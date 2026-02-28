Chi Pu tiết lộ với Châu Bùi: 'Không ai xứng đáng phải đối mặt và chịu tổn thương bởi bạo lực mạng'

SVO - Tâm sự với Châu Bùi trong talkshow 'Đụng độ', Chi Pu không chỉ nhắc đến những giai đoạn nhiều áp lực, mà còn chia sẻ cách cô đối diện, chữa lành và bước tiếp đến thành công ngày hôm nay.

Xuất hiện tại talkshow của Châu Bùi, Chi Pu mang đến một chiếc ô vừa bị ố màu, vừa bị hỏng. Với Chi Pu, chiếc ô này là hình ảnh ẩn dụ cho hành trình hoạt động nghệ thuật những năm qua: “Ngày hôm nay, mang chiếc ô đến, Chi nghĩ đến một trong những cảm xúc tổn thương mình trải qua đến từ bạo lực mạng. Nó như những cơn bão, còn Chi sẽ là chiếc ô này".

Chi Pu chia sẻ với Châu Bùi: “Tổn thương từ bạo lực mạng không đến làm đau một lần, mà là cả một quá trình âm ỉ Chi trải qua trong nhiều năm. Có rất nhiều ý kiến trái chiều, nhận xét, chỉ trích trong giai đoạn đầu tiên Chi chuyển qua ca hát”.

Theo Chi Pu, sự tổn thương đến từ nhiều thứ trong cuộc sống, những gì cô trải qua trong sự nghiệp nó chỉ là một phần. “Còn phần tệ nhất, Chi nghĩ, là tác động bên ngoài đến sự nghiệp, cảm giác như bị ăn mòn lòng tự trọng, tâm hồn của mình vậy".

Sau giai đoạn áp lực, Chi Pu dành nhiều thời gian cho bản thân, đi du lịch, ở nhà nhiều hơn và hạn chế mạng xã hội. Thay vì để những hoài nghi kéo mình xuống, Chi Pu xem đó là động lực chứng minh bản thân. Cô chia sẻ: “Chi nghĩ, nếu dừng lại ở giai đoạn đó, không khác gì chấp nhận tất cả những định kiến, định nghĩa sai lệch dành cho mình. Chi phải tìm cơ hội cho mọi người thấy, Chi Pu là ai".

Một trong những cột mốc quan trọng của nữ nghệ sĩ là tham gia chương trình thực tế tại Trung Quốc. Ở môi trường mới, ít người biết đến mình, lại giúp Chi Pu nhẹ nhõm hơn. “Chẳng ai biết mình là ai. Tự dưng, mình cũng không bị sợ, áp lực nữa và cứ là mình thôi. Đó là một trong những giai đoạn Chi được chữa lành rất nhiều”. Từ một nghệ sĩ bị nghi ngờ về năng lực, Chi Pu dần gây ấn tượng với khả năng trình diễn và sự tự tin trên sân khấu quốc tế và cả trong nước.

Tại Đụng độ, những câu chuyện đầy cảm hứng của Chi Pu cũng đã được chia sẻ với Châu Bùi. Ngồi nhìn lại hành trình đã qua, Chi Pu cho biết, điều lớn nhất cô nhận được là sự hiểu rõ bản thân. Và đôi khi, điều quan trọng không phải là "tránh bão", mà học cách đứng vững sau mỗi "cơn bão".

Chi Pu đúc kết: “Chi chưa bao giờ thấy biết ơn bạo lực mạng. Ở ngoài kia, không ai xứng đáng phải đối mặt và chịu tổn thương bởi bạo lực mạng. Hành trình đã qua giúp mình trưởng thành, sáng suốt, thận trọng hơn rất nhiều. Khi mình đã trải qua những sự hư tổn đó và có cơ hội tái sinh, Chi nghĩ, nó đã tạo ra một con người bền bỉ hơn bao giờ hết".