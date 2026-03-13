Đảng viên trẻ thành phố Huế gửi gắm trách nhiệm và kỳ vọng qua lá phiếu

SVO - Trong không khí cả nước hướng tới cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, đảng viên trẻ đang học tập tại các trường đại học ở thành phố Huế bày tỏ niềm tự hào, trách nhiệm và kỳ vọng khi lần đầu thực hiện quyền bầu cử. Với họ, mỗi lá phiếu không chỉ là quyền công dân mà còn là biểu hiện của ý thức chính trị, trách nhiệm của người trẻ đối với tương lai đất nước.

Lá phiếu là dấu mốc trưởng thành của đảng viên trẻ

Trần Võ Hạnh Đức - học viên cao học năm nhất Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế chia sẻ lần đầu tham gia bầu cử là một dấu mốc đặc biệt trong hành trình trưởng thành của bản thân.

Trần Võ Hạnh Đức - học viên cao học Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế.

“Lần đầu tiên tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp là một dấu mốc rất đặc biệt đối với một đảng viên trẻ như mình. Sắp cầm trên tay lá phiếu bước vào khu vực bỏ phiếu, mình cảm thấy tự hào và sự thiêng liêng của quyền bầu cử”, Đức chia sẻ.

Theo Đức, mỗi lá phiếu tuy nhỏ nhưng mang ý nghĩa lớn bởi đó là sự gửi gắm niềm tin của người dân vào những đại biểu có đủ phẩm chất, năng lực để đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân trong các cơ quan quyền lực Nhà nước.

Cùng chung cảm nhận đó, Ngô Thị Kiều Trinh - sinh viên năm tư ngành Bảo vệ thực vật, Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế, Phó Chủ tịch Hội Sinh viên trường, Chi ủy viên Chi bộ Sinh viên và Phó Bí thư Liên Chi đoàn trường cho rằng khoảnh khắc cầm lá phiếu sẽ là lúc người trẻ cảm nhận rõ vai trò của mình đối với đất nước. “Khi được cầm lá phiếu trên tay không chỉ là thực hiện quyền công dân mà còn là thực hiện lời thề trước Đảng kỳ”, Trinh bày tỏ.

Ngô Thị Kiều Trinh - sinh viên Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế.

Trách nhiệm tìm hiểu và lựa chọn

Theo nhiều đảng viên trẻ, để thực hiện lá phiếu một cách có trách nhiệm, việc tìm hiểu kỹ thông tin về các ứng cử viên là điều rất quan trọng.

Hạnh Đức cho biết trước khi tham gia bầu cử, cậu bạn chủ động tìm hiểu thông tin từ các phương tiện truyền thông chính thống và các kênh thông tin của địa phương. Những thông tin về lý lịch, quá trình công tác, trình độ chuyên môn và kinh nghiệm của các ứng cử viên được Đức tổng hợp, so sánh để có cái nhìn toàn diện trước khi đưa ra lựa chọn. “Việc tìm hiểu kỹ giúp mình cân nhắc thận trọng để lựa chọn những người thật sự có phẩm chất, năng lực và tinh thần cống hiến cho nhân dân, thành phố và đất nước”, Đức chia sẻ.

Nguyễn Thị Thu An - sinh viên năm thứ năm Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế, Bí thư Chi bộ Sinh viên Y khoa 2 cho biết cô bạn thường theo dõi thông tin về cuộc bầu cử thông qua báo chí, truyền hình, cổng thông tin điện tử của các cơ quan Nhà nước cũng như các buổi sinh hoạt chi bộ, đoàn thể.

Nguyễn Thị Thu An - sinh viên Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế.

“Việc chủ động tìm hiểu giúp mình có nhận thức đầy đủ hơn về quyền và nghĩa vụ của công dân, từ đó tham gia bầu cử một cách nghiêm túc, đúng quy định và có trách nhiệm”, Thu An chia sẻ. Theo các bạn trẻ, với đảng viên, việc thực hiện quyền bầu cử còn mang ý nghĩa gương mẫu, thể hiện trách nhiệm chính trị và ý thức phục vụ nhân dân.

Kỳ vọng vào những chính sách thiết thực cho người trẻ

Bên cạnh trách nhiệm với lá phiếu, nhiều cử tri trẻ cũng gửi gắm kỳ vọng vào các đại biểu Quốc hội và HĐND trong nhiệm kỳ mới, đặc biệt là những chính sách liên quan đến thanh niên và sinh viên.

Theo Hạnh Đức, trong bối cảnh chuyển đổi số và sự phát triển mạnh mẽ của khoa học - công nghệ, các đại biểu cần quan tâm hơn đến việc xây dựng chính sách hỗ trợ thanh niên trong học tập, nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo. “Việc tạo ra môi trường thuận lợi để sinh viên tiếp cận tri thức mới, ứng dụng khoa học - công nghệ và khởi nghiệp sáng tạo sẽ giúp thanh niên phát huy tối đa năng lực, đồng thời góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho đất nước”, Đức bộc bạch.

Trong khi đó, Thu An cho rằng các chính sách về việc làm, nâng cao chất lượng giáo dục, hỗ trợ khởi nghiệp và phát triển kỹ năng cho sinh viên cũng cần được chú trọng hơn trong thời gian tới.

Lan tỏa tinh thần trách nhiệm trong cộng đồng sinh viên

Không chỉ thực hiện quyền bầu cử của mình, nhiều đảng viên trẻ còn mong muốn lan tỏa ý nghĩa của cuộc bầu cử đến cộng đồng sinh viên. Hạnh Đức cho rằng đảng viên trẻ trong môi trường học đường cần chủ động tìm hiểu kiến thức về bầu cử, sau đó chia sẻ và trao đổi với bạn bè để nâng cao nhận thức chính trị trong sinh viên. “Thông qua các cuộc trao đổi, sinh hoạt chi đoàn hoặc trên các nền tảng mạng xã hội, chúng ta có thể giúp các bạn trẻ hiểu rằng lá phiếu của mỗi người tuy nhỏ nhưng lại góp phần quyết định những vấn đề lớn của đất nước”, Đức cho biết.

Với Kiều Trinh, việc gương mẫu trong tìm hiểu và tham gia bầu cử là cách thiết thực để lan tỏa tinh thần trách nhiệm.

Trong dòng chảy chung của đời sống chính trị - xã hội, những lá phiếu của cử tri trẻ, đặc biệt là các đảng viên trẻ, không chỉ thể hiện quyền làm chủ của công dân mà còn gửi gắm niềm tin và trách nhiệm đối với tương lai của đất nước. Với sự chuẩn bị nghiêm túc và tinh thần trách nhiệm, thế hệ trẻ đang góp phần tạo nên một kỳ bầu cử dân chủ, trách nhiệm và giàu kỳ vọng.

