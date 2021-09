Sinh viên thắng giải Phóng viên trẻ ASEAN với ý tưởng giảm rác thải nhựa

SVVN - Bùi Ngọc Ánh - cựu sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền - hiện đang là MC, BTV Thể thao của VTVCab. Bên cạnh đó, Ngọc Ánh còn được biết đến với danh hiệu Á quân Speak Up 2019 - cuộc thi tìm kiếm tài năng MC sinh viên lớn nhất miền Bắc.

SVVN - Không “an phận” với sự ổn định, Đinh Thị Nguyệt Hằng (sinh năm 1999) đã quyết định tạm gác tấm bằng đại học chuyên ngành Giáo viên Mầm non để theo đuổi nghề trang điểm, tìm kiếm những trải nghiệm mới thú vị.

SVVN - Chặng đường lan tỏa tinh thần “xanh hóa” tư tưởng - GREEN YOUR MIND của Show It NOW 2021 sẽ chính thức khép lại bằng đêm Gala trao giải diễn ra dưới hình thức TRỰC TUYẾN vào lúc 19:00 giờ ngày 24/09.