Sinh viên phân hiệu Học viện Hành chính và Quản trị công TP. HCM mang Xuân đến sớm nơi vùng biên cương

SVO - Sinh viên khoa Luật và Khoa học liên ngành của trường đã tổ chức thành công chuỗi hoạt động 'Xuân Biên phòng - Ấm lòng dân bản' năm 2026.

Phân hiệu Học viện Hành chính và Quản trị công tại TP. HCM đã phối hợp cùng Đoàn phường Phước Long, Ban Liên lạc Phân khu Bình Phước (thị xã phước Long cũ), UBND - UBMTTQ VN - Đoàn xã Đăk Ơ, Đồn Biên phòng Đăk Ơ tổ chức thành công chuỗi hoạt động mang ý nghĩa sâu sắc.

Tại phường Phước Long, khoa Luật và Khoa học liên ngành đã tổ chức chương trình sinh hoạt giáo dục lịch sử cách mạng, với chủ đề "Phước Long – Vươn mình cùng lịch sử".

Trong khuôn khổ chương trình, Ban tổ chức đã trao tặng 15 phần quà Tết cho các cô, chú cựu chiến binh thuộc Ban Liên lạc Phân khu Bình Phước, với tổng trị giá 7,5 triệu đồng, thể hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn”. Đây là sự tri ân sâu sắc đối với những người đã có nhiều đóng góp, hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc.

Song song với hoạt động giáo dục truyền thống, khoa Luật và Khoa học liên ngành đặc biệt quan tâm đến công tác chăm lo, hỗ trợ các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn nhưng giàu nghị lực, nỗ lực vươn lên trong học tập. Ban tổ chức đã trao tặng 30 suất học bổng và quà Tết cho các em học sinh trên địa bàn.

Tại Đồn Biên phòng Đăk Ơ, Ban tổ chức đã triển khai chuỗi hoạt động trong khuôn khổ chương trình Xuân biên phòng - Ấm lòng dân bản, với nhiều nội dung ý nghĩa, giàu tính giáo dục và gắn kết cộng đồng.

Đoàn đã tổ chức tham quan, tìm hiểu và làm lễ chào cờ tại Cột mốc biên giới Việt Nam – Campuchia số 62 (2). Qua đó, chương trình góp phần nâng cao nhận thức về chủ quyền lãnh thổ quốc gia, bồi dưỡng lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với nhiệm vụ bảo vệ biên giới Tổ quốc.

Đặc biệt, Ban tổ chức đã trao tặng 1 công trình thanh niên "Giếng nước Quân – Dân", với trị giá 20 triệu đồng, cùng 1 bộ loa trợ giảng phục vụ công tác tuyên truyền, tuần tra bảo vệ biên giới. Đây là những công trình mang giá trị thiết thực, lâu dài, góp phần cải thiện điều kiện sinh hoạt, công tác cho cán bộ, chiến sĩ. Đồng thời, đây cũng là biểu tượng sinh động cho tinh thần xung kích, trách nhiệm và sự đồng hành của tuổi trẻ với lực lượng Biên phòng.

Nối tiếp chuỗi hoạt động ý nghĩa đó, tại trụ sở UBND xã Đăk Ơ, Ban tổ chức đã tổ chức chương trình trao tặng công trình thanh niên "Đường cờ Tổ quốc", chào mừng 96 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

Cùng với đó, Ban tổ chức đã trao tặng 30 phần quà Tết gồm gạo, quà Tết và bao lì xì cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã, với tổng trị giá 15 triệu đồng.