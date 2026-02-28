Trường Giang trở thành 'đạo diễn trăm tỷ', phim có Phương Anh Đào và Tuấn Trần 'bám sát' với 80 tỷ đồng doanh thu

SVO - Mùa phim Tết năm nay, cuộc so kè doanh thu giữa 'Nhà ba tôi một phòng' và 'Báu vật trời cho' được khán giả quan tâm.

Trường Giang và cú hích trăm tỷ

Trước thời điểm ra mắt, Nhà ba tôi một phòng cùng vai trò đạo diễn của Trường Giang từng vấp phải không ít hoài nghi. Sau 5 năm vắng bóng điện ảnh, liệu nam nghệ sĩ có đủ độ chín để kể một câu chuyện gia đình giàu chiều sâu cảm xúc?

Đến thời điểm hiện tại, phim đã chính thức cán mốc 100 tỷ đồng và đưa Trường Giang trở thành “đạo diễn trăm tỷ” tiếp theo của điện ảnh Việt. Đây được xem là cột mốc khẳng định vị thế mới của nam nghệ sĩ trên con đường nghệ thuật. Thành tích này cho thấy sự đồng điệu rõ rệt giữa tác phẩm và tâm lý người xem trong mùa Tết.

Ghi nhận tại nhiều cụm rạp cho thấy, lượng khán giả đến xem phim không chỉ là nhóm bạn trẻ hay các cặp đôi mà còn xuất hiện đông đảo các gia đình ba thế hệ. Dòng phim gia đình tưởng chừng quen thuộc và không dễ tạo đột phá, vẫn luôn có chỗ đứng trong lòng khán giả.

Nhiều khán giả nhìn thấy chính gia đình mình trong câu chuyện của ông Thạch (Trường Giang) và bé An (Đoàn Minh Anh). Những mâu thuẫn tưởng chừng nhỏ nhặt, sự lúng túng trong cách thể hiện tình cảm giữa cha và con đều là lát cắt quen thuộc của đời sống.

Với Trường Giang, anh mang đến hình ảnh người cha hiện lên gần gũi, đời thường và nhiều lần bất lực trước thế giới nội tâm đang lớn dần của con trẻ. Bên cạnh đó, Đoàn Minh Anh, Lê Khánh, Anh Tú Atus và Như Vân đều có vai trò rõ ràng trong việc thúc đẩy mạch truyện và tạo điểm nhấn cảm xúc.

Không đơn thuần là những “vệ tinh” xoay quanh nhân vật chính, họ góp phần mở rộng không gian câu chuyện, phản chiếu nhiều góc nhìn khác nhau về gia đình và tình thân.

"Chú ngựa ô" của mùa phim Tết Bính Ngọ

Hiện tại, phim Báu vật trời cho đang khiến giới chuyên môn bất ngờ, khi tạo nên cú bứt phá tại phòng vé. Doanh thu hằng ngày của phim đang đạt top 2, theo những thống kê từ Box office Vietnam. Đến nay, phim đã thu về hơn 80 tỷ đồng doanh thu.

Vừa qua, dàn cast của phim đã "đổ bộ" xã Liên Hương (tỉnh Lâm Đồng), là bối cảnh chính của dự án để chiếu miễn phí bản phim như một lời cảm ơn đến người dân địa phương. Đây là nơi từng ghi hình nhiều phân đoạn quan trọng của tác phẩm, gắn liền với những kỷ niệm đáng nhớ trong hành trình sáng tạo của ê kíp.

Sự trở lại của đoàn phim lần này mang ý nghĩa tri ân sâu sắc, đồng thời thể hiện sự gắn bó giữa nghệ sĩ và vùng đất đã góp phần tạo nên câu chuyện trên màn ảnh. Đây là hoạt động văn hóa thể hiện lòng tri ân lời cảm ơn chân thành tới các cư dân, chính quyền địa phương đã đồng hành hỗ trợ đoàn phim trong suốt quá trình thực hiện tác phẩm.

Tham gia buổi chiếu phim đặc biệt này có sự hiện diện của nhiều nghệ sĩ quen thuộc với khán giả như Trung Dân, Quách Ngọc Ngoan, Tuấn Trần, Phương Anh Đào, Khuyến Dương, Tạ Lâm, cùng đạo diễn Lê Thanh Sơn và diễn viên nhí, bé Mì Gói.

Sự xuất hiện của đoàn phim nhận được sự chào đón nồng nhiệt từ đông đảo khán giả địa phương. Nhiều người dân đã có mặt từ sớm để giao lưu, trò chuyện và chia sẻ cảm xúc sau khi thưởng thức bộ phim.