Đám cưới Tiffany Young và Byun Yo Han: 'Cú lừa AI'

SVO - Ảnh cưới do AI tạo ra của Tiffany Young và Byun Yo Han 'gây sốt' trên mạng, sau khi cặp đôi này đăng ký kết hôn.

Một bức ảnh cưới do AI tạo ra mô tả Tiffany Young của Girls' Generation và nam diễn viên Byun Yo Han đã lan truyền khắp các cộng đồng trực tuyến và mạng xã hội, thu hút nhiều phản ứng trái chiều từ cư dân mạng.

Người tải lên đã chia sẻ một hình ảnh với chú thích: "Trông giống AI, nhưng có vẻ không phải vậy. Thật kỳ lạ", khiến người xem tranh luận.

Bức ảnh cho thấy khung cảnh cặp đôi bên cạnh các thành viên của Girls' Generation. Ở trung tâm, Byun Yo Han xuất hiện trong bộ vét màu hồng, trong khi Tiffany Young mặc váy cưới ren màu hồng và cầm bó hoa, cả hai mỉm cười ấm áp. Một số cư dân mạng tỏ ra ngạc nhiên và bình luận: Bức ảnh cưới này được tung ra như thế nào? và Nó trông giống như một cảnh trong phim. Những người khác đặt câu hỏi về tính xác thực của nó: Nó có vẻ lỗi thời và Đây không phải là do AI tạo ra sao?

Tuy nhiên, xác nhận từ Xports News tiết lộ rằng, hình ảnh được tạo ra bằng trí tuệ nhân tạo. Tiffany Young, Byun Yo Han và các thành viên Girls’ Generation chưa từng tham gia buổi chụp ảnh như vậy.

Khi công nghệ tạo hình ảnh AI ngày càng trở nên phức tạp, những hình ảnh được chế tạo gần giống với ảnh thật đang lan truyền nhanh chóng trên mạng. Nội dung liên quan đến các vấn đề nổi bật như hôn nhân hoặc hẹn hò thường thu hút sự chú ý nhanh chóng, làm tăng nguy cơ thông tin sai lệch.

Trước đó, vào ngày 27/2, công ty quản lý TEAMHOPE của Byun Yo Han đã thông báo: “Diễn viên Tiffany Young và Byun Yo Han đã hoàn tất đăng ký kết hôn vào ngày hôm nay, dựa trên sự tin tưởng và tình yêu sâu sắc dành cho nhau”. Về lễ cưới, công ty này cho biết thêm, vẫn chưa xác định được thời gian lẫn địa điểm cụ thể và cặp đôi đang cân nhắc kỹ lưỡng việc tổ chức một buổi lễ nhỏ riêng tư cùng gia đình.