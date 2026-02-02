Tốt nghiệp không chỉ là nhận bằng, mà là “sàn diễn” của tuổi trẻ

SVO - Với sinh viên Trường Đại học Thủy lợi, ngày tốt nghiệp không chỉ là lúc cầm tấm bằng trên tay, mà còn là dịp để khoe cá tính, lưu giữ kỷ niệm và nói lời cảm ơn với gia đình, bạn bè sau một hành trình thanh xuân nhiều cảm xúc. Khi lễ tốt nghiệp không chỉ có bằng, mà còn có tiếng cười.

Từ sớm, khuôn viên Trường Đại học Thủy lợi đã rộn ràng hơn ngày thường. Những bó hoa đủ màu, tiếng gọi nhau, những tấm biển chúc mừng vừa hài hước vừa “đúng chất hội bạn thân” khiến lễ tốt nghiệp năm nay mang một không khí rất khác, gần gũi và trẻ trung.

Những tấm banner đầy sáng tạo của các bạn sinh viên

Ngoài bộ lễ phục cử nhân quen thuộc, nhiều sinh viên mang đến những điểm nhấn rất riêng. Có người chăm chút từng chiếc mũ tốt nghiệp, có nhóm bạn chuẩn bị banner bằng “meme” khiến ai đi ngang cũng bật cười. Thậm chí, những “tráp cử nhân”, món quà được biến tấu đầy sáng tạo được xuất hiện như một cách ghi dấu ngày trưởng thành. Trong những khoảnh khắc ấy, không ít sinh viên chọn đứng thật lâu bên gia đình, lặng lẽ chụp vài tấm ảnh, ôm bố mẹ thật chặt sau chặng đường dài học tập.

Tân Thạc sĩ Như Ý chụp ảnh cùng gia đình

“Tráp cử nhân” vô cùng đặc biệt trong buổi lễ

Lịch tết, cây đào, tráp bia đầy sáng tạo và thú vị

Khoảnh khắc được xướng tên và câu chuyện phía sau

Giữa không khí rộn ràng, giây phút được xướng tên trên bục vẫn khiến nhiều người lặng đi vì xúc động. Phan Việt Hoàng, sinh viên ngành Kỹ thuật Ô tô, Khoa Cơ khí, Trường Đại học Thủy lợi, là một trong những gương mặt được gọi tên với danh hiệu Thủ khoa đầu ra của khoa.

Phan Việt Hoàng, Thủ khoa đầu ra ngành Kỹ thuật Ô tô, Khoa Cơ khí, Trường Đại học Thủy lợi

“Lúc bước lên bục, mình vừa tự hào, vừa thấy nghẹn ngào. Vì mình biết, phía sau khoảnh khắc ấy là cả một quãng thời gian dài cố gắng của bản thân, của thầy cô và đặc biệt là gia đình”, Hoàng chia sẻ.

Phan Việt Hoàng chụp cùng cô Đặng Hương Giang, Trưởng phòng Chính trị và Công tác sinh viên

Hoàng kể, những ngày đầu đại học không hề dễ dàng khi khóa học bắt đầu đúng lúc dịch Covid-19 bùng phát. Việc học trực tuyến khiến kết quả ban đầu chưa như mong muốn. Khi quay lại học trực tiếp, mọi thứ lại phải làm quen từ đầu. Từ năm thứ hai, Hoàng thay đổi cách học, chủ động trao đổi, học nhóm cùng bạn bè. “Khi cùng nhau học, mình hiểu bài sâu hơn và cũng tiến bộ dần”, Hoàng nói.

Với nam sinh này, gia đình là chỗ dựa lớn nhất. Những lo lắng thầm lặng, những lời động viên đúng lúc chính là động lực để Hoàng kiên trì đến ngày tốt nghiệp. Sau lễ tốt nghiệp, Hoàng dự định sang Đức làm việc thông qua chương trình liên kết của nhà trường.

Ngày khép lại giảng đường, mở ra nhiều lựa chọn

Theo Phòng Đào tạo Trường Đại học Thủy lợi, trong đợt tốt nghiệp năm nay, nhà trường trao bằng cho 4 tiến sĩ, 70 thạc sĩ và hơn 1.000 kỹ sư, cử nhân. Phần lớn sinh viên tốt nghiệp đạt loại khá trở lên, nhiều gương mặt được khen thưởng nhờ kết quả học tập và rèn luyện tốt.

Cùng với lễ tốt nghiệp, chương trình kết nối doanh nghiệp và Open Day 2026 cũng diễn ra ngay trong khuôn viên trường. Hàng chục doanh nghiệp thuộc nhiều lĩnh vực có mặt, mang đến hàng ngàn cơ hội việc làm và thực tập cho sinh viên. Với nhiều tân cử nhân, đây là bước chuyển nhẹ nhàng từ giảng đường sang môi trường làm việc, khi tương lai không còn quá xa mà hiện ra ngay trước mắt.

Những dáng chụp đầy vui nhộn trong ngày nhận bằng

Nhiều ngôi sao “hạng A” xuất hiện tại Trường Đại học Thuỷ lợi

Lễ tốt nghiệp khép lại, nhưng những cái ôm, những bức ảnh, những tiếng cười vẫn còn ở lại rất lâu. Với sinh viên Trường Đại học Thủy lợi, đó không chỉ là ngày nhận bằng, mà là ngày thanh xuân được gọi tên, trọn vẹn, rực rỡ trước khi mỗi người bước tiếp con đường của riêng mình.