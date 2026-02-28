Kentaro Ito gây xôn xao dư luận với diện mạo chưa từng có

Bức ảnh mới nhất của Ito được phát hành cho bộ phim The Ogre's Bride (Tạm dịch: Cô dâu của quỷ) sẽ khởi chiếu tại rạp vào ngày 27/3, cùng với một thông điệp mạnh mẽ: "Tôi muốn biến ước nguyện của Karin thành hiện thực. Nếu điều đó có nghĩa là biến lũ quỷ thành kẻ thù của mình, tôi cũng không ngại".
Bức ảnh ngay lập tức khiến cộng đồng mạng xôn xao: Tôi đã bị cuốn hút ngay lập tức; Kentaro luôn có thể đóng cả vai hài và vai nghiêm túc, vừa tốt bụng vừa mãnh liệt, với sự linh hoạt đáng kinh ngạc, thật sự rất thú vị; Anh ấy thật đáng yêu phải không?; Một vai diễn mà chúng ta chưa từng thấy trước đây; Cảm giác như chưa từng thấy gì trước đây; Kentaro bao nhiêu tuổi? Anh ấy thật đẹp trai và quyến rũ....
Ito ra mắt với vai trò diễn viên, dưới nghệ danh Kentaro, trong bộ phim truyền hình Hirugao (Đài truyền hình Fuji, 2014). Sau đó, anh đổi nghệ danh thành Ito Kentaro vào ngày sinh nhật thứ 21 của mình, 30/6/2018, vì tên nhân vật trong bộ phim From Today, It's My Turn!! (Đài truyền hình Nippon, 2018) trùng với tên thật của anh, "Ito". Anh tạm nghỉ hoạt động nghệ thuật vào tháng 10/2020 và trở lại vào tháng 6/2021. Anh hiện đang trực thuộc Tristone Entertainment, một công ty giải trí do Oguri Shun đứng đầu.