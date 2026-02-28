Ra quân Tháng Thanh niên 2026, đặt mục tiêu trồng một triệu cây xanh

SVO - Hàng triệu đoàn viên, thanh niên cả nước chính thức bước vào Tháng Thanh niên 2026 với mục tiêu trồng một triệu cây xanh, hỗ trợ hàng trăm dự án khởi nghiệp và lan tỏa tinh thần đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh – từ Lễ ra quân tại Khu tưởng niệm Lý Tự Trọng (Hà Tĩnh).

Sáng 28/2, tại Khu tưởng niệm Lý Tự Trọng (xã Việt Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh), T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức lễ ra quân Tháng Thanh niên 2026, kết hợp phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ”.

Ra quân Tháng Thanh niên 2026, đặt mục tiêu trồng một triệu cây xanh.

Chương trình có sự tham dự của: Bà Phạm Thị Thanh Trà – Bí thư T.Ư Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; anh Bùi Quang Huy - Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn; anh Nguyễn Minh Triết - Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam; anh Nguyễn Tường Lâm - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam; chị Nguyễn Phạm Duy Trang - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư; cùng lãnh đạo các bộ, ngành T.Ư và tỉnh Hà Tĩnh.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà tặng quà cho các gia đình chính sách.

Phát biểu tại buổi lễ, anh Bùi Quang Huy – Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn cho biết, Tháng Thanh niên không chỉ được đo bằng số lượng công trình, phần việc, mà quan trọng hơn là phương thức tập hợp, hiệu triệu đoàn viên, thanh niên đảm nhận việc mới, việc khó, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, địa bàn còn nhiều khó khăn.

Theo anh Bùi Quang Huy, qua nhiều năm triển khai, Tháng Thanh niên trở thành môi trường rèn luyện, cống hiến và trưởng thành của tuổi trẻ; góp phần thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh tại cơ sở. Hoạt động cũng giúp mở rộng mặt trận đoàn kết, nâng cao chất lượng tổ chức Đoàn - Hội.

Anh Bùi Quang Huy – Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn phát biểu tại chương trình.

Năm nay, các hoạt động tập trung hưởng ứng hai phong trào thi đua do Chính phủ phát động về đổi mới sáng tạo, phát triển khoa học công nghệ, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và phát triển doanh nghiệp. Chương trình diễn ra trong bối cảnh cả nước triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp, hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII (nhiệm kỳ 2026 - 2031).

Tại Lễ phát động, T.Ư Đoàn kêu gọi đoàn viên, thanh niên cả nước tham gia Tết trồng cây, phấn đấu trồng mới một triệu cây xanh trong Tháng Thanh niên và 20 triệu cây trong năm 2026. Các cấp bộ Đoàn được yêu cầu lựa chọn cây trồng phù hợp với quy hoạch, điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng từng địa phương, đồng thời ứng dụng chuyển đổi số trong theo dõi, quản lý công trình cây xanh.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà và anh Bùi Quang Huy tặng quà cho các gia đình chính sách.

Ngay sau buổi lễ, lãnh đạo Đảng, Nhà nước và đoàn viên, thanh niên đã tham gia trồng cây tại khu tưởng niệm.

Trong khuôn khổ chương trình, Ban tổ chức trao 30 suất quà cho gia đình chính sách; 5 mô hình sinh kế cho thanh niên địa phương; 60 suất quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Nhiều công trình an sinh xã hội được triển khai như 5 ha cây phi lao chắn sóng, 3 nhà nhân ái, 2 tuyến đường điện năng lượng mặt trời, khám và cấp phát thuốc miễn phí cho 1.000 người dân.

Ra quân Tháng Thanh niên năm 2026.

Dịp này, T.Ư Đoàn trao giải cuộc thi sáng tác ca khúc tuyên truyền Đại hội XIII của Đoàn. Tác phẩm “Áo xanh gọi tương lai” của tác giả Bùi Tuấn Ngọc (Nhà hát Ca múa nhạc Quân đội) giành giải Đặc biệt và được chọn là ca khúc chính thức của Đại hội.

Tháng Thanh niên 2026 đặt ra nhiều chỉ tiêu như: Hai triệu lượt đoàn viên, thanh niên tham gia hoạt động tình nguyện; 10.000 sáng kiến được đăng ký triển khai; 600 tỷ đồng hỗ trợ thanh niên vay vốn khởi nghiệp; 120.000 thanh niên được giới thiệu việc làm; một triệu cây xanh được trồng mới trong tháng cao điểm.