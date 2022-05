Sắc vóc ấn tượng của nữ sinh xứ Huế từng tự ti về chiều cao ‘khủng’ 1m80

SVVN - Không chỉ sở hữu nhan sắc thuần khiết, dịu dàng, Hồ Thị Yến Nhi còn gây ấn tượng bởi chiều cao nổi bật 1m80.

Hồ Thị Yến Nhi sinh năm 2003, là tân sinh viên ngành Quan hệ Quốc tế của khoa Quốc tế, Đại học Huế. Cô còn được biết đến với vai trò người mẫu và từng tham gia trình diễn ở Lễ hội Áo dài Huế 2020, Đêm thời trang Áo dài và Điện ảnh (thuộc khuôn khổ Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 22), là người mẫu poster cho dự án Legend of Hue.

Thời học sinh, Yến Nhi từng được lựa chọn tham gia cuộc thi viết chữ đẹp và thi học sinh giỏi môn Ngữ văn cấp huyện.

Yến Nhi gây ấn tượng bởi vẻ ngoài xinh đẹp, dịu dàng. Đặc biệt, chiều cao ‘khủng’ 1m80 càng giúp cô nổi bật hơn mỗi khi xuất hiện. Tuy nhiên, cô gái sinh năm 2003 từng cảm thấy tự ti về chiều cao của mình.

“Vào những năm THCS, mình bắt đầu cảm nhận chiều cao của mình phát triển hơn các bạn cùng trang lứa. Điều này đã khiến mình cảm thấy rất tự ti. Mình luôn cố khom người lại để thấp hơn một chút và dễ dàng giao tiếp với mọi người. Tuy nhiên, việc này khiến mình bị khòm lưng và có dáng đi không được đẹp”, Nhi kể.

Đến cuối năm lớp 11, nhận được sự ủng hộ từ gia đình, Yến Nhi tham gia lớp học người mẫu để điều chỉnh dáng đi và thực hiện ước mơ được trình diễn trên sân khấu. Cũng từ đây, cô bén duyên với nghề người mẫu và có thêm một khoản thu nhập hàng tháng.

Ở thời điểm hiện tại, Yến Nhi rất tự tin về chiều cao 1m80 của mình. Cô hiện là thí sinh cao thứ 2 tại Miss World Vietnam 2022, sau Bảo Ngọc (1m85).

Sau đêm Chung khảo, Yến Nhi cũng được chú ý nhiều hơn bởi chiều cao ‘khủng’. Người đẹp chia sẻ: “Chiều cao ấn tượng là điểm cộng nhưng không quyết định sự thành công trong cuộc thi. Mình sẽ trau dồi thêm kiến thức và các kỹ năng khác để đạt được mục tiêu chinh phục ngôi vị cao nhất”.

Nhi cho biết, ban đầu không đặt nhiều tham vọng, chỉ muốn được gặp gỡ, học hỏi thêm nhiều điều từ các thí sinh khác. Nhưng khi được gọi tên vào top 38, quyết tâm chinh phục vương miện trong cô bùng cháy.

Từ nhỏ, Yến Nhi đã mơ ước một ngày nào đó được đứng trên sân khấu một cuộc thi nhan sắc và toả sáng. Vì vậy, ngay khi đủ tuổi, Nhi quyết định đăng ký thi Miss World Vietnam 2022.

Đối với cô gái trẻ, việc tham dự cuộc thi không đơn thuần là tìm kiếm sự nổi tiếng vì lợi ích cá nhân mà muốn dùng sức ảnh hưởng của bản thân để lan toả những dự án có ý nghĩa cho cộng đồng.

“Mình mong rằng sẽ có điều kiện để giúp đỡ nhiều người hơn, đóng góp nhiều hơn những điều tích cực cho xã hội”, Nhi bộc bạch.

Hiện tại, Yến Nhi đã trở về Huế. Cô cảm thấy rất vui khi được nhiều người biết đến và nhận ra khi đi đường. Đối với Yến Nhi, sự ủng hộ của gia đình, bạn bè và những người yêu mến chính là nguồn động lực để cô tiếp tục phấn đấu ở vòng Chung kết.

Về việc học ở trường, Yến Nhi cũng không mất nhiều thời gian để bắt nhịp lại. Trong quá trình tham gia cuộc thi, cô vẫn theo dõi và cập nhật bài vở thường xuyên để tránh bị mất kiến thức, làm ảnh hưởng đến kết quả của học kỳ này.

“Mình muốn gửi lời cảm ơn đến các thầy cô đã tạo điều kiện để mình hoàn thành những bài tập, bài kiểm tra ngay khi quay lại giảng đường”, Nhi bày tỏ.

Là một người vui vẻ, lạc quan nên Yến Nhi luôn nhìn nhận mọi việc theo hướng tích cực nhất. Cô tôn trọng những sự khác biệt bởi theo Yến Nhi, mọi thứ đều có vẻ đẹp của riêng mình.

Phương châm sống của cô gái này là: “Everything has beauty, but not everyone see it” (Tạm dịch: Mọi thứ đều có vẻ đẹp nhưng không phải ai cũng nhìn thấy điều đó).

Trong tương lai, Yến Nhi muốn hướng đến hình ảnh một người phụ nữ năng động và thành công bằng chính sức lực của mình.

“Trở thành một người phụ nữ tự làm chủ cuộc sống của mình chính là hình tượng mà nhiều cô gái hiện nay hướng tới. Mình cũng đang từng ngày khắc phục những điểm yếu của bản thân để trở thành một người phụ nữ tràn đầy năng lượng tích cực, sự tự tin, chủ động trong cuộc sống. Mình hy vọng sau này sẽ trở thành một người phụ nữ có thể khiến người đối diện yêu mến và tôn trọng”, cô nói.