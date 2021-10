Sau 5 năm hoạt động, cuối cùng ASTRO đã có thành viên 'mở bát' ra mắt solo

SVVN - Đáng bất ngờ hơn khi đó lại không phải là 'nam thần' Cha Eun Woo.

Ra mắt từ năm 2016, đến nay ASTRO đã chuẩn bị bước sang năm hoạt động thứ 6. Mốc thời gian 5 năm hoạt động được coi là thời điểm 'chín muồi' để các thành viên có thể ra mắt solo hoặc 'lấn sân' sang các lĩnh vực nghệ thuật khác, và đối với ASTRO cũng không là ngoại lệ.

Vào 14/10, cái tên đầu tiên 'mở bát' solo cho ASTRO đã được tiết lộ, và đáng bất ngờ hơn khi đó không phải cái tên 'nổi như cồn' Cha Eun Woo mà thay vào đó là MJ – giọng ca chính tài năng của nhóm.

Đặc biệt hơn, theo nguồn tin trong ngành tiết lộ, MJ hiện đang trong quá trình gấp rút chuẩn bị cho những bước cuối cùng cho ra mắt solo của mình với một ca khúc thuộc thể loại semi – trot. Ca khúc đầu tay của MJ còn được chính Á quân chương trình Mister Trot – Young Tak sáng tác. Đây là thể loại âm nhạc luôn nhận được sự ưu ái vô cùng lớn từ phía công chúng Hàn Quốc nhưng cũng đồng thời là 'một bài toán khó' dành cho những thần tượng – đối tượng không được đào tạo bài bản về thể loại này.

Trước đây, MJ đã trình diễn ca khúc solo nhạc trot lần đầu tiên có tên Cheok Cheok (Don't Do It) trong concert thứ 2 của ASTRO, nhưng phải đến hiện tại 'nam thần tượng' mới có màn ra mắt chính thức với tư cách là một nghệ sĩ solo. MJ cũng thể hiện niềm yêu thích của mình với thể loại nhạc trot khi đã từng là thành viên của nhóm nhạc trot dự án SUPER FIVE.

Hiện thời gian ra mắt solo của MJ vẫn chưa được ấn định, nhưng theo truyền thông Hàn đưa tin, 'nam thần tượng' sẽ sớm 'trình làng' ca khúc đầu tiên vào tháng 11 tới đây.

MJ tên thật là Kim Myung Jun, sinh năm 1994 và chính thức ra mắt cùng ASTRO vào 2016. Trước khi gia nhập Fantagio (công ty chủ quản của ASTRO), MJ từng tham gia cuộc tuyển chọn của JYP Entertainment cùng Donghyuk của iKON, Yang Hongseok, và nam diễn viên Kim Jisoo. Năm 2012, anh cũng tham gia cuộc tuyển chọn do JYP hợp tác cùng HUM và đã giành được học bổng một năm từ Đại học Quốc gia Hàn Quốc. Vào năm 2015, MJ đã lần đầu tiên ra mắt khán giả thông qua web-drama To Be Continued. Năm 2020, nam thần tượng tham gia chương trình ca nhạc thực tế của đài MBC Favorite Entertainment và được lựa chọn làm thành viên cho SUPER FIVE. Anh đã dùng tên thật Kim Myung Jun trong quá trình hoạt động và đảm nhận vai trò 'visual' của nhóm.