuyên nghiệp, sải bước trên sàn runway Việt Nam và quốc tế. Mình đã đi làm thêm nhiều công việc khác nhau như phục vụ, bán hàng, shipper,... May mắn hơn khi một thời gian sau, mình đã nhận được sự ủng hộ từ mẹ - người đã động viên mình cố gắng rất nhiều trên con đường bản thân chọn lựa. Đó cũng là nguồn động lực to lớn nhất để mình vượt qua hết mọi khó khăn, cố gắng hết mình trên hành trình theo đuổi đam mê.

Sau nhiều cố gắng, nỗ lực đúc rút kinh nghiệm, cùng sự kiên trì bền bỉ, đầu năm 2023 mình vô cùng hạnh phúc khi bản thân đã có được cho mình “trái ngọt”. Vượt qua 70 thí sinh đến từ các nước và trở thành Quán quân cuộc thi I Am Model Search International, được tổ chức ở Kuala Lumpur, Malaysia. Niềm vui như vỡ oà, khi mình được gia đình hoàn toàn chấp nhận con đường bản thân đã chọn. Bên cạnh đó, mình cũng có cơ hội được tham gia vào nhiều sàn diễn lớn, nhỏ trong và ngoài nước.

Nhớ lại khoảng thời gian trước, bản thân mình chưa từng nghĩ có đủ ngoại hình để làm một người mẫu. Mình thường xem các show thời trang của nước ngoài, tuy nhiên cũng chỉ dừng lại ở việc đi cà phê cùng bạn bè, chụp ảnh và chia sẻ lên mạng xã hội. Nhiều lần, mình được bạn bè gợi ý nên đi thử sức với người mẫu, vì mình có lợi thế về chiều cao, hợp với làm người mẫu. Vốn có sở thích về thời trang, vậy nên mình đã tìm hiểu sâu hơn về hai lĩnh vực này. Mình bắt đầu học làm mẫu trên mạng một thời gian, rồi đến các buổi casting và photoshoot. May mắn được nhiều nhãn hàng và nhà thiết kế chú ý, từ đó bén duyên với con đường này. Tính đến hiện tại, mình đã theo nghề người mẫu chụp ảnh được hơn 1 năm, và người mẫu runway là hơn 6 tháng. Mặc dù là một người mới trong nghề, tuy nhiên mình luôn xác định nghiêm túc và nỗ lực hơn mỗi ngày để chứng minh năng lực, thái độ của bản thân đối với nghề, ngày càng phát triển hơn nữa.

Với lĩnh vực high fashion, mình cảm thấy bản thân rất hợp với nó. Tuy nhiên, điều mình thấy khó khăn, đó là ở thị trường Việt Nam chưa phù hợp để mình phát triển mạnh hơn với xu hướng thời trang này. Có thể nói, để trở thành một người mẫu nam ở Việt Nam là không khó. Nhưng để trở thành một người mẫu nam chuyên nghiệp sẽ khó hơn rất nhiều. Ở thời điểm hiện tại, Việt Nam đa số ưa chuộng người mẫu nữ nhiều hơn, do thời trang nữ phát triển mạnh hơn. Do đó, người mẫu nam thường sẽ ít được quan tâm, việc tuyển chọn cũng sẽ không gắt gao. Nhưng muốn trở thành một người mẫu chuyên nghiệp, ngoài những yêu cầu kinh nghiệm, có ngoại hình, người mẫu còn phải có kỹ năng thật sự tốt và được đào tạo bài bản, biết trau dồi kiến thức mới,...

Với ngành công nghiệp thời trang, thì đây là một trong những ngành công nghiệp phát triển nhanh hàng đầu thế giới, bản thân mình cũng thấy ở Việt Nam đang dần phát triển và bắt kịp với xu hướng thời trang thế giới. Tuy nhiên, nó đang có biểu hiện “biến chất” khá nhiều, khi ở Việt Nam và quốc tế có rất nhiều vụ bê bối, tệ nạn xảy ra trong ngành. Chưa nói đến lượng rác thải từ ngành công nghiệp thời trang đang cũng trong tình trạng báo động trên thế giới,... Do đó, ngoài việc mong muốn góp sức phát triển ngành thời trang nói chung và thời trang Việt Nam nói riêng, bản thân mình còn muốn hướng đến sự bền vững, xây dựng giá trị ổn định, lâu dài.

Với câu nói yêu thích: “Cuộc sống không phải lúc nào cũng màu hồng, muốn thấy cầu vồng phải chấp nhận những cơn mưa”. Mình mong muốn, bản thân trong tương lai gần nhất có thể "toả sáng" hơn nữa ở thị trường thời trang quốc tế.