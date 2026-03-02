Shin Hye Sun lại có sự chuyển hóa mới trong ngành công nghiệp giải trí

Loạt phim Love O’Clock của Netflix là một bộ phim hài lãng mạn kể về Cha Joo An (Shin Hye Sun), nhà sản xuất chương trình giải trí luôn tìm kiếm sự đa dạng trong cả công việc và cuộc sống thường nhật, và Yoo Do Jin (Na In Woo), một vận động viên quần vợt thành công, đầy tham vọng, người bất ngờ hoán đổi thân xác chỉ trong một giờ. Cha Joo An sống một cuộc sống cạnh tranh khốc liệt nhưng lại đặt hạnh phúc của bản thân xuống hàng thứ yếu, và Yoo Do Jin, một vận động viên tài năng, nổi tiếng, người đã hy sinh mọi niềm vui vì cuộc sống. Sự hoán đổi thân xác "một giờ" bất ngờ này được kỳ vọng sẽ mang đến cả sự hài hước, ấm áp và đồng cảm.

Dựa trên webtoon nổi tiếng cùng tên, Love O’Clock, do Kim Sang Hyeop đạo diễn, người được yêu mến qua các tác phẩm như Melancholia, True Beauty và Extraordinary You, Han Seol Hee và Hong Bo Hee, biên kịch của loạt phim Office Blind Date và Rude Miss Young Ae, khéo léo kết hợp giữa tính hiện thực và hài hước, đang viết nên câu chuyện với chất lượng cao. Sự tái hợp của Shin Hye Sun và Na In Woo, những người từng hợp tác trong Mr. Queen, đặc biệt thu hút sự chú ý. Sự góp mặt của Yoon Kyun Sang và Lee Joo Woo càng làm tăng thêm sự mong chờ.

Shin Hye Sun, người đã định hình lại các nhân vật trong cuộc đời mình qua từng dự án bằng diễn xuất độc đáo, đặc biệt với bộ phim The Art of Sarah, được kỳ vọng sẽ chinh phục trái tim khán giả với vai diễn tiếp theo.

Na In Woo hóa thân thành Yoo Do Jin, một vận động viên quần vợt triển vọng bị ám ảnh bởi sự ngăn nắp. Dù là một vận động viên quần vợt thành công, anh lại sống một cuộc sống được sắp xếp tỉ mỉ. Mỗi ngày, trong một giờ đồng hồ, anh bước vào thế giới của những chương trình giải trí đa dạng, một thế giới mà anh phải vật lộn để kiểm soát bản thân. Na In Woo được kỳ vọng sẽ làm nổi bật sức hút của Yoo Do Jin, người bề ngoài lạnh lùng và nghiêm khắc nhưng thực chất lại rất sâu sắc bên trong.

Yoon Kyun Sang vào vai Ko Tae Hoon, giám đốc công ty và bạn thân của Yoo Do Jin. Luôn thu hút với nụ cười ấm áp, anh lại đặt ra những ranh giới và không dễ dàng cho đi bất cứ điều gì. Sau đó, anh bị thu hút bởi Choi Mi Hyang, một người phụ nữ đã chiếm trọn trái tim anh, dẫn đến cuộc khủng hoảng lớn nhất trong sự nghiệp chuyên gia tình yêu của anh. Khán giả đang rất mong chờ sự trở lại của Yoon Kyun Sang trong thể loại phim hài lãng mạn.

Lee Joo Woo mang đến sức sống cho bộ phim, với vai Choi Mi Hyang, bạn thân và bạn cùng nhà của Cha Joo An, đồng thời cũng là biên kịch chương trình giải trí. Choi Mi Hyang, một người phụ nữ độc thân suốt đời, với tính cách nhân hậu và chân thành, đã mất hết hy vọng về tình yêu vì những khó khăn trong công việc. Bản năng lãng mạn của cô bắt đầu thức tỉnh khi gặp Ko Tae Hoon. Từ sự ăn ý tuyệt vời với Shin Hye Sun đến chuyện tình lãng mạn độc đáo với Yoon Kyun Sang, những nét quyến rũ đa dạng của Lee Joo Woo đang được khán giả vô cùng mong chờ.

Bộ phim Love O’Clock, hứa hẹn mang đến sự thay đổi thú vị trong cuộc sống của mỗi người, chỉ trong một giờ mỗi ngày, sẽ được phát hành trên Netflix.